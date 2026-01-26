Какой праздник отмечают 26 января в Украине: все об этом дне

26 января – это день, в котором удивительным образом переплелись духовные традиции, профессиональная честь и судьбоносные повороты мировой истории. Пока церковь чтит память преподобных Ксенофонта и Марии, в Украине и мире поздравляют специалистов, которые стоят на страже финансового порядка и государственных границ.

От изобретения бормашины, навсегда изменившей стоматологию, до основания Сиднея и трагических страниц оккупации Киева – эта дата скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Узнайте, почему этот день так важен для украинцев, чьи именины празднуют сегодня и какие события прошлого сформировали наше настоящее.

Праздники в Украине и мире

Международный день таможенника

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

Всемирный день экологического образования

Международный день чистой энергии

День фтора (США)

День Австралии

Церковный праздник 26 января

Верующие чтят память преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Этот праздник посвящен семье знатных византийцев, которые жили в V веке в Константинополе. Их история – это пример глубокой веры и удивительного воссоединения семьи после тяжелых испытаний.

Ксенофонт и Мария были богатыми и набожными людьми, которые отправили своих сыновей, Аркадия и Иоанна, на обучение в город Бейрут. Во время путешествия корабль попал в страшную бурю и затонул. Братья выжили, но оказались на разных берегах, не зная о судьбе друг друга. Оба с горя и благодарности Богу за спасение приняли монашество в разных монастырях.

Родители долгое время считали детей погибшими, однако не теряли надежды. Через несколько лет Ксенофонт и Мария отправились в паломничество в Иерусалим. Там, возле святых мест, семья чудом встретилась в полном составе.

Пораженные этим промыслом Божьим, Ксенофонт и Мария также решили посвятить остаток жизни служению Господу. Они раздали свое имущество бедным и ушли в монастыри. Все члены семьи были канонизированы за их кротость, верность и аскетическую жизнь.

События 26 января

1244 — в хрониках впервые появилось название поселения Берлин.

1500 — первые европейцы прибыли в Бразилию, открыв устье Амазонки.

1564 — в битве на Уле во время Ливонской войны литовцы сорвали наступление Московского царства.

1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор. Перемирие заключено сроком на 10 лет.

1699 — заключен Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи.

1788 — Первый флот бросил якорь в заливе Порт-Джексон, когда капитан Филипп поднял британский флаг и основал первое европейское поселение в Австралии – Сидней.

1802 — создана библиотека Конгресса США.

1808 — в Австралии произошел так называемый "ромовый мятеж".

1875 — американец Джордж Грин запатентовал первую бормашину, которая работала от электрических батарей.

1886 — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1893 — Бенц построил четырехколесный автомобиль, который стал основой для создания многих удачных гоночных машин.

1905 — в Южной Африке обнаружен крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 карат.

1918 — большевистские войска во главе с Михаилом Муравьевым после штурма оккупировали Киев.

1919 — махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками.

1923 — в Харькове создан литературный союз "Гарт".

1926 — шотландский изобретатель Джон Берд продемонстрировал первую в мире работающую телевизионную систему.

1930 — Индийский национальный конгресс принял Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj).

1931 — из тюрьмы освобожден Махатма Ганди.

1934 — подписан Пакт о ненападении между Германией и Польшей.

1939 — войска генерала Франко взяли Барселону.

1945 — советские войска заняли польский город Освенцим и освободили уцелевших узников концлагеря. Позже концлагерь до 1949 года использовался как советский концлагерь.

1949 — компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире ввела предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров.

1950 — вступила в силу Конституция Индии.1956 — в Италии начались Седьмые зимние Олимпийские игры.

1962 — в США запущена космическая станция "Рейнджер 3", которая должна была доставить на Луну научное оборудование. Запуск завершился неудачно — станция прошла мимо спутника на расстоянии 40 тысяч км.

1965 — хинди становится официальным языком Индии.

1972 — югославка Вулович Весна осталась живой после падения самолета с высоты 10 159 метров.

1980 — Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.

1983 — выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.

1990 — белорусский язык провозглашен единственным государственным языком Белорусской ССР.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Японией.

1993 — создан Конгресс украинских националистов.

1997 — в Чечне состоялись президентские выборы — набрав 65% голосов, победу одержал Аслан Масхадов.

1999 — Сенат США отверг предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона.

2000 — в Аргентине археологи нашли останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра.

2001 — в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого было 54 человека. 12 человек погибли, 8 пропали без вести.

2001 — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибло более 20 тысяч человек.

2003 — Вейхенмайер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

2015 — в офисе первого крымскотатарского телеканала ATR в Симферополе оккупационные власти провели незаконный обыск.

Именинники 26 января

Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.

