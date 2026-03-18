Какой праздник отмечают 18 марта: все об этом дне

Ежегодно 18 марта сочетает в себе сразу несколько интересных событий – от международных праздников до важных исторических дат и церковных чествований. Этот день напоминает о значимых страницах мировой истории, а также о людях, которые оставили заметный след в духовной жизни.

В календаре он отмечен как экологическими и культурными событиями, так и памятными историческими моментами разных эпох. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 18 марта, кого чтит церковь и какие события в этот день изменили ход истории.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день переработки

День богини плодородия (День Афродиты)

Церковный праздник 18 марта

18 марта Православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который в IV веке прославился как выдающийся богослов, автор известных "Катехизических поучений" и неутомимый защитник чистоты веры в борьбе с арианской ересью. Несмотря на многочисленные изгнания и преследования, он посвятил свою жизнь просвещению новообращенных христиан и заботливому упорядочению богослужений на Святой Земле.

События этого дня

3952 до н. э. — согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда Почитаемого (Beda Venerabilis, *673 – †735) именно в этот день произошло сотворение мира.

37 — после смерти Тиберия императором Рима стал Калигула.

1241 — в битве под Хмельником (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско, монголы продолжают завоевание Европы.

1325 — основан Теночтитлан, который впоследствии стал столицей Ацтекской империи.

1662 — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт — карета на восемь мест.

1839 — китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1892 — Лорд Стэнли Престон решил учредить кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).

1890 — император Вильгельм II заставляет канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку.

1913 — во Львове создано военное общество "Сечевые стрельцы".

1913 — в Салониках убит король Греции Георг I.

1915 — британско-французский флот, потерпев сокрушительное поражение, был вынужден прекратить свои операции вблизи Дарданелл.

1917 — арестован последний русский царь Николай II.

1920 — Каппский мятеж закончился неудачей.

1921 — заключением Рижского мира закончилась польско-советская война 1920. Подписанием этого соглашения правительство Польши фактически предало УНР и в одностороннем порядке вышло из Варшавского договора.

1924 — в США премьера немого фильма "Багдадский вор", проект стоимостью $2 млн был чрезвычайно дорогим на то время.

1932 — в Сиднейском заливе открыт мост, который до 2012 года был самым широким в мире (ширина 48,8 м).

1939 — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.

1940 — на встрече в Бреннере Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.

1944 — из-за извержения вулкана Везувий 26 человек умерло, было уничтожено несколько населенных пунктов и самолетов Союзников.

1946 — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк".

1948 — советское руководство в срочном порядке отозвало своих специалистов из Югославии, углубляя советско-югославский раскол.

1953 — в Мраморном регионе Турции произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибло 1070 человек.

1959 — вступил в силу закон, согласно которому Гавайи стали 50-м штатом США.

1962 — заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир получает независимость от Франции и заканчивается Алжирская война.

1965 — Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом "Восток-2", он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

1969 — авиация США начала операцию "Меню" – тайные бомбардировки территории Камбоджи, которая использовалась войсками коммунистического Вьетнама.

1970 — в результате государственного переворота в Камбодже была свергнута монархия.

1974 — большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и тяжелого нефтяного кризиса.

1990 — в Восточной Германии провели первые свободные парламентские выборы с 1932 года.

1990 — музей Изабеллы Стюарт Гарднер был ограблен.

1992 — "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1.

1992 — парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС.

1994 — в Вашингтоне представители Боснии-Герцеговины и Хорватии подписывают федеративный договор.

1996 — в пожаре в ночном клубе в городе Кесон-Сити, на Филиппинах, погибло 162 человека.

1998 — в Эстонии отменили смертную казнь.

1999 — Югославия отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе (Франция).

2004 — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины

2014 — попытка аннексии Россией украинского Крыма — после так называемого "референдума" был подписан незаконный "Договор о принятии Крыма в состав России". В Украине из-за агрессии объявлена первая волна частичной мобилизации

2015 — вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе. 23 человека, почти все туристы, погибли, по крайней мере 50 человек ранены.

2018 — президента России Владимира Путина переизбрали на 4-й президентский срок по результатам президентских выборов

2022 — начались бои за Азовсталь.

Именинники 18 марта

Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

