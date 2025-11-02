Какой праздник отмечают 2 ноября: все об этом дне

2 ноября православные верующие почитают священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. С профессиональным праздником стоит поздравить работников социальной сферы.

В мире отмечают День без задач, Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, Международный день доги. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 2 ноября

Церковный праздник

2 ноября православная церковь чтит священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста. Эти пятеро мучеников жили в IV веке в Персии во времена царя Сапора II. Они были христианами, служили при дворе и не скрывали своей веры. Из-за этого их подвергли жестоким пыткам и казни.

День работника социальной сферы Украины

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечается День работника социальной сферы, который в 2025 году приходится именно на 2 ноября.

Этот праздник посвящен людям, которые ежедневно помогают другим – социальным работникам, психологам, волонтерам, работникам центров поддержки, пенсионных и занятости служб. Их работа – это поддержка уязвимых слоев населения, помощь пожилым людям, детям, людям с инвалидностью или тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов

Введенный ООН в 2013 году, этот день призван привлечь внимание к преступлениям против журналистов и медийщиков во всем мире.

Цель – напомнить о важности свободы слова, безопасности журналистов и ответственности государств за расследование таких преступлений. Символическая дата выбрана в память об убийстве двух французских журналистов в Мали 2 ноября 2013 года.

Международный день доги (International Dog Day)

Хотя основной Всемирный день собак отмечают 26 августа, 2 ноября в соцсетях и сообществах любителей животных отмечают День доги – дружелюбных, преданных и благородных собак крупной породы.

Этот неофициальный день призван популяризировать гуманное отношение к собакам, ответственное содержание крупных пород и поддержку приютов.

День без задач

Это современный неформальный праздник, основанный как напоминание о важности отдыха от постоянной продуктивности. Его смысл – хотя бы на день убрать все "to-do lists", уменьшить нагрузку и позволить себе расслабиться без чувства вины.

Исторические события 2 ноября

1708 – разрушение московским войском Батурина, Батуринская трагедия.

1833 – основан Киевский университет.

1848 – "Весна народов": после обстрела австрийской артиллерией восставшие поляки во Львове капитулировали.

1914 – Французская республика, Великобритания и Российская империя объявили войну Османской империи.

2000 – в лесу под Таращей найдено тело журналиста Георгия Гонгадзе, который исчез еще 16 сентября.

2015 – представлен проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.

Кто родился 2 ноября

69 до н. э. – Клеопатра, царица Египта.

1752 – Андрей Разумовский, граф, позже князь, дипломат, сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского.

1755 – Мария-Антуанетта, королева Франции.

1795 – Джеймс Нокс Полк, 11 президент США.

1815 – Джордж Буль, британский математик, основатель формальной логики.

1865 – Уоррен Гардинг, 29-й президент США.

1902 – Сергей Лебедев, украинский математик, электротехник, разработчик первых советских ЭВМ.

1911 – Одиссеас Элитис, греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1979 года. Представитель романтического модернизма.

В этот день умерли:

1914 – Викентий Хвойка, украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур.

1950 – Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925 год

1966 – Петер Дебай, нидерландский физико-химик, лауреат Нобелевской премии.

1975 – Пьер Паоло Пазолини, итальянский писатель, сценарист, кинорежиссер.

1985 – Владимир Кубийович, украинский ученый-энциклопедист, главный редактор "Энциклопедии украиноведения".

2022 – Тарас Чайка, офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

