Какой праздник отмечают 18 декабря: все об этом дне
Конец декабря ежедневно приносит не только предвкушение праздников, но и немало знаковых дат, о которых стоит знать. 18 декабря сочетает в себе профессиональные, международные и необычные тематические праздники. В этот день чествуют важные события как в светской, так и в церковной традиции.
Дата также связана с именами выдающихся исторических фигур и судьбоносными решениями, повлиявшими на ход мировой истории. Кроме того, 18 декабря имеет свои народные и духовные смыслы. OBOZ.UA рассказывает, какой праздник отмечают в этот день, кого стоит поздравить с именинами и какие события оставили след в истории.
Праздники сегодня
- День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)
- День благодарности снежинке (Snowflake Appreciation Day)
- День выпечки печенья (Bake Cookies Day)
- День регифтинга (День повторного использования подарков)
- Международный день арабского языка
- Международный день мигранта
Церковный праздник 18 декабря
Православная Церковь 18 декабря чтит память святого мученика Севастиана Медиоланского и воинов, пострадавших вместе с ним.
Святой Севастиан жил в III веке и был командиром преторианской гвардии при императоре Диоклетиане, тайком исповедуя христианство. Он использовал свое высокое положение для помощи христианам, заключенным в тюрьму за веру, и обращения язычников. Когда его христианство было разоблачено, император приказал казнить Севастиана, однако его тело удивительно восстановилось после пронзания стрелами, и он продолжил проповедовать.
В конце концов, святой был избит до смерти дубинками, а его память почитается как образец несокрушимой веры.
События этого дня
- 1104 — Никифор I был назначен управлять Киевской Митрополией.
- 1793 — Война первой коалиции: закончилась Осада Тулона — французская артиллерия заставляет британцев покинуть город.
- 1865 — после ратификации необходимыми тремя четвертями штатов, 13 поправку к Конституции США о запрете рабства официально провозгласили частью основного закона страны.
- 1890 — в Лондоне открыли первую в мире подземную электрифицированную железную дорогу (метрополитен). Перед тем поезда метро двигали паровозы.
- 1917 — Декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Финляндии.
- 1917 — в Киеве открыта Украинская государственная академия искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут.
- 1920 — Совнарком УССР принял постановление "Об учете музыкальных инструментов" — один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей.
- 1940 — в Третьем Рейхе утвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" — кодовое название плана нападения Германии на СССР).
- 1941 — американский Конгресс ввел цензуру всей информации, входящей или выходящей за пределы страны.
- 1958 — американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.
- 1972 — президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция продолжалась 11 дней.
- 1991 — Независимость Украины признала Армения.
- 1998 — впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начала слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински в ходе сексуального скандала.
- 2007 — Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины. На пленарном заседании Верховной Рады Украины за нее отдали голоса 226 народных депутатов Украины от парламентской коалиции БЮТ и НУ-НС.
- 2008 — спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар.
- 2016 — Кабинет министров Украины принял решение о национализации ПАО "Приватбанк".
Именинники 18 декабря
Виктор, Владимир, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Вера, Зоя.
