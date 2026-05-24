Какой праздник отмечают 24 мая: все об этом дне

24 мая – дата, которая отличается особой насыщенностью событий в календаре. В этот день переплетаются религиозные чествования, международные инициативы и знаковые исторические события, повлиявшие на развитие разных стран и обществ.

Для кого-то это день духовного осмысления, для других – возможность вспомнить важные страницы мировой истории или приобщиться к современным культурным и социальным акциям. Не менее значимым является и церковный аспект даты, который имеет глубокие корни в христианской традиции.

В то же время 24 мая объединяет различные сферы жизни – от науки и политики до спорта и искусства. Именно поэтому этот день привлекает внимание как историков, так и обычных людей, которые интересуются календарем событий.

Праздники в Украине и мире

День славянской письменности и культуры

Международный женский день за мир и разоружение

Всемирный день шизофрении

Европейский день парков

Троица по западному обряду

Международный день тиары

Всемирный день видеоигр

День видимости пансексуалов

День авиационного техника

Церковный праздник 24 мая

В этот день Православная церковь чтит память святых отцов I Вселенского собора, которые в 325 году утвердили основополагающие догматы христианской веры, а также преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, известного своим суровым аскетическим подвигом длительного молитвенного стояния. Верующие вспоминают духовную мудрость пастырей, которые защитили единство церкви от ересей, и молитвенно обращаются к святому Симеону, прося о стойкости в испытаниях и исцелении от болезней.

События этого дня

1276 – Магнус Ладулос коронован как король Швеции в Уппсальском соборе.

1571 – войска крымского хана Девлет-Герая сожгли Москву (Крымский поход на Москву);

1626 – Петер Минуит покупает Манхэттен.

1683 – открылся музей Эшмола в Оксфорде, Англия. Первый в мире университетский музей.

1798 – Общество объединенных ирландцев начало восстание с целью свержения британского правления и создания независимой Ирландской республики.

1822 – Эквадор получил независимость от Испании.

1844 – из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма азбукой Морзе.

1861 – Гражданская война в США: войска Союза оккупировали Александрию, штат Вирджиния.

1936 – Создан ФК "Шахтер".

1940 – на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создали Украинский конгрессовый комитет Америки.

1940 – Игорь Сикорский совершил первый успешный полет на однороторном вертолете.

1956 – в Лугано прошел первый конкурс песни Евровидение, в котором участвовали 14 представителей семи стран Европы.

1964 – Пожар в Государственной публичной библиотеке АН УССР.

1964 – На стадионе в Лиме из-за беспорядка и давки во время футбольного матча Перу-Аргентина погибло 300 человек.

1980 – Команда Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" победила "Филадельфию Флайерс" и получила свой первый из четырех Кубков Стэнли.

1993 – Эритрея получила независимость от Эфиопии.

1999 – в результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке погибли 39 человек.

2002 – президенты России и США подписали Московский договор.

2003 – Украина дебютировала на 48-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" занял 14-е место.

2014 – в Эгейском море между Грецией и Турцией произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали 324 человека.

2018 – открыт Новый Бескидский тоннель.

2019 – двадцать два студента погибли во время пожара в Сурате (Индия).

2019 – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии, которая вступила в силу 7 июня.

2022 – в начальной школе "Робб" в Ювалди, Техас, Соединенные Штаты, произошла массовая стрельба, в результате которой погиб 21 человек, в том числе 19 детей.

2023 – Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.

Именинники 24 мая

Иван, Симеон, Стефан, Феодор.

