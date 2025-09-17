Какой праздник отмечают 17 сентября в Украине: все об этом дне

Семнадцатое сентября в Украине – это дата, которая сочетает в себе ряд важных событий и праздников, отражающих различные аспекты жизни общества. Этот день отмечен как международными инициативами, охватывающими весь мир, так и чисто украинскими профессиональными праздниками, которые чествуют труд людей в различных сферах.

От глобальных вопросов здравоохранения до чествования национальных героев и ключевых специалистов – 17 сентября является поводом для размышлений о важном. Эта дата позволяет окунуться в исторические события, которые формировали мир и Украину, а также отметить современные достижения и профессиональные достижения. Она является свидетельством того, насколько многогранным может быть один день календаря.

Праздники 17 сентября

Всемирный день манты (World Manta Day)

День распространения информации о Синдроме Клифстра (Kleefstra syndrome awareness day)

День работника страхового рынка Украины

Всемирный день безопасности пациентов

День безопасности пациентов в Украине

Международный день кантри-музыки ( Международный день кантри-музыки)

День работников гражданской защиты Украины

День HR-менеджера

Церковный праздник 17 сентября

17 сентября православные христиане отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник символизирует силу духовных добродетелей и материнского самопожертвования, ведь София воспитала своих дочерей в вере и преданности Христу.

Девочки жили во II веке в Римской империи и, несмотря на пытки, не отказались от своей веры. Их подвиг напоминает о том, что вера, любовь и надежда способны побеждать даже самые тяжелые испытания. Этот день имеет особое значение для верующих, ведь он побуждает задуматься над духовной стойкостью и силой семейных ценностей.

Исторический календарь 17 сентября

1598 — голландские моряки открыли Маврикий.

1631 — войска Католической лиги разбили протестантов под Лейпцигом.

1678 — по Нивегенскому договору Франция и Испания вернули друг другу ранее завоеванные территории.

1787 — Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США.

1809 — заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.

1834 — профессора Михаила Максимовича утвержден в должности ректора Киевского университета св. Владимира.

1919 — обнародовано воззвание главного атамана войск УНР Симона Петлюры к населению соборной Украины с изложением основных положений программы правительства УНР.

1920 — Действующая Армия УНР освободила Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чертков.

1924 — в Женеве открыта первая в мире частная международная школа, в которой в то время училось 8 учеников.

1939 — СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, советская Красная армия вторглась на территорию Польши, аннексирована Восточная Галиция, Волынь, Западное Подолье и Западная Беларусь.

1944 — союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.

1989 — в Черновцах начался I Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута".

1991 — Создан Кабинет Министров Украины. До 23 октября должность занимал Виталий Масол, как председатель Совета министров УССР. Первым Премьер — министром Украины стал Витольд Фокин (от 23 октября).

1993 — последние подразделения российских (бывших советских) войск покинули территорию Республики Польша.

2003 — на острове Бирючий состоялась встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина, на которой они, в частности, обсудили вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

2024 — массовые взрывы коммуникационных устройств "Хезболлы" в Сирии и Ливане.

Именинники 17 сентября

Михаил, Дмитрий, Екатерина, Лия, Василиса.

