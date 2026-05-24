Какой праздник отмечают 24 мая: все об этом дне
24 мая – дата, которая отличается особой насыщенностью событий в календаре. В этот день переплетаются религиозные чествования, международные инициативы и знаковые исторические события, повлиявшие на развитие разных стран и обществ.
Для кого-то это день духовного осмысления, для других – возможность вспомнить важные страницы мировой истории или приобщиться к современным культурным и социальным акциям. Не менее значимым является и церковный аспект даты, который имеет глубокие корни в христианской традиции.
В то же время 24 мая объединяет различные сферы жизни – от науки и политики до спорта и искусства. Именно поэтому этот день привлекает внимание как историков, так и обычных людей, которые интересуются календарем событий.
Праздники в Украине и мире
- День славянской письменности и культуры
- Международный женский день за мир и разоружение
- Всемирный день шизофрении
- Европейский день парков
- Троица по западному обряду
- Международный день тиары
- Всемирный день видеоигр
- День видимости пансексуалов
- День авиационного техника
Церковный праздник 24 мая
В этот день Православная церковь чтит память святых отцов I Вселенского собора, которые в 325 году утвердили основополагающие догматы христианской веры, а также преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, известного своим суровым аскетическим подвигом длительного молитвенного стояния. Верующие вспоминают духовную мудрость пастырей, которые защитили единство церкви от ересей, и молитвенно обращаются к святому Симеону, прося о стойкости в испытаниях и исцелении от болезней.
События этого дня
- 1276 – Магнус Ладулос коронован как король Швеции в Уппсальском соборе.
- 1571 – войска крымского хана Девлет-Герая сожгли Москву (Крымский поход на Москву);
- 1626 – Петер Минуит покупает Манхэттен.
- 1683 – открылся музей Эшмола в Оксфорде, Англия. Первый в мире университетский музей.
- 1798 – Общество объединенных ирландцев начало восстание с целью свержения британского правления и создания независимой Ирландской республики.
- 1822 – Эквадор получил независимость от Испании.
- 1844 – из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма азбукой Морзе.
- 1861 – Гражданская война в США: войска Союза оккупировали Александрию, штат Вирджиния.
- 1936 – Создан ФК "Шахтер".
- 1940 – на I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создали Украинский конгрессовый комитет Америки.
- 1940 – Игорь Сикорский совершил первый успешный полет на однороторном вертолете.
- 1956 – в Лугано прошел первый конкурс песни Евровидение, в котором участвовали 14 представителей семи стран Европы.
- 1964 – Пожар в Государственной публичной библиотеке АН УССР.
- 1964 – На стадионе в Лиме из-за беспорядка и давки во время футбольного матча Перу-Аргентина погибло 300 человек.
- 1980 – Команда Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" победила "Филадельфию Флайерс" и получила свой первый из четырех Кубков Стэнли.
- 1993 – Эритрея получила независимость от Эфиопии.
- 1999 – в результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке погибли 39 человек.
- 2002 – президенты России и США подписали Московский договор.
- 2003 – Украина дебютировала на 48-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней "Аста ла виста" занял 14-е место.
- 2014 – в Эгейском море между Грецией и Турцией произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали 324 человека.
- 2018 – открыт Новый Бескидский тоннель.
- 2019 – двадцать два студента погибли во время пожара в Сурате (Индия).
- 2019 – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии, которая вступила в силу 7 июня.
- 2022 – в начальной школе "Робб" в Ювалди, Техас, Соединенные Штаты, произошла массовая стрельба, в результате которой погиб 21 человек, в том числе 19 детей.
- 2023 – Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.
Именинники 24 мая
Иван, Симеон, Стефан, Феодор.
