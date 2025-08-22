Какой праздник отмечают 22 августа в Украине: все об этом дне

22 августа в Украине и мире отмечается несколько важных праздников и памятных дат. В церковном календаре этот день посвящен мученикам Агатонику, Севериану и другим святым.

В Украине также чтят память погибших правоохранителей, а мировое сообщество отмечает Всемирный день растительного молока и Международный день памяти жертв насилия на почве религии или убеждений.

Кроме того, 22 августа является праздником "Никогда не было лучше" и Днем радужного малыша. В этот день в истории произошли важные события, в частности открытие колец Нептуна и подписание первой Женевской конвенции.

Праздники 22 августа

День зубной феи (Tooth Fairy Day)

Всемирный день фольклора (World Folklore Day)

День "Отведите свою кошку к ветеринару"

Всемирный день риса джолоф

Всемирный день нарцисса (World Daffodil Day)

День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Всемирный день растительного молока (World Plant Milk Day)

Церковный праздник 22 августа

22 августа в церковном календаре чтят память святых мучениковАгафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, погибших за веру во Христа в период правления императора Максимиана (284–305).

Мученик Агафоник происходил из знатного рода в Никомидии и проповедовал христианство, обращая в веру даже высокопоставленных язычников. Его современники, среди которых Зотик, Феопрепий и Акиндин, за отказ приносить жертвы идолам подверглись тяжким пыткам и были убиты при перевозке на суд императора. Севериан был казнен в Халкидоне, а Агафоник со спутниками — усечены мечом в Силиврии.

Исторические события 22 августа

1485 — битва при Босворте войны Красной и Белой роз.

1531 — молдавский господарь Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой при Гвиздце у Обертина.

1770 — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.

1795 — во Французской республике принята Конституция III года, ликвидировавшая всеобщее избирательное право.

1864 — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.

1868 — Христиан Генрих Фридрих Петерс открыл астероид 102 Мириам.

1910 — подписан Договор о присоединении Кореи к Японии.

1918 — состоялся обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством.

1919 — во время наступления на Киев войска УНР заняли Житомир и станцию Попельня.

1919 — Директория и правительство УНР приняли решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями.

1992 — президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

2006 — катастрофа российского самолета Ту-154 в Донецкой области. На борту авиалайнера, выполнявшего рейс Анапа — Санкт-Петербург, находилось 160 пассажиров и 10 членов экипажа, все погибли.

Именинники 22 августа

Василий, Гавриил, Иван, Макар, Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Федор, Ариадна.

