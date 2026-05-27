Какой праздник отмечают 27 мая: все об этом дне
27 мая в календаре отличается сразу несколькими важными событиями – от церковных праздников до профессиональных и международных дат. В этот день в Украине чествуют воинов Сил специальных операций ВСУ, а в мире говорят о медицине, маркетинге, защите от солнца и даже день рождения скотча.
Для верующих дата связана с упоминанием об обретении мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, а также памятью праведного Иоанна Русина. В истории 27 мая известно открытием моста Золотые Ворота, завершением строительства Андреевской церкви в Киеве и созданием первого скотча.
Поэтому узнайте, как день соединил духовное наследие, научные достижения и события, которые повлияли на развитие культуры и общества.
Праздники в Украине и мире
- День Сил специальных операций ВСУ
- Всемирный день выдры
- День рождения скотча
- День защиты от Солнца
- День неотложной медицинской помощи
- Международный день маркетинга
Церковный праздник 27 мая
27 мая Православная церковь молитвенно вспоминает обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, которые в сложные времена средневековья ревностно заботились о единстве и духовном подъеме православной митрополии.
Также в этот день верующие чтят память праведного Иоанна Русина, исповедника, который сквозь годы тяжелого турецкого плена, рабства и унижений непоколебимо пронес верность Христовой вере, прославившись великим смирением и многочисленными посмертными чудесами.
События этого дня
- 1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1821 – основана Николаевская астрономическая обсерватория.1
- 895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
- 1900 – на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была опробована система пропорционального представительства.
- 1916 – президент США Вудро Вильсон призвал после Первой мировой войны создать Лигу Наций.
- 1921 – Афганистан объявил о своей независимости.
- 1926 – в штате Миссури сооружен памятник Гекльберри Фину и Тому Сойеру.
- 1930 – Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" – скотч.
- 1933 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка".
- 1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.
- 1944 – в Париже состоялась премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет".
- 1950 – теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC". Он выступал вместе с комиком Бобом Гоупом.
- 1973 – СССР присоединился к Всемирной конвенции по авторскому праву, принятой в Женеве 1952 г.
- 1993 – вступила в силу поправка в Уголовный кодекс РФ, отменяющая уголовное наказание за добровольные гомосексуальные отношения между совершеннолетними людьми.
- 2002 – музыкант Алан Паркер стал рыцарем и может добавлять к своему имени приставку "сэр".
- 2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.
- 2015 – прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек – по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег.
Именинники 27 мая
Иван, Феликс, Феодора.
