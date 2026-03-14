Какой праздник отмечают 14 марта: все об этом дне
4 марта сочетает в себе сразу несколько важных событий, праздников и памятных дат. В этот день в Украине чествуют добровольцев, которые стали на защиту государства, а в мире отмечают праздники, посвященные науке, знаниям и природе.
В календаре также есть церковные даты, связанные с чествованием христианских святых. Кроме того, 14 марта вошло в историю рядом знаковых событий – от научных до культурных.
Праздники в Украине и мире
- День украинского добровольца
- День землеустроителя Украины
- Международный день числа "Пи"
- Родительская поминальная суббота
- Международный день поясных сумок
- День генеалогии
- Международный день математики
- Международный день вопросов
- Праздник ученых или День гения
- Международный день рек
Церковный праздник 14 марта
14 марта верующие чтят святителя Феогноста, митрополита Киевского, который в XIV веке приложил значительные усилия для сохранения единства митрополии, и благоверного князя Ростислава Мстиславича, известного своей набожностью и строительством величественных храмов.
Также этот день является родительской поминальной субботой третьей недели Великого поста, когда верующие собираются в храмах для особой молитвы за упокой душ своих умерших родственников.
События этого дня
- 1489 — королева Кипра Екатерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции
- 1492 — Кастильская королева Изабелла приказала выслать 150 тыс. евреев из Испании, если они не примут католичество
- 1839 — Выступая перед коллегами, Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".
- 1900 — закон США установил золото единственным стандартом выкупа бумажных денег, зафиксировав стоимость доллара на уровне 1,5046 граммов чистого золота.
- 1914 — летчик Петр Нестеров и механик Руденко совершили первый авиаперелет из Киева в Одессу.
- 1917 — в Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня). Резолюцией съезда был провозглашен курс на автономию Украины и организацию в селах сельских комитетов для обеспечения реализации политики УЦР на местах
- 1920 — по результатам плебисцита центральный Шлезвиг (так называемая "II зона") остался в составе Германии.
- 1923 — Совет Послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше, признав их аннексию
- 1939 — провозглашена Первая словацкая республика; распалось общее государство чехов и словаков.
- 1939 — Венгрия начала войну против Карпатской Украины
- 1945 — впервые была в боевых условиях использована бомба Grand Slam.
- 1956 — Ampex представила в Чикаго первый практический видеомагнитофон VRX-10001958 — сертифицирован первый золотой диск в музыкальной индустрии
- 1978 — Израиль начал операцию "Литани".
- 1980 — самолет Ил-62 польских авиалиний разбился во время посадки в аэропорту Варшава-Окенце.
- 1990 — на III Съезде народных депутатов СССР отменена 6-я статья Конституции СССР (от 1977 года), которая провозглашала монопольную власть ("руководящую роль") КПСС в СССР
- 1990 — во Львовской области в Стрые, первом из украинских городов, подняли национальный символ — флаг Украины
- 1994 — выпущен релиз Linux 1.0.0.0.
- 2014 — первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы с целью формирования первого добровольческого батальона для защиты Украины от российской вооруженной агрессии.
- 2014 — в Харькове произошел Бой на Рымарской — первый в российско-украинской войне бой с применением огнестрельного оружия.
Именинники 14 марта
Михаил, Ростислав, Ростислав.
