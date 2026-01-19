Какой праздник отмечают 19 января: все об этом дне

19 января объединяет церковную память, международные символические инициативы и важные исторические события. Этот день имеет духовное значение для верующих и одновременно напоминает о ключевых вехах украинской и мировой истории.

Верующие чтят святого преподобного Макария Египетского. В мире отмечают Грустный (Голубой) понедельник, День нежности к существованию, День хороших воспоминаний. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 января

День памяти святого преподобного Макария Египетского

Церковь в этот день чтит святого преподобного Макария Египетского – одного из самых известных подвижников раннего христианства. Он жил в IV веке, был отшельником и духовным наставником, символом смирения, молитвы и внутренней дисциплины. Его жизнь стала примером добровольного отречения от мирских благ ради духовного очищения. В церковной традиции этот день напоминает о силе тишины, самопознания и внутренней работы над собой.

Печальный (Голубой) понедельник

19 января также известен как Грустный или Голубой понедельник – условно самый мрачный день года. Его связывают с сочетанием зимней усталости, короткого светового дня и эмоционального спада после праздников. Хотя это скорее социально-психологический символ, а не научный факт, день стал поводом говорить о ментальном здоровье и важности заботы о себе.

День нежности к существованию

Этот неофициальный, но философский праздник призывает остановиться и внимательнее отнестись к самому факту жизни. Он напоминает о ценности ежедневных мелочей, человеческого присутствия и простого "быть". День нежности к существованию часто воспринимают как противовес спешке и эмоциональному истощению.

День хороших воспоминаний

Еще одна символическая дата 19 января – День хороших воспоминаний. Он посвящен памяти о светлых моментах жизни, которые поддерживают человека в сложные периоды. Это возможность вспомнить важные события, людей и переживания, формирующие внутреннюю опору.

Исторические события 19 января

1906 – вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень".

1938 – компания General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1946 – создан Союз украинцев в Великобритании.

1978 – в Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген-жук".

2014 – в Киеве на улице Грушевского началось вооруженное восстание против диктаторского режима Януковича.

19 января – это день, в котором пересекаются духовная память, общественные настроения и исторические изломы, что и делает его особенно насыщенным в календаре.

