Какой праздник отмечают 27 декабря в Украине: все об этом дне

27 декабря православные верующие почитают святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В мире отмечают День посещения зоопарка, День вырезания снежинок, Международный день готовности к эпидемиям.

Именины сегодня празднуют Иваны, Степаны и Федоры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 декабря

Церковный праздник

27 декабря по церковному календарю почитают святого Стефана (Степана) – первого христианского мученика. Он был одним из семи диаконов, которых апостолы избрали для служения общине и помощи нуждающимся. Стефан проповедовал христианство открыто и убедительно, за что был осужден и побит камнями, став символом жертвенности и непоколебимой веры.

В христианской традиции святой Стефан олицетворяет преданность истине, мужество и готовность защищать свои убеждения даже ценой жизни. В этот день верующие молятся за духовную силу, справедливость и защиту от клеветы. Также день святого Степана считается поводом для милосердия, помощи ближним и добрых дел.

День посещения зоопарка

День посещения зоопарка – неформальный экологический праздник, который напоминает об ответственном отношении человека к животным. Его смысл заключается не только в развлечениях, но и в привлечении внимания к проблемам сохранения дикой природы, условий содержания животных и важности экологического образования.

В современном контексте этот день также побуждает задуматься над ролью зоопарков как центров научных исследований, реабилитации и защиты редких видов. Для семей с детьми это повод совместить досуг с познанием и воспитанием экологического сознания.

День вырезания снежинок

День вырезания снежинок – символический зимний праздник, тесно связанный с предновогодней атмосферой. Он ассоциируется с детским творчеством, семейным уютом и подготовкой дома к праздникам. Вырезанные из бумаги снежинки традиционно используют для украшения окон, елок и комнат.

Этот день напоминает о ценности простых радостей, ручного труда и времени, проведенного вместе с близкими. В более широком смысле он подчеркивает важность творчества как способа снятия стресса и эмоционального восстановления.

Международный день готовности к эпидемиям

Международный день готовности к эпидемиям был введен для повышения осведомленности о глобальных угрозах в сфере здравоохранения. Он акцентирует внимание на необходимости системной подготовки к возможным вспышкам инфекционных заболеваний, развития медицины и международного сотрудничества.

Исторические события 27 декабря

1932 год – принято постановление ЦИК и СНК СССР о введении единой паспортной системы. Крестьяне паспортов не получили, что фактически лишило их свободы передвижения и превратило в прикрепленных к месту жительства людей, подобно крепостным.

1945 год – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда (МВФ) – организации, которая впоследствии стала ключевым институтом глобальной финансовой системы.

1979 год – советские военные убили президента Афганистана Хафизуллу Амина, что стало началом открытой фазы советского военного вмешательства в Афганистан и привело к многолетней войне.

2008 год – в Секторе Газа началась военная операция израильской армии против ХАМАСа под кодовым названием "Литой свинец". Операция стала одной из самых масштабных эскалаций конфликта в регионе за начало XXI века.

Кто родился 27 декабря

1571 – Иоганн Кеплер (Johannes Kepler), немецкий астроном, который первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца.

1822 – Луи Пастер, французский химик и бактериолог, основоположник современной микробиологии и иммунологии; разработал метод консервирования (пастеризация) и меры профилактической вакцинации против холеры, сибирской язвы, бешенства.

1901 – Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), немецкая киноактриса ("Шанхайский экспресс", "Голубой ангел", "Дьявол – это женщина", "Монте-Карло") и певица.

1948 – Жерар Депардье, французский театральный и киноактер.

В этот день умерли:

1633 – Мелетий Смотрицкий, украинский писатель-полемист, ученый, церковный и общественный деятель, автор учебника церковнославянского языка (1619). Родился около 1572 года.

1897 – Юлиан Захаревич, львовский архитектор, основатель и организатор Львовской архитектурной школы, ректор Львовской политехники.

1900 – Уильям Джордж Армстронг, английский инженер, конструктор пушек, промышленник.

1923 – Густав Эйфель, французский инженер и архитектор (родился 1832).

2007 – Беназир Бхутто, пакистанский политик, премьер-министр Исламской республики Пакистан, первая женщина-лидер мусульманской страны.

