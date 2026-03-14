Какой праздник отмечают 14 марта: все об этом дне

4 марта сочетает в себе сразу несколько важных событий, праздников и памятных дат. В этот день в Украине чествуют добровольцев, которые стали на защиту государства, а в мире отмечают праздники, посвященные науке, знаниям и природе.

В календаре также есть церковные даты, связанные с чествованием христианских святых. Кроме того, 14 марта вошло в историю рядом знаковых событий – от научных до культурных.

Праздники в Украине и мире

День украинского добровольца

День землеустроителя Украины

Международный день числа "Пи"

Родительская поминальная суббота

Международный день поясных сумок

День генеалогии

Международный день математики

Международный день вопросов

Праздник ученых или День гения

Международный день рек

Церковный праздник 14 марта

14 марта верующие чтят святителя Феогноста, митрополита Киевского, который в XIV веке приложил значительные усилия для сохранения единства митрополии, и благоверного князя Ростислава Мстиславича, известного своей набожностью и строительством величественных храмов.

Также этот день является родительской поминальной субботой третьей недели Великого поста, когда верующие собираются в храмах для особой молитвы за упокой душ своих умерших родственников.

События этого дня

1489 — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции

1492 — Кастильская королева Изабелла приказала выслать 150 тыс. евреев из Испании, если они не примут католичество

1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".

1900 — закон США установил золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 граммов чистого золота.

1914 — летчик Петр Нестеров и механик Руденко совершили первый авиаперелет из Киева в Одессу.

1917 — в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня). Резолюцией съезда был провозглашен курс на автономию Украины и организацию в селах сельских комитетов для обеспечения реализации политики УЦР на местах

1920 — по результатам плебисцита центральный Шлезвиг (так называемая "II зона") остался в составе Германии.

1923 — Совет Послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексию

1939 — провозглашена Первая словацкая республика; распалось общее государство чехов и словаков.

1939 — Венгрия начала войну против Карпатской Украины

1945 — впервые была в боевых условиях использована бомба Grand Slam.

1956 — Ampex представила в Чикаго первый практический видеомагнитофон VRX-10001958 — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии

1978 — Израиль начал операцию "Литани".

1980 — самолет Ил-62 польских авиалиний разбился во время посадки в аэропорту Варшава-Окенце.

1990 — на III Съезде народных депутатов СССР отменена 6-я статья Конституции СССР (от 1977 года), которая провозглашала монопольную власть ("руководящую роль") КПСС в СССР

1990 — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, подняли национальный символ — флаг Украины

1994 — выпущен релиз Linux 1.0.0.0.

2014 — первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.

2014 — в Харькове произошел Бой на Рымарской — первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия.

Именинники 14 марта

Михаил, Ростислав, Ростислав.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда верующие отмечают Вербное воскресенье.

