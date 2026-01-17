Когда первый день Масленицы: дата в 2026 году

Традиционно в Украине Великому посту предшествует целая неделя веселых празднований, известных как Масленица или Сыропустная неделя. Ее отмечают еще с дохристианских времен и связывают с проводами зимы, впоследствии она адаптировалась и стала временем подготовки к долгим семи постным неделям.

Видео дня

Когда в этом году начинается празднование Масленицы, узнавал OBOZ.UA. Рассказываем о главных традициях и запретах первого дня праздничной недели

Когда первый день Масленицы

Поскольку Пасха в этом году приходится у христиан восточного обряда на 12 апреля, то начало Великого поста, соответственно – это 23 февраля. Вся неделя до этой даты – это и есть Масленица. А начнется она праздничным днем, который называют "Встреча", 16 февраля.

Традиции первого дня Масленицы

В понедельник Масленицы люди символически "встречают" праздник. По традиции, готовят вареники с творогом и приправляют их маслом или сметаной, а также делают другие блюда из молочных продуктов. Именно вареники считаются одним из главных угощений Масленичной недели, ведь мясо уже не употребляют, готовясь к Великому посту.

Кстати, существует мнение, что на Масленицу полагается готовить блины. Оно является ошибочным. Это навязанная нам во времена СССР русская традиция. В украинских домах праздничным блюдом были именно вареники.

В масленичный понедельник первую часть праздничной еды по обычаю отдавали бедным и нуждающимся, которых случалось встретить в этот день. Верили, что такая щедрость обеспечит семье благосостояние на целый год. В то же время это было простое и искреннее проявление милосердия, которое особенно ценится в праздничное время.

Отдельный обычай связан с варениками с творогом – их оставляли возле дома как поминальное блюдо. Такой обряд символизировал уважение к предкам и напоминал о необходимости в первый день Масленицы вспомнить умерших родственников и мысленно поблагодарить их.

А вот живых родных и близких в этот день приглашали в дом. Праздничный понедельник считался временем гостеприимства, поэтому гостей обязательно угощали варениками и другими блюдами, делясь теплом и хорошим настроением.

Также именно с понедельника Масленицы существовал шуточно-обрядовый обычай "наказывать" неженатую молодежь – парней и девушек, которые не успели создать пару. Ведь во время Великого поста свадьбы запрещались, и ждать приходилось вплоть до его завершения. Таким молодым людям к ноге привязывали украшенную колодку, из-за чего праздник и получил название Колодий.

Впрочем, от этой колодки можно было откупиться. Обычно для этого приносили угощения – сладости или напитки. Поскольку обряд выполняли преимущественно замужние женщины, именно им и предназначался такой символический "выкуп".

Запреты первого дня Масленицы

С наступлением масленичного понедельника начинают действовать первые пищевые ограничения поста. В течение Сыропустной недели отказываются от мясных блюд, а из скоромного разрешенными остаются только молочные продукты и рыба.

Этот день также считается началом внутренней подготовки к Великому посту, который посвящен духовному очищению. Именно поэтому советуют избегать негатива – сдерживать злость, не распространять сплетни, не сквернословить и не втягиваться в ссоры.

Еще один важный запрет касается гостеприимства. В первый день Масленицы нельзя отпускать гостей из дома голодными. Их принято щедро угощать самыми вкусными блюдами, ведь считалось, что такая щедрость притягивает в дом благополучие и счастье.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2026 году празднуют Масленицу – точные даты всех дней.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.