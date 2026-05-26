Какой праздник отмечают 26 мая: церковный календарь

26 мая сочетает в себе важные церковные чествования, международные даты и события, которые оставили заметный след в истории разных стран. В этот день вспоминают апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, которые посвятили свою жизнь распространению христианской веры.

Видео дня

В то же время календарь 26 мая содержит немало исторических событий – от битвы под Корсунем и обретения независимости Грузии до современных событий российско-украинской войны.

В мире в этот день также отмечают необычные тематические праздники, среди которых Всемирный день рыжих и День Дракулы.

Праздники в Украине и мире

Годовщина битвы под Корсунем

Всемирный день рыжих

Всемирный день Дракулы

День Независимости Грузии

Всемирный день линди-хопа

Церковный праздник 26 мая

26 мая Православная церковь чтит память святых апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, которые были верными учениками Иисуса Христа и посвятили свою жизнь ревностному распространению евангельского слова. Святой Карп, будучи спутником апостола Павла, проповедовал на острове Крит и в Тракии, где претерпел мученическую кончину за веру, а святой Алфей самоотверженно нес свет христианства в Галилее, оставив глубокий след в ранней истории Церкви.

События этого дня

1093 – на реке Стугне половцы разбили войско киевского князя Святополка Изяславича, после чего обязали его жениться на дочери хана Тугоркана.

1644 – Война за восстановление Португалии: португальские и испанские войска заявили о своей победе в битве при Монтихо.

1620 – Киевское Богоявленское братство получило права ставропигии от иерусалимского патриарха Теофана III.

1648 – казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким одержало победу над отрядами Речи Посполитой в битве под Корсунем.

1821 – создание Пелопоннесского сената греческими повстанцами.

1822 – по меньшей мере 113 человек погибли во время пожара в церкви Грю, крупнейшем пожаре в истории Норвегии.

1879 – подписано Гандамакское соглашение о создании афганского государства.

1895 – во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освятил краеугольный камень под новую каменную церковь. Храм освящен в 1901 году митрополитом Андреем Шептицким.

1896 – впервые опубликован индекс Доу-Джонса, который стал главным показателем ситуации на американских биржах.

1918 – Грузия получила независимость от Российской империи.

1927 – последняя модель Ford Model T сошла с конвейера после производства 15 007 003 автомобилей.

1938 – в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген";

1940 – Вторая мировая война: Осада Кале заканчивается капитуляцией британского и французского гарнизонов.

1953 – в Горлаге началось Норильское восстание политзаключенных, более 70% из которых были украинцами;

1966 – Британская Гвиана получила независимость, став Гайаной.

1972 – в Москве подписан советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений – "ОСВ-1", "ОСВ-1".

2014 – состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Именинники 26 мая

Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Илона.

OBOZ.UA писал, когда празднуется Троица в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.