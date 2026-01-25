Какой праздник отмечают 25 января в Украине: все об этом дне

25 января – день, в котором соединились церковная традиция, международные инициативы и важные профессиональные празднования. Он напоминает о духовном наследии христианства, значении науки, медицины и безопасности в современном мире.

Также эта дата связана с событиями, оставившими заметный след в истории культуры, спорта и технологий. OBOZ.UA рассказывает подробнее, что именно отмечают 25 января.

Какие праздники отмечают 25 января

День святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского

Святой Григорий Богослов является одним из самых влиятельных отцов Церкви, выдающимся богословом и проповедником IV века. Его труды заложили основы христианского учения о Святой Троице, а его речи считаются образцом богословской мысли и духовной глубины. В этот день верующие вспоминают его вклад в формирование христианской традиции, мудрость и силу слова.

День киберспециалистов СБУ

Профессиональный праздник специалистов, отвечающих за кибербезопасность государства. Он подчеркивает важность защиты информационного пространства, противодействия кибератакам и сохранения национальной безопасности в цифровую эпоху.

Всемирный день борьбы с проказой

Международная дата, призванная привлечь внимание к проблеме лепры, преодолению стигматизации больных и поддержке программ лечения и социальной адаптации. День напоминает, что даже в XXI веке доступ к медицине и сострадание остаются критически важными.

День наблюдения за погодой

Неофициальный, но познавательный праздник, посвященный роли метеорологии в повседневной жизни. Он акцентирует внимание на наблюдениях за климатом, прогнозировании погоды и их значении для сельского хозяйства, транспорта и безопасности людей.

Исторические события 25 января

1896 – состоялась премьера фильма братьев Люмьер "Прибытие поезда", которая стала знаковым событием в истории мирового кинематографа.

1916 – императорская власть запретила деятельность Екатеринославской "Просвиты", а ее руководителей арестовали и выслали в Иркутскую губернию.

1924 – во французском городе Шамони начались первые зимние Олимпийские игры с участием спортсменов из 18 стран.

1949 – в Лос-Анджелесе состоялась первая церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

1964 – в США запустили спутник "Эхо-2", который обеспечил спутниковую связь между США и СССР.

1965 – в Ватикане Иосифа Слепого рукоположили в кардиналы и назначили главой Украинской греко-католической церкви.

1993 – на орбитальной станции "Мир" состоялась первая в мире художественная выставка работ украинского художника Игоря Подольчака.

