Какой праздник отмечают 15 августа в Украине: церковный календарь

Август богат на значимые события. В это время в Украине отмечают как давние церковные праздники, так и вспоминают светские памятные даты. Особый интерес вызывает 15 августа, которое, согласно новому церковному календарю, имеет важное религиозное значение.

Однако этот день также известен другими событиями, формирующими его уникальный характер. Рассмотрим, какие именно праздники и знаковые даты приходятся на 15 августа в Украине.

Какой праздник 15 августа

День археолога

Всемирный день величия

День города Тернополь

Церковный праздник сегодня

15 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Оно символизирует веру в то, что после завершения земной жизни Мария, мать Иисуса, была взята на небеса с телом и душой. Догмат об Успении был официально провозглашен папой Пием XII в 1950 году, однако традиция празднования достигает V века.

Этот праздник является государственным в 43 странах, среди которых Италия, Испания, Германия, Польша и Португалия. Во многих регионах проходят торжественные процессии, праздничные мессы и народные гуляния, а в Италии день отмечают также как время отдыха.

Исторические события 15 августа

в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открыл остров Гренада.

на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы".

Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основал в Париже орден иезуитов (Общество Христа).

в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начались работы по написанию Пересопницкого Евангелия.

под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва)

во Французской республике введена новая валюта франк.

в Париже построена Вандомская колонна в честь побед Наполеона.

Папа Римский Григорий XVI издал буллу, которая осуждала свободу печати.

американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

Джеймс Крейг Уотсон открыл астероид 101 Елена.

открыто движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Берестье длиной 560 км.

Томас Эдисон предложил использовать слово "hello" для начала телефонного разговора.

официально открыт Панамский канал.

Армия УНР заняла Староконстантинов.

польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой. Эта битва считается одной из 20 важнейших битв мировой истории.

при раскопках в Ватикане найдена древнеримская "Триумфальная дорога".

испанскими левыми казнены 733 священника.

по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая началась чистка.

соответствии с принятым в июне британским парламентом законом "О независимости Индии" страна разделялась на два государства: мусульманское Пакистан и индуистское Индийский Союз.

Республика Кипр провозгласила свою независимость.

в Шотландии состоялась последняя смертная казнь.

в Украине учрежден орден княгини Ольги.

Именинники 15 августа

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

