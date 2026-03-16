Какой праздник отмечают 16 марта: все об этом дне

16 марта – дата, ставшая свидетелем падения величественных городов, рождения королевств и первых шагов человечества в изучении космоса. Именно в этот день в 1521 году Фернан Магеллан впервые увидел берега будущих Филиппин, навсегда изменив карту мира, а через сотни лет археологи открыли двери в загадочную Минойскую цивилизацию на Крите.

Видео дня

Это день контрастов, где духовная сдержанность поста переплетается с Днем свободы информации и необычным призывом провести сутки без селфи, чтобы хотя бы на мгновение оторваться от экранов и почувствовать реальность.

История 16 марта – это летопись мужества, от ареста Ивана Франко до манифестаций за свободу Украины, напоминает нам о бесконечной ценности правды и памяти.

Праздники в Украине и мире

Четвертая седмица Великого поста

День свободы информации

День черной прессы

День без селфи

Церковный праздник 16 марта

16 марта Православная церковь чтит память святого мученика Савина Ермопольского, который был почетным гражданином египетского города и во время гонений христиан во времена императора Диоклетиана отказался от богатств и власти ради веры. После жестоких пыток и отказа принести жертву языческим богам, святой мученик вместе с другими христианами был утоплен в реке Нил.

События этого дня

587 до н. э. — царь Вавилонии, Навуходоносор II, захватил Иерусалим (дата по Хронике Навуходоносора)

870 — основание в Болгарии православной церкви.

1521 — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достиг берегов современных Филиппин, где погиб от рук местных жителей.

1669 — заключены Глуховские статьи между гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и московским правительством.

1815 — принц Виллем провозгласил себя первым королем Объединенного Королевства Нидерландов.

1827 — начал выходить "Журнал свободы" — первая в Соединенных Штатах газета, основанная афроамериканцами.

1851 — Испания и Ватикан заключили конкордат, по которому католическая церковь признавалась единственной государственной, а все образование соответствовало католической доктрине.

1870 — в Москве состоялась премьера увертюры "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского.

1880 — по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко.

1900 — официальная дата открытия Минойской цивилизации английским археологом Артуром Эвансом.

1917 — в Киеве состоялась большая манифестация — День праздника революции. В ходе митинга киевляне уничтожили городской памятник Столыпину.

1917 — российский великий князь Михаил Александрович, брат Николая II, отрекается от престола в пользу Учредительного собрания.

1919 — большевистские войска штурмом берут в Петрограде здание бастовавшего Путиловского завода, арестовано до 900 рабочих

1919 — в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

1921 — заключен Московский договор между РСФСР и правительством Ататюрка. К Турции перешли Карская область и Сурмалинский уезд бывшей Российской империи, которые армяне считают своими этническими землями.

1923 — римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах.

1928 — был открыт астероид 1303 Лютера.

1936 — с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль — лимузин марки "М-1".

1941 — британские войска начали контрнаступление против итальянских войск.

1960 — в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

1962 — СССР запустил в космос спутник "Космос-1".

1962 — Хрущев объявил, что СССР имеет межконтинентальную ракету.

1966 — был запущен космический корабль "Джемини-8".

1978 — в Риме леворадикалы из "Красных бригад" похитили влиятельного политика Альдо Моро и через 54 дня убили его.

1979 — китайские войска вышли из Вьетнама, положив конец китайско-вьетнамской войне.

1979 — был распущен Багдадский пакт.

1988 — газовая атака на курдский город Халабджа иракской армией, в результате чего погибло несколько тысяч его жителей.

1990 — во Львове начала работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

1995 — Миссисипи формально ратифицировал Тринадцатую поправку к Конституции США, став последним штатом, официально запретил рабство.

1998 — папа Римский Иоанн Павел II извинился за бездействие и молчание многих католиков во время Холокоста.

2001 — чеченцы захватили российский самолет ТУ-154.

2006 — Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно проголосовала за создание Совета по правам человека.

2014 — состоялся незаконный так называемый "референдум" в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной администрацией была проведена имитация референдума о статусе автономии.

2022 — в префектуре Фукусима (Япония) произошло землетрясение магнитудой 7,3, погибло 4 человека.

2022 — Авиаудар РФ по Мариупольскому театру

Именинники 16 марта

Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.