Какой праздник отмечают 21 декабря в Украине: все об этом дне

21 декабря — одна из самых энергичных и богатых на события дат в году, которая сочетает в себе древние космические циклы и знаковые вехи человеческого прогресса. Пока планета замирает в ожидании самой длинной ночи в году во время зимнего солнцестояния, мир успевает отметить День рождения баскетбола и Всемирный день медитации.

Этот день учит нас смотреть на вещи с "яркой стороны", чествуя при этом память великих духовных наставников — святителей Петра и Филарета Киевских. История 21 декабря поражает масштабами: от первого полета легендарного украинского гиганта Ан-225 "Мрия" до открытия радия супругами Кюри и премьеры первого полнометражного мультфильма "Белоснежка".

В своем обзоре OBOZ.UA расскажет, почему в этот день можно не застилать постель, кто празднует именины и какие судьбоносные соглашения меняли карту Европы именно в эту декабрьскую дату.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день медитации (World Meditation Day)

Всемирный день баскетбола

Международный день памяти далеков (International Dalek Remembrance Day)

День Государственной службы занятости Украины

Посмотрите на день с яркой стороны (Look On The Bright Side Day)

День "Не застилай кровать" (Don't Make Your Bed Day)

День почитания низеньких девушек (National Short Girl Appreciation Day)

День короткого рассказа (National Short Story Day)

День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day)

День арманьяка (National Armagnac Day)

Синее Рождество (Blue Christmas)

День зимнего солнцестояния

День рождения баскетбола

Всемирный день оргазма

Церковный праздник 21 декабря

Православная Церковь 21 декабря чтит память двух выдающихся иерархов — святителя Петра, митрополита Киевского, и святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополита Киевского и Галицкого.

Святитель Петр, живший на рубеже XIII-XIV веков, был выходцем из Волыни и первым из киевских митрополитов, кто перенес свою резиденцию в Москву, став духовным основателем будущего государственного центра.

Святитель Филарет, возглавлявший Киевскую кафедру в XIX веке, вошел в историю как глубокий аскет, заботливый архипастырь и основатель скита "Феофания". Оба святителя отмечались даром чудотворения, искренней молитвой и неутомимым трудом для развития церковной жизни. Верующие в этот день молятся святым заступникам о мудрости для пастырей, мире в государстве и укреплении православной веры.

События 21 декабря

1124 — Гонорий II был избран новым Папой Римским.

1237 — Хан Батый захватил Рязань.

1846 — Шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции.

1861 — Президент США Авраам Линкольн основал Медаль Почета — высшую государственную награду США.

1867 — Австрийский император Франц Иосиф (1848–1916) утвердил австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии.

1879 — состоялась премьера пьесы Генрика Ибсена "Кукольный дом".

1891 — Джеймс Нейсмит, учитель физической культуры в колледже Спрингфилда, впервые ввел правила спортивной игры, известной сегодня как баскетбол.

1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радий.

1907 — чилийские военные совершили резню бастующих рабочих селитряных шахт в школе Санта-Мария-де-Икике (Икике).

1913 — В нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн.

1919 — Самая многочисленная депортация в череде силовых акций Рейды Палмера 249 уроженцев прошлой Российской империи из США в Советскую Россию.

1936 — самолет Junkers Ju 88 совершил свой первый полет.

1937 — В Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов".

1963 — на Кипре вспыхнули масштабные религиозно-этнические противостояния между этническими греками и турками, более известные как "Кровавое Рождество".

1965 — Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

1968 — был запущен Аполлон-8.

1970 — F-14 Tomcat совершил свой первый полет.

1975 — Арабские террористы во главе с Ильичем Рамиресом Санчесом (известным также как Карлос или Шакал) захватили штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где как раз проходила сессия организации.

1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.

1988 — Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 "Мрия" совершил первый полет.

1988 — Над Локерби, Шотландия, взорвался "Боинг-747" американской авиакомпании "Пан Американ". Погибло около 270 человек — 243 пассажира самолета, экипаж и 11 человек на земле.

1990 — Возле станции метро "Левобережная" состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра "Космос").

1991 — Подписана Алма-Атинская декларация о создании СНГ (главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины).

1991 — Независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

1992 — В Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписали соглашение о создании (с 1 марта 1993 г.) Центральноевропейской зоны свободной торговли.

1995 — город Вифлеем, который находился под контролем Израиля, был передан Палестине.

2007 — В Шенгенскую зону вошло еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

2012 — согласно феномену 2012 года этот день должен был быть последним в истории человечества.

2020 — самое большое соединение между Юпитером и Сатурном с 1623 года — планеты были видимы на небе с удалением в 0,1 градуса.

2023 — студент философского факультета Карлова университета (Прага) совершил стрельбу, в результате которой погибло 14 человек.

Именинники 21 декабря

Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана, Сергей, Ульяна, Юлиана.

