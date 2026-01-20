Какой праздник отмечают 20 января в Украине: все об этом дне

Этот день в календаре запечатлен в памяти украинцев как дата глубокого уважения и боли – мы вспоминаем защитников Донецкого аэропорта, чья отвага доказала миру: "Люди выдержали, не выдержал бетон".

От чествования памяти преподобного Евфимия Великого до празднования Дня АР Крым – эта дата переплетена духовными смыслами и борьбой за территориальную целостность. Пока мир распространяет знания о пингвинах, мы погружаемся в историю: от суда над Галилеем до основания ЦРУ.

В обзоре OBOZ.UA расскажет о главных церковных канонах, важнейших событиях прошлого и подскажем, кого стоит поздравить с именинами.

Праздники в Украине и мире

День чествования защитников Донецкого аэропорта

День АР Крым

День распространения знаний о пингвинах

День любителей сыра (Cheese Lover's Day)

Международный день принятия

День Ефима Зимнего

День видеокамеры

Церковный праздник 20 января

В этот день Православная церковь чтит память выдающихся святых, чья жизнь стала примером непоколебимой веры и духовного подвига. Главной фигурой дня является преподобный Евфимий Великий – один из основателей пустынного монашества, живший в V веке. Он прославился даром исцеления и пророчества, а основанная им Лавра в Палестине стала духовным центром для многих поколений монахов.

Особое значение этот день имеет для украинского православия, ведь мы вспоминаем подвижников Киево-Печерской лавры – преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника. Евфимий схимник прославился своим строгим постом и даром видеть духовный мир, а Лаврентий, находясь в затворе, получил от Бога благодать изгонять бесов и исцелять болезни. Их нетленные мощи и по сей день почивают в Дальних и Ближних пещерах, оставаясь источником утешения для верующих.

Также сегодня вспоминают мучеников Инну, Пинну и Римму – раннехристианских святых славянского происхождения, учеников апостола Андрея Первозванного. За преданность Христу они приняли мученическую смерть: их привязали к столбам в ледяной воде во время жестоких морозов.

События этого дня

1265 — Симон де Монфор впервые собрал Палату общин Английского парламента.

1320 — впервые в Вавеле коронован польский король. Это был Владислав I Локетек, объединивший государство для борьбы с Тевтонским орденом.

1633 — 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции. 21 июня на слушаниях своего дела он публично отказался от поддержки теории о вращении Земли вокруг Солнца.

1661 — Ян II Казимир предоставил иезуитской коллегии во Львове "достоинство академии и титул университета".

1841 — британцы оккупировали остров Гонконг.

1892 — в Олбани, штат Нью-Йорк, сыграли первую официальную баскетбольную игру.

1915 — началась Зимняя битва в Карпатах на Восточном фронте Первой мировой войны.

1918 — в Киеве открылся всеукраинский церковный собор.

1920 — поляки ликвидировали автономные права и самоуправления Галичины (Галицкий краевой сейм и Краевой выдел) и разделили Галичину на три воеводства: Львовское, Станиславовское и Тернопольское.

1921 — Великое национальное собрание Турции приняло первую конституцию страны.

1925 — СССР установил дипломатические отношения с Японией, которая также обязалась вывести войска с Северного Сахалина.

1943 — в Главной ставке Гитлера (в Пруссии) министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и посол Японии Хироши Ошима подписали договор об экономическом сотрудничестве.

1942 — на Ванзейской конференции руководители нацистской Германии определили пути и средства "окончательного решения еврейского вопроса".

1943 — в Виннипеге (Канада) вышел первый номер газеты "Украинское слово".

1945 — в Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок.

1946 — Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.после отказа Национального собрания поддержать его предложение о фактическом переходе Франции к режиму президентской республики Шарль де Голль, который с 1944 года возглавлял страну, подал в отставку с поста главы правительства.

1954 — ЦРУ завершило строительство секретного тоннеля из Западного Берлина в Восточный с целью подключения к советским и восточногерманским телефонным коммуникациям.

1958 — в Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.

1961 — 44-летний демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, избранный 8 ноября 1960 года, стал 35-м президентом США, самым молодым среди своих предшественников и первым католиком на этом посту (победил республиканца Ричарда Никсона).

1969 — республиканец Ричард Никсон стал 37-м президентом США.

1972 — началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была в 1965 году).

1980 — Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.

1986 — состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые подписали договор о строительстве тоннеля под проливом Ла-Манш.

1990 — "черный январь": в ночь с 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева, советская армия с суши и с моря напали в Баку на безоружных оппозиционеров, погибло более 150 человек и ранено 100.

1991 — в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина.

1995 — в Гааге началась IV Генеральная Ассамблея Организации Непредставленных Народов и Наций.

1996 — лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.

1998 — с небольшим перевесом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выиграл президентские выборы в Чехии.

2001 — по представлению прокуратуры президент Кучма уволил с должности Юлию Тимошенко, вице-премьер-министра правительства Виктора Ющенко, обвиняемую в контрабанде, подставе и сокрытии доходов.

2002 — песня "My Sweet Lord" Джорджа Харрисона возглавила чарты — через 31 год после первого попадания на вершину рейтинга.

2017 — 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп.

2021 — 46-м президентом Соединенных Штатов стал Джо Байден — самый старший на момент инаугурации.

2025 — 47-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп.

Именинники 20 января

Павел, Семен, Инна

