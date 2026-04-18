Какой праздник отмечают 18 апреля: все об этом дне
18 апреля сочетает в себе духовные традиции, важные государственные события и выдающиеся исторические даты. В этот день верующие чтят святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита, а в Украине и мире отмечают ряд знаковых событий.
Среди них – День памятников истории и культуры в Украине, Всемирный день наследия и Украинский День окружающей среды. Также дата напоминает о важных страницах прошлого: первое упоминание Украины в летописи, рождение газовой промышленности и начало битвы за Донбасс в 2022 году.
Праздники в Украине и мире
- День окружающей среды
- День музыкальных магазинов
- Международный день цирка
- День памятников истории и культуры Украины
- День Независимости Республики Зимбабве
- День основания Общества Красного Креста в Украине
- День газетного обозревателя
- Всемирный день радиолюбителя
- Международный день жонглеров
- Международный день памятников и исторических мест
- День владельцев домашних животных
- День распространения информации об аутизме среди взрослых
Церковный праздник 18 апреля
В Светлую субботу завершается празднование Пасхальной недели особым образом – верующим раздают артос, священный хлеб, который всю неделю находился у алтаря как символ присутствия Воскресшего Христа.
В этот же день Церковь чтит память преподобного Иоанна Солунского, который в IX веке стал образцом терпения и духовной крепости во время преследований христиан во времена иконоборчества.
События этого дня
- 1187 — первое упоминание Украины. В Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича.
- 1506 — начало строительства Собора святого Петра в Риме.
- 1521 — Мартин Лютер предстал перед судом Вормского Рейхстага.
- 1648 — Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию.
- 1846 — американец Роял Эрл Гаус запатентовал телеграфный аппарат.
- 1865 — впервые в России законом о печати отменена цензура.
- 1902 — Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
- 1906 — американский город Сан-Франциско получил большие повреждения из-за землетрясения. Погибло 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий.
- 1909 — Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.
- 1918 — Бой под Енакиево.
- 1921 — первая поисковая нефтяная скважина фирмы "Gazolina" на Дашавском газовом месторождении дала газ с глубины 395 м. Этот день считается днем рождения газовой промышленности Украины.
- 1934 — американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Ворт штата Техас.
- 1936 — открылась первая выставка архитектуры Советской Украины.
- 1942 — американская авиация осуществила первую бомбардировку территории Японии.
- 1943 — СССР заявил, что поляков в Катынском лесу расстреляли гестаповцы.
- 1946 — в связи с созданием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.
- 1949 — Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.
- 1956 — американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, став княгиней Монако.
- 1961 — в Киеве состоялась демонстрация против закрытия Андреевской церкви.
- 1966 — состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
- 1968 — старый Лондонский мост продается американской компании, которая переправит его, камень за камнем, из Британии в Аризону, где он будет снова построен.
- 1995 — Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.
- 2001 — Горбачев Михаил Сергеевич получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере $10 тысяч.
- 2008 — группе исследователей из университета Манчестера во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор.
Именинники 18 апреля
Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Тамара.
