Какой праздник отмечают 18 апреля: все об этом дне

18 апреля сочетает в себе духовные традиции, важные государственные события и выдающиеся исторические даты. В этот день верующие чтят святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита, а в Украине и мире отмечают ряд знаковых событий.

Среди них – День памятников истории и культуры в Украине, Всемирный день наследия и Украинский День окружающей среды. Также дата напоминает о важных страницах прошлого: первое упоминание Украины в летописи, рождение газовой промышленности и начало битвы за Донбасс в 2022 году.

Праздники в Украине и мире

День окружающей среды

День музыкальных магазинов

Международный день цирка

День памятников истории и культуры Украины

День Независимости Республики Зимбабве

День основания Общества Красного Креста в Украине

День газетного обозревателя

Всемирный день радиолюбителя

Международный день жонглеров

Международный день памятников и исторических мест

День владельцев домашних животных

День распространения информации об аутизме среди взрослых

Церковный праздник 18 апреля

В Светлую субботу завершается празднование Пасхальной недели особым образом – верующим раздают артос, священный хлеб, который всю неделю находился у алтаря как символ присутствия Воскресшего Христа.

В этот же день Церковь чтит память преподобного Иоанна Солунского, который в IX веке стал образцом терпения и духовной крепости во время преследований христиан во времена иконоборчества.

События этого дня

1187 — первое упоминание Украины. В Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича.

1506 — начало строительства Собора святого Петра в Риме.

1521 — Мартин Лютер предстал перед судом Вормского Рейхстага.

1648 — Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию.

1846 — американец Роял Эрл Гаус запатентовал телеграфный аппарат.

1865 — впервые в России законом о печати отменена цензура.

1902 — Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1906 — американский город Сан-Франциско получил большие повреждения из-за землетрясения. Погибло 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушено 28 000 зданий.

1909 — Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.

1918 — Бой под Енакиево.

1921 — первая поисковая нефтяная скважина фирмы "Gazolina" на Дашавском газовом месторождении дала газ с глубины 395 м. Этот день считается днем рождения газовой промышленности Украины.

1934 — американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Ворт штата Техас.

1936 — открылась первая выставка архитектуры Советской Украины.

1942 — американская авиация осуществила первую бомбардировку территории Японии.

1943 — СССР заявил, что поляков в Катынском лесу расстреляли гестаповцы.

1946 — в связи с созданием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1949 — Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.

1956 — американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, став княгиней Монако.

1961 — в Киеве состоялась демонстрация против закрытия Андреевской церкви.

1966 — состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

1968 — старый Лондонский мост продается американской компании, которая переправит его, камень за камнем, из Британии в Аризону, где он будет снова построен.

1995 — Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.

2001 — Горбачев Михаил Сергеевич получил премию от США "За глобальное взаимопонимание" в размере $10 тысяч.

2008 — группе исследователей из университета Манчестера во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор.

Именинники 18 апреля

Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Тамара.

