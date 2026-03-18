Какой праздник отмечают 18 марта: все об этом дне
Ежегодно 18 марта сочетает в себе сразу несколько интересных событий – от международных праздников до важных исторических дат и церковных чествований. Этот день напоминает о значимых страницах мировой истории, а также о людях, которые оставили заметный след в духовной жизни.
В календаре он отмечен как экологическими и культурными событиями, так и памятными историческими моментами разных эпох. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 18 марта, кого чтит церковь и какие события в этот день изменили ход истории.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день переработки
- День богини плодородия (День Афродиты)
Церковный праздник 18 марта
18 марта Православная церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который в IV веке прославился как выдающийся богослов, автор известных "Катехизических поучений" и неутомимый защитник чистоты веры в борьбе с арианской ересью. Несмотря на многочисленные изгнания и преследования, он посвятил свою жизнь просвещению новообращенных христиан и заботливому упорядочению богослужений на Святой Земле.
События этого дня
- 3952 до н. э. — согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда Почитаемого (Beda Venerabilis, *673 – †735) именно в этот день произошло сотворение мира.
- 37 — после смерти Тиберия императором Рима стал Калигула.
- 1241 — в битве под Хмельником (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско, монголы продолжают завоевание Европы.
- 1325 — основан Теночтитлан, который впоследствии стал столицей Ацтекской империи.
- 1662 — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт — карета на восемь мест.
- 1839 — китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.
- 1892 — Лорд Стэнли Престон решил учредить кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли).
- 1890 — император Вильгельм II заставляет канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку.
- 1913 — во Львове создано военное общество "Сечевые стрельцы".
- 1913 — в Салониках убит король Греции Георг I.
- 1915 — британско-французский флот, потерпев сокрушительное поражение, был вынужден прекратить свои операции вблизи Дарданелл.
- 1917 — арестован последний русский царь Николай II.
- 1920 — Каппский мятеж закончился неудачей.
- 1921 — заключением Рижского мира закончилась польско-советская война 1920. Подписанием этого соглашения правительство Польши фактически предало УНР и в одностороннем порядке вышло из Варшавского договора.
- 1924 — в США премьера немого фильма "Багдадский вор", проект стоимостью $2 млн был чрезвычайно дорогим на то время.
- 1932 — в Сиднейском заливе открыт мост, который до 2012 года был самым широким в мире (ширина 48,8 м).
- 1939 — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.
- 1940 — на встрече в Бреннере Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР.
- 1944 — из-за извержения вулкана Везувий 26 человек умерло, было уничтожено несколько населенных пунктов и самолетов Союзников.
- 1946 — в Вашингтоне свою работу начал "Всемирный банк".
- 1948 — советское руководство в срочном порядке отозвало своих специалистов из Югославии, углубляя советско-югославский раскол.
- 1953 — в Мраморном регионе Турции произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибло 1070 человек.
- 1959 — вступил в силу закон, согласно которому Гавайи стали 50-м штатом США.
- 1962 — заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир получает независимость от Франции и заканчивается Алжирская война.
- 1965 — Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом "Восток-2", он совершил первый в истории выход человека в открытый космос.
- 1969 — авиация США начала операцию "Меню" – тайные бомбардировки территории Камбоджи, которая использовалась войсками коммунистического Вьетнама.
- 1970 — в результате государственного переворота в Камбодже была свергнута монархия.
- 1974 — большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и тяжелого нефтяного кризиса.
- 1990 — в Восточной Германии провели первые свободные парламентские выборы с 1932 года.
- 1990 — музей Изабеллы Стюарт Гарднер был ограблен.
- 1992 — "Майкрософт" представляет операционную систему Windows 3.1.
- 1992 — парламент Финляндии соглашается на вступление страны в ЕС.
- 1994 — в Вашингтоне представители Боснии-Герцеговины и Хорватии подписывают федеративный договор.
- 1996 — в пожаре в ночном клубе в городе Кесон-Сити, на Филиппинах, погибло 162 человека.
- 1998 — в Эстонии отменили смертную казнь.
- 1999 — Югославия отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе (Франция).
- 2004 — Верховная Рада приняла Гражданский процессуальный кодекс Украины
- 2014 — попытка аннексии Россией украинского Крыма — после так называемого "референдума" был подписан незаконный "Договор о принятии Крыма в состав России". В Украине из-за агрессии объявлена первая волна частичной мобилизации
- 2015 — вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе. 23 человека, почти все туристы, погибли, по крайней мере 50 человек ранены.
- 2018 — президента России Владимира Путина переизбрали на 4-й президентский срок по результатам президентских выборов
- 2022 — начались бои за Азовсталь.
Именинники 18 марта
Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.
