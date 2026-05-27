Какой праздник отмечают 27 мая: все об этом дне

27 мая в календаре отличается сразу несколькими важными событиями – от церковных праздников до профессиональных и международных дат. В этот день в Украине чествуют воинов Сил специальных операций ВСУ, а в мире говорят о медицине, маркетинге, защите от солнца и даже день рождения скотча.

Для верующих дата связана с упоминанием об обретении мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, а также памятью праведного Иоанна Русина. В истории 27 мая известно открытием моста Золотые Ворота, завершением строительства Андреевской церкви в Киеве и созданием первого скотча.

Поэтому узнайте на OBOZ.UA, как день соединил духовное наследие, научные достижения и события, которые повлияли на развитие культуры и общества.

Праздники в Украине и мире

День Сил специальных операций ВСУ

Всемирный день выдры

День рождения скотча

День защиты от Солнца

День неотложной медицинской помощи

Международный день маркетинга

Церковный праздник 27 мая

27 мая Православная церковь молитвенно вспоминает обретение мощей святителей Киевских Киприана и Фотия, которые в сложные времена средневековья ревностно заботились о единстве и духовном подъеме православной митрополии.

Также в этот день верующие чтят память праведного Иоанна Русина, исповедника, который сквозь годы тяжелого турецкого плена, рабства и унижений непоколебимо пронес верность Христовой вере, прославившись великим смирением и многочисленными посмертными чудесами.

События этого дня

1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1821 – основана Николаевская астрономическая обсерватория.1

895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1900 – на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была опробована система пропорционального представительства.

1916 – президент США Вудро Вильсон призвал после Первой мировой войны создать Лигу Наций.

1921 – Афганистан объявил о своей независимости.

1926 – в штате Миссури сооружен памятник Гекльберри Фину и Тому Сойеру.

1930 – Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" – скотч.

1933 – состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка".

1937 – в Сан-Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.

1944 – в Париже состоялась премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет".

1950 – теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC". Он выступал вместе с комиком Бобом Гоупом.

1973 – СССР присоединился к Всемирной конвенции по авторскому праву, принятой в Женеве 1952 г.

1993 – вступила в силу поправка в Уголовный кодекс РФ, отменяющая уголовное наказание за добровольные гомосексуальные отношения между совершеннолетними людьми.

2002 – музыкант Алан Паркер стал рыцарем и может добавлять к своему имени приставку "сэр".

2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации.

2015 – прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек – по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Именинники 27 мая

Иван, Феликс, Феодора.

