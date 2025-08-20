Какой праздник отмечают 20 августа в Украине: церковный календарь
20 августа в Украине и мире отмечают ряд церковных и светских событий. По церковному календарю это день пророка Самуила, который почитается в христианской традиции.
Кроме религиозного значения, в этот день в мире отмечают Всемирный день борьбы с комарами. Исторически 20 августа связано с важными событиями: в 1968 году страны Варшавского пакта пересекли границы Чехословакии для подавления Пражского восстания, а в 1925 году был основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко".
Также в этот день родились известные деятели культуры и спорта, в частности Фред Дерст, Эндрю Гарфилд, Эми Адамс и Деми Ловато.
Праздники 20 августа
- День виртуальных миров
- Всемирный день лени
- Всемирный день москитов
- Международный день медицинского транспорта
Церковный праздник 20 августа
Православные сегодня чтят память Пророка Самуила, мучеников Севира и Мемнона и с ними 37 мучеников. Также ныне – День памяти преподобного Антония Оптинского.
Исторические события 20 августа
- 1619 — голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских туземцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун.
- 1627 — вышел первый словарь украинского языка "Лексиконъ славенноросскій и именъ тълкование" Памвы Беринды.
- 1741 — открытие Аляски датским мореплавателем Витусом Берингом.
- 1809 — арестованный французами Папа Римский Пий VII переправлен из Савоны в Гренобль.
- 1864 — вооруженный конфликт в Японии у Императорских ворот.
- 1868 — в США официально провозглашено окончание войны Севера и Юга.
- 1896 — в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира.
- 1896 — в США запатентован телефон с наборным диском.
- 1920 — в районе Замостья 6-я стрелковая дивизия Действующей армии УНР успешно провела бои с частями Красной армии.
- 1925 — основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко". Теперь — Шевченковский национальный заповедник в г. Каневе.
- 1941 — издан декрет о создании райхскомиссариата "Украина" с центром в Ровно.
- 1941 — отступающей Красной армией взорван Днепрогэс, в результате чего погибло более 100 тыс. человек.
- 1964 — создана Международная организация по спутникам связи ИНТЕЛСАТ.
- 1968 — СССР и страны Варшавского пакта вторглись в Чехословакию для подавления Пражского восстания.
- 1980 — министерство связи УССР отдало распоряжение о глушении радиостанций "Голос Америки" (США), "Би-Би-Си" (Великобритания) и "Немецкая волна" (ФРГ).
- 1989 — открылись 15-е Игры Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (Малайзия).
- 1991 — Эстония провозгласила свою независимость от СССР.
- 1991 — ГКЧП: в Москве возле Белого дома, в Ленинграде на Дворцовой, в Киеве, Львове и т.д. площади состоялись многолюдные митинги протеста против политики так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению.
- 1991 — закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
- 1996 — Президентом США Биллом Клинтоном установлена минимальная заработная плата в стране — 5,15 доллара в час.
Именинники 20 августа
Виктор, Владимир, Иван, Максим, Тимофей, Федор.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут праздновать День молодежи.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.