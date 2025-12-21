Какой праздник отмечают 21 декабря в Украине: все об этом дне
21 декабря — одна из самых энергичных и богатых на события дат в году, которая сочетает в себе древние космические циклы и знаковые вехи человеческого прогресса. Пока планета замирает в ожидании самой длинной ночи в году во время зимнего солнцестояния, мир успевает отметить День рождения баскетбола и Всемирный день медитации.
Этот день учит нас смотреть на вещи с "яркой стороны", чествуя при этом память великих духовных наставников — святителей Петра и Филарета Киевских. История 21 декабря поражает масштабами: от первого полета легендарного украинского гиганта Ан-225 "Мрия" до открытия радия супругами Кюри и премьеры первого полнометражного мультфильма "Белоснежка".
В своем обзоре OBOZ.UA расскажет, почему в этот день можно не застилать постель, кто празднует именины и какие судьбоносные соглашения меняли карту Европы именно в эту декабрьскую дату.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день медитации (World Meditation Day)
- Всемирный день баскетбола
- Международный день памяти далеков (International Dalek Remembrance Day)
- День Государственной службы занятости Украины
- Посмотрите на день с яркой стороны (Look On The Bright Side Day)
- День "Не застилай кровать" (Don't Make Your Bed Day)
- День почитания низеньких девушек (National Short Girl Appreciation Day)
- День короткого рассказа (National Short Story Day)
- День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day)
- День арманьяка (National Armagnac Day)
- Синее Рождество (Blue Christmas)
- День зимнего солнцестояния
- День рождения баскетбола
- Всемирный день оргазма
Церковный праздник 21 декабря
Православная Церковь 21 декабря чтит память двух выдающихся иерархов — святителя Петра, митрополита Киевского, и святителя Филарета (Амфитеатрова), митрополита Киевского и Галицкого.
Святитель Петр, живший на рубеже XIII-XIV веков, был выходцем из Волыни и первым из киевских митрополитов, кто перенес свою резиденцию в Москву, став духовным основателем будущего государственного центра.
Святитель Филарет, возглавлявший Киевскую кафедру в XIX веке, вошел в историю как глубокий аскет, заботливый архипастырь и основатель скита "Феофания". Оба святителя отмечались даром чудотворения, искренней молитвой и неутомимым трудом для развития церковной жизни. Верующие в этот день молятся святым заступникам о мудрости для пастырей, мире в государстве и укреплении православной веры.
События 21 декабря
- 1124 — Гонорий II был избран новым Папой Римским.
- 1237 — Хан Батый захватил Рязань.
- 1846 — Шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции.
- 1861 — Президент США Авраам Линкольн основал Медаль Почета — высшую государственную награду США.
- 1867 — Австрийский император Франц Иосиф (1848–1916) утвердил австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии.
- 1879 — состоялась премьера пьесы Генрика Ибсена "Кукольный дом".
- 1891 — Джеймс Нейсмит, учитель физической культуры в колледже Спрингфилда, впервые ввел правила спортивной игры, известной сегодня как баскетбол.
- 1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радий.
- 1907 — чилийские военные совершили резню бастующих рабочих селитряных шахт в школе Санта-Мария-де-Икике (Икике).
- 1913 — В нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн.
- 1919 — Самая многочисленная депортация в череде силовых акций Рейды Палмера 249 уроженцев прошлой Российской империи из США в Советскую Россию.
- 1936 — самолет Junkers Ju 88 совершил свой первый полет.
- 1937 — В Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов".
- 1963 — на Кипре вспыхнули масштабные религиозно-этнические противостояния между этническими греками и турками, более известные как "Кровавое Рождество".
- 1965 — Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
- 1968 — был запущен Аполлон-8.
- 1970 — F-14 Tomcat совершил свой первый полет.
- 1975 — Арабские террористы во главе с Ильичем Рамиресом Санчесом (известным также как Карлос или Шакал) захватили штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где как раз проходила сессия организации.
- 1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.
- 1988 — Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 "Мрия" совершил первый полет.
- 1988 — Над Локерби, Шотландия, взорвался "Боинг-747" американской авиакомпании "Пан Американ". Погибло около 270 человек — 243 пассажира самолета, экипаж и 11 человек на земле.
- 1990 — Возле станции метро "Левобережная" состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра "Космос").
- 1991 — Подписана Алма-Атинская декларация о создании СНГ (главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины).
- 1991 — Независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.
- 1992 — В Кракове Венгрия, Польша и Чехословакия подписали соглашение о создании (с 1 марта 1993 г.) Центральноевропейской зоны свободной торговли.
- 1995 — город Вифлеем, который находился под контролем Израиля, был передан Палестине.
- 2007 — В Шенгенскую зону вошло еще 9 стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.
- 2012 — согласно феномену 2012 года этот день должен был быть последним в истории человечества.
- 2020 — самое большое соединение между Юпитером и Сатурном с 1623 года — планеты были видимы на небе с удалением в 0,1 градуса.
- 2023 — студент философского факультета Карлова университета (Прага) совершил стрельбу, в результате которой погибло 14 человек.
Именинники 21 декабря
Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна, Юлиана, Сергей, Ульяна, Юлиана.
