Какой праздник отмечают 18 декабря: все об этом дне

Конец декабря ежедневно приносит не только предвкушение праздников, но и немало знаковых дат, о которых стоит знать. 18 декабря сочетает в себе профессиональные, международные и необычные тематические праздники. В этот день чествуют важные события как в светской, так и в церковной традиции.

Дата также связана с именами выдающихся исторических фигур и судьбоносными решениями, повлиявшими на ход мировой истории. Кроме того, 18 декабря имеет свои народные и духовные смыслы. OBOZ.UA рассказывает, какой праздник отмечают в этот день, кого стоит поздравить с именинами и какие события оставили след в истории.

Праздники сегодня

День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)

День благодарности снежинке (Snowflake Appreciation Day)

День выпечки печенья (Bake Cookies Day)

День регифтинга (День повторного использования подарков)

Международный день арабского языка

Международный день мигранта

Церковный праздник 18 декабря

Православная Церковь 18 декабря чтит память святого мученика Севастиана Медиоланского и воинов, пострадавших вместе с ним.

Святой Севастиан жил в III веке и был командиром преторианской гвардии при императоре Диоклетиане, тайком исповедуя христианство. Он использовал свое высокое положение для помощи христианам, заключенным в тюрьму за веру, и обращения язычников. Когда его христианство было разоблачено, император приказал казнить Севастиана, однако его тело удивительно восстановилось после пронзания стрелами, и он продолжил проповедовать.

В конце концов, святой был избит до смерти дубинками, а его память почитается как образец несокрушимой веры.

События этого дня

1104 — Никифор I был назначен управлять Киевской Митрополией.

1793 — Война первой коалиции: закончилась Осада Тулона — французская артиллерия заставляет британцев покинуть город.

1865 — после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13 поправку к Конституции США о запрете рабства официально провозгласили частью основного закона страны.

1890 — в Лондоне открыли первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен). Перед тем поезда метро двигали паровозы.

1917 — Декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Финляндии.

1917 — в Киеве открыта Украинская государственная академия искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут .

. 1920 — Совнарком УССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" — один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.

1940 — в Третьем Рейхе утвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" — кодовое название плана нападения Германии на СССР).

1941 — американский Конгресс ввел цензуру всей информации, входящей или выходящей за пределы страны.

1958 — американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.

1972 — президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция продолжалась 11 дней.

1991 — Независимость Украины признала Армения.

1998 — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала.

2007 — Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины за нее отдали голоса 226 народных депутатов Украины от парламентской коалиции БЮТ и НУ-НС.

2008 — спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар.

2016 — Кабинет министров Украины принял решение о национализации ПАО "Приватбанк".

Именинники 18 декабря

Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Вера, Зоя.

