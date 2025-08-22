Какой праздник отмечают 22 августа в Украине: все об этом дне
22 августа в Украине и мире отмечается несколько важных праздников и памятных дат. В церковном календаре этот день посвящен мученикам Агатонику, Севериану и другим святым.
В Украине также чтят память погибших правоохранителей, а мировое сообщество отмечает Всемирный день растительного молока и Международный день памяти жертв насилия на почве религии или убеждений.
Кроме того, 22 августа является праздником "Никогда не было лучше" и Днем радужного малыша. В этот день в истории произошли важные события, в частности открытие колец Нептуна и подписание первой Женевской конвенции.
Праздники 22 августа
- День зубной феи (Tooth Fairy Day)
- Всемирный день фольклора (World Folklore Day)
- День "Отведите свою кошку к ветеринару"
- Всемирный день риса джолоф
- Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day)
- День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day)
Церковный праздник 22 августа
22 августа в церковном календаре чтят память святых мучениковАгафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, погибших за веру во Христа в период правления императора Максимиана (284–305).
Мученик Агафоник происходил из знатного рода в Никомидии и проповедовал христианство, обращая в веру даже высокопоставленных язычников. Его современники, среди которых Зотик, Феопрепий и Акиндин, за отказ приносить жертвы идолам подверглись тяжким пыткам и были убиты при перевозке на суд императора. Севериан был казнен в Халкидоне, а Агафоник со спутниками — усечены мечом в Силиврии.
Исторические события 22 августа
- 1485 — битва при Босворте войны Красной и Белой роз.
- 1531 — молдавский господарь Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой при Гвиздце у Обертина.
- 1770 — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.
- 1795 — во Французской республике принята Конституция III года, ликвидировавшая всеобщее избирательное право.
- 1864 — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.
- 1868 — Христиан Генрих Фридрих Петерс открыл астероид 102 Мириам.
- 1910 — подписан Договор о присоединении Кореи к Японии.
- 1918 — состоялся обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством.
- 1919 — во время наступления на Киев войска УНР заняли Житомир и станцию Попельня.
- 1919 — Директория и правительство УНР приняли решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями.
- 1992 — президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.
- 2006 — катастрофа российского самолета Ту-154 в Донецкой области. На борту авиалайнера, выполнявшего рейс Анапа — Санкт-Петербург, находилось 160 пассажиров и 10 членов экипажа, все погибли.
Именинники 22 августа
Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна.
