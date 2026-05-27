Какой праздник отмечают 27 мая: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
141
27 мая в календаре отличается сразу несколькими важными событиями – от церковных праздников до профессиональных и международных дат. В этот день в Украине чествуют воинов Сил специальных операций ВСУ, а в мире говорят о медицине, маркетинге, защите от солнца и даже день рождения скотча.

Для верующих дата связана с упоминанием об обретении мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, а также памятью праведного Иоанна Русина. В истории 27 мая известно открытием моста Золотые Ворота, завершением строительства Андреевской церкви в Киеве и созданием первого скотча.

Праздники в Украине и мире

  • День Сил специальных операций ВСУ
  • Всемирный день выдры
  • День рождения скотча
  • День защиты от Солнца
  • День неотложной медицинской помощи
  • Международный день маркетинга

Церковный праздник 27 мая

27 мая Православная церковь молитвенно вспоминает обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, которые в сложные времена средневековья ревностно заботились о единстве и духовном подъеме православной митрополии.

Также в этот день верующие чтят память праведного Иоанна Русина, исповедника, который сквозь годы тяжелого турецкого плена, рабства и унижений непоколебимо пронес верность Христовой вере, прославившись великим смирением и многочисленными посмертными чудесами.

События этого дня

  • 1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
  • 1821 – основана Николаевская астрономическая обсерватория.1
  • 895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
  • 1900 – на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была опробована система пропорционального представительства.
  • 1916 – президент США Вудро Вильсон призвал после Первой мировой войны создать Лигу Наций.
  • 1921 – Афганистан объявил о своей независимости.
  • 1926 – в штате Миссури сооружен памятник Гекльберри Фину и Тому Сойеру.
  • 1930 – Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" – скотч.
  • 1933 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка".
  • 1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.
  • 1944 – в Париже состоялась премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет".
  • 1950 – теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC". Он выступал вместе с комиком Бобом Гоупом.
  • 1973 – СССР присоединился к Всемирной конвенции по авторскому праву, принятой в Женеве 1952 г.
  • 1993 – вступила в силу поправка в Уголовный кодекс РФ, отменяющая уголовное наказание за добровольные гомосексуальные отношения между совершеннолетними людьми.
  • 2002 – музыкант Алан Паркер стал рыцарем и может добавлять к своему имени приставку "сэр".
  • 2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.
  • 2015 – прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек – по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Именинники 27 мая

Иван, Феликс, Феодора.

