Какой праздник отмечают 16 августа: все об этом дне

16 августа – дата, объединяющая сразу несколько важных событий. В этот день отмечают религиозные праздники с глубокой историей и современные международные инициативы, которые привлекают внимание к социальным, экологическим и культурным темам.

Православные верующие отмечают Ореховый спас, праздник Нерукотворного образа Иисуса Христа и чтят память мученика Диомида. В мире сегодня – Всемирный день сардельки/сосиски, Всемирный день медоносной пчелы, Международный день бездомных животных и День "Возьми животное из приюта". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 16 августа

Ореховый Спас

Ореховый Спас – третий из серии августовских спасов после Медового и Яблочного. В народе его еще называют Полотняным, ведь в это время традиционно начинали торговлю полотном и завершали летние полевые работы. Считается, что первые орехи обязательно нужно освятить в церкви и попробовать всей семьей. Существовало поверье, что урожай орехов в этом году определяет достаток в доме и здоровье семьи.

Традиции и приметы:

Хозяйки готовили пироги и другую выпечку с орехами, медом и яблоками.

На Ореховый спас впервые продавали из нового урожая муку.

По количеству орехов на деревьях определяли, будет ли зима суровой.

День Нерукотворного образа Иисуса Христа

Церковный праздник, установленный в честь иконы Спасителя, которая, по преданию, появилась чудесным образом без участия человеческой руки. Икона считается символом божественного присутствия и благословения.

День памяти мученика Диомида

Диомид жил в III веке в Малой Азии, был врачом и искренне помогал больным, проповедуя христианство. За свою веру подвергся преследованиям и мученической смерти. В христианской традиции считается покровителем врачей и целителей. В этот день во многих храмах совершают молебны за здоровье людей и благословение врачебного дела.

Всемирный день сардельки и сосиски

Неформальный гастрономический праздник, который отмечают во многих странах. Посвящен популярным мясным изделиям, имеющим многовековую историю и разнообразные рецепты. В этот день рестораны и производители часто устраивают дегустации, а кулинары делятся авторскими рецептами.

Всемирный день медоносной пчелы

Дата напоминает о важной роли пчел в опылении растений, производстве меда и поддержании биоразнообразия. По оценкам ученых, треть мировых продуктов питания зависит от опылителей. 16 августа проводят информационные кампании в защиту пчел, популяризируют пчеловодство и органическое земледелие.

Международный день бездомных животных

Введен для привлечения внимания к проблеме бездомных собак и кошек. Цель – призвать к гуманному отношению, стерилизации и поиска домов для животных. В этот день благотворительные организации проводят акции по пристройству животных и сбор помощи для приютов.

День "Возьми животное из приюта"

Эта инициатива имеет конкретную задачу – поощрить людей дать шанс животным из приютов найти новый дом. Принять собаку или кота из приюта – означает спасти жизнь и найти преданного друга. В соцсетях активно распространяют истории успешного пристройства животных, чтобы вдохновить других.

Исторические события 16 августа

1649 – 50-тысячная армия Богдана Хмельницкого победила 60-тысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом.

1914 – Главная украинская рада обнародовала манифест к украинскому народу по поводу Первой мировой войны с призывом бороться за освобождение Украины.

1945 – в Москве был подписан "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе".

1960 – Кипр провозгласил независимость.

1976 – на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром!". До этого она прошла по центральному телевидению в новогодние праздники.

1985 – Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна.

2014 – открылись II Летние Юношеские Олимпийские игры в Нанкине (Китай).

Кто родился 16 августа

1832 – Вильгельм Вундт, немецкий психолог, физиолог, философ и языковед, сыграл решающую роль в превращении психологии в самостоятельную науку.

1845 – Габриэль Липпман, французский физик, нобелевский лауреат 1908 года за разработку метода цветной фотографии.

1920 – Чарлз Буковски, известный американский поэт и писатель.

1934 – Пьер Ришар, французский актер театра и кино, режиссер, комик.

1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер ("Терминатор", "Чужие", "Титаник").

1958 – Мадонна, американская певица, танцовщица, актриса, режиссер, сценаристка, предпринимательница.

1962 – Юрий Издрик, украинский прозаик, поэт, культуролог.

В этот день умерли:

1893 – Жан-Мартен Шарко, французский врач-психиатр, невролог.

1920 – Норман Локьер, британский астрофизик, открывший гелий на Солнце.

1973 – Зельман Ваксман, микробиолог, биохимик, выходец из Украины.

1977 – Элвис Пресли, американский певец, король рок-н-ролла.

2014 – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель.

