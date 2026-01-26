Какой праздник отмечают 26 января в Украине: все об этом дне
26 января – это день, в котором удивительным образом переплелись духовные традиции, профессиональная честь и судьбоносные повороты мировой истории. Пока церковь чтит память преподобных Ксенофонта и Марии, в Украине и мире поздравляют специалистов, которые стоят на страже финансового порядка и государственных границ.
От изобретения бормашины, навсегда изменившей стоматологию, до основания Сиднея и трагических страниц оккупации Киева – эта дата скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Узнайте, почему этот день так важен для украинцев, чьи именины празднуют сегодня и какие события прошлого сформировали наше настоящее.
Праздники в Украине и мире
- Международный день таможенника
- День работника контрольно-ревизионной службы Украины
- Всемирный день экологического образования
- Международный день чистой энергии
- День фтора (США)
- День Австралии
Церковный праздник 26 января
Верующие чтят память преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Этот праздник посвящен семье знатных византийцев, которые жили в V веке в Константинополе. Их история – это пример глубокой веры и удивительного воссоединения семьи после тяжелых испытаний.
Ксенофонт и Мария были богатыми и набожными людьми, которые отправили своих сыновей, Аркадия и Иоанна, на обучение в город Бейрут. Во время путешествия корабль попал в страшную бурю и затонул. Братья выжили, но оказались на разных берегах, не зная о судьбе друг друга. Оба с горя и благодарности Богу за спасение приняли монашество в разных монастырях.
Родители долгое время считали детей погибшими, однако не теряли надежды. Через несколько лет Ксенофонт и Мария отправились в паломничество в Иерусалим. Там, возле святых мест, семья чудом встретилась в полном составе.
Пораженные этим промыслом Божьим, Ксенофонт и Мария также решили посвятить остаток жизни служению Господу. Они раздали свое имущество бедным и ушли в монастыри. Все члены семьи были канонизированы за их кротость, верность и аскетическую жизнь.
События 26 января
- 1244 — в хрониках впервые появилось название поселения Берлин.
- 1500 — первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.
- 1564 — в битве на Уле во время Ливонской войны литовцы сорвали наступление Московского царства.
- 1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор. Перемирие заключено сроком на 10 лет.
- 1699 — заключен Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи.
- 1788 — Первый флот бросил якорь в заливе Порт-Джексон, когда капитан Филипп поднял британский флаг и основал первое европейское поселение в Австралии – Сидней.
- 1802 — создана библиотека Конгресса США.
- 1808 — в Австралии произошел так называемый "ромовый мятеж".
- 1875 — американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей.
- 1886 — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
- 1893 — Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.
- 1905 — в Южной Африке обнаружен крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 карат.
- 1918 — большевистские войска во главе с Михаилом Муравьевым после штурма оккупировали Киев.
- 1919 — махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками.
- 1923 — в Харькове создан литературный союз "Гарт".
- 1926 — шотландский изобретатель Джон Берд продемонстрировал первую в мире работающую телевизионную систему.
- 1930 — Индийский национальный конгресс принял Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj).
- 1931 — из тюрьмы освобожден Махатма Ганди.
- 1934 — подписан Пакт о ненападении между Германией и Польшей.
- 1939 — войска генерала Франко взяли Барселону.
- 1945 — советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь.
- 1949 — компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире ввела предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров.
- 1950 — вступила в силу Конституция Индии.1956 — в Италии начались Седьмые зимние Олимпийские игры.
- 1962 — в США запущена космическая станция "Рейнджер 3", которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно — станция прошла мимо спутника на расстоянии 40 тысяч км.
- 1965 — хинди становится официальным языком Индии.
- 1972 — югославка Вулович Весна осталась живой после падения самолета с высоты 10 159 метров.
- 1980 — Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.
- 1983 — выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.
- 1990 — белорусский язык провозглашен единственным государственным языком Белорусской ССР.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Японией.
- 1993 — создан Конгресс украинских националистов.
- 1997 — в Чечне состоялись президентские выборы — набрав 65% голосов, победу одержал Аслан Масхадов.
- 1999 — Сенат США отверг предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона.
- 2000 — в Аргентине археологи нашли останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра.
- 2001 — в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого было 54 человека. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.
- 2001 — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибло более 20 тысяч человек.
- 2003 — Вейхенмайер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.
- 2015 — в офисе первого крымскотатарского телеканала ATR в Симферополе оккупационные власти провели незаконный обыск.
Именинники 26 января
Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.
OBOZ.UA писал ранее, когда в Украине отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.