Какой праздник отмечают 20 июня в Украине: все об этом дне

20 июня по новому церковному календарю верующие чтят память священномученика Мефодия, епископа Патарского. Также сегодня в Украине отмечают День Экспертной службы МВД.

Видео дня

В мире 20 июня отмечают Всемирный день беженцев, Международный день тенниса, Всемирный день производительности и другие важные и необычные даты. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 июня

Какой церковный праздник

20 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского. Святой Мефодий жил в III–IV веках в Малой Азии. Он был епископом города Патары и известным христианским богословом ранней церкви. Мефодий много проповедовал, защищал христианское учение и выступал против ересей, которые распространялись среди верующих.

По преданию, он был человеком глубокой веры, образованности и духовной твердости. За свою преданность христианству Мефодий пострадал во время гонений и принял мученическую смерть.

День Экспертной службы МВД Украины

20 июня в Украине отмечают День Экспертной службы МВД. Это профессиональный праздник специалистов, которые проводят экспертизы, исследуют вещественные доказательства и помогают правоохранителям в раскрытии преступлений.

Эксперты работают с документами, следами, техникой, оружием, материалами дел и многими другими доказательствами. Их работа часто остается незаметной для широкой общественности, однако именно она может стать решающей при расследовании.

Всемирный день беженцев

Также 20 июня отмечают Всемирный день беженцев. Эту дату установили, чтобы привлечь внимание к людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, преследований, насилия или опасности.

Для Украины эта дата имеет особое значение, ведь миллионы украинцев после начала полномасштабной войны были вынуждены искать безопасности в других регионах страны или за рубежом. День беженцев напоминает о поддержке, человечности и праве каждого человека на безопасность.

Международный день тенниса

20 июня также отмечается Международный день тенниса. Дата связана с историей игры и призвана популяризировать теннис в разных странах мира.

Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, любителей, тренеров и всех, кто любит этот вид спорта. Теннис считается игрой, развивающей скорость, выносливость, концентрацию и стратегическое мышление.

Какие еще праздники отмечают 20 июня

Помимо церковного праздника и важных международных дат, 20 июня также отмечают:

Всемирный день мартини;

Всемирный день продуктивности;

Всемирный день жонглирования;

Международный день серфинга;

Всемирный день переработки автомобилей.

Некоторые из этих дат носят развлекательный характер, другие же напоминают об экологии, спорте, эффективности и современном образе жизни.

Значимые исторические события 20 июня

1840 г. – Сэмюэл Морзе получил патент на телеграф.

1918 г. – в Киеве начался Всеукраинский церковный собор.

1933 г. – открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. На его строительстве погибло от 50 тысяч до 200 тысяч человек –, порабощенных большевиками граждан.

1963 – США и СССР подписали соглашение об установлении "горячей линии" связи между правительствами двух государств.

1993 – футболисты киевского "Динамо" впервые стали чемпионами Украины.

1993 г. – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать День отца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.