Какой праздник отмечают 20 августа в Украине: церковный календарь

20 августа в Украине и мире отмечают ряд церковных и светских событий. По церковному календарю это день пророка Самуила, который почитается в христианской традиции.

Кроме религиозного значения, в этот день в мире отмечают Всемирный день борьбы с комарами. Исторически 20 августа связано с важными событиями: в 1968 году страны Варшавского пакта пересекли границы Чехословакии для подавления Пражского восстания, а в 1925 году был основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко".

Также в этот день родились известные деятели культуры и спорта, в частности Фред Дерст, Эндрю Гарфилд, Эми Адамс и Деми Ловато.

Праздники 20 августа

День виртуальных миров

Всемирный день лени

Всемирный день москитов

Международный день медицинского транспорта

Церковный праздник 20 августа

Православные сегодня чтят память Пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников. Также ныне – День памяти преподобного Антония Оптинского.

Исторические события 20 августа

1619 — голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских туземцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун.

1627 — вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросскій и именъ тълкование" Памвы Беринды.

1741 — открытие Аляски датским мореплавателем Витусом Берингом.

1809 — арестованный французами Папа Римский Пий VII переправлен из Савоны в Гренобль.

1864 — вооруженный конфликт в Японии у Императорских ворот.

1868 — в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга.

1896 — в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира.

1896 — в США запатентован телефон с наборным диском.

1920 — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно провела бои с частями Красной армии.

1925 — основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко". Теперь — Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе.

1941 — издан декрет о создании райхскомиссариата "Украина" с центром в Ровно.

1941 — отступающей Красной армией взорван Днепрогэс, в результате чего погибло более 100 тыс. человек.

1964 — создана Международная организация по спутникам связи ИНТЕЛСАТ.

1968 — СССР и страны Варшавского пакта вторглись в Чехословакию для подавления Пражского восстания.

1980 — министерство связи УССР отдало распоряжение о глушении радиостанций "Голос Америки" (США), "Би-Би-Си" (Великобритания) и "Немецкая волна" (ФРГ).

1989 — открылись 15-е Игры Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (Малайзия).

1991 — Эстония провозгласила свою независимость от СССР.

1991 — ГКЧП: в Москве возле Белого дома, в Ленинграде на Дворцовой, в Киеве, Львове и т.д. площади состоялись многолюдные митинги протеста против политики так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению.

1991 — закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

1996 — Президентом США Биллом Клинтоном установлена минимальная заработная плата в стране — 5,15 доллара в час.

Именинники 20 августа

Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.

