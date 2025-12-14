Какой праздник отмечают 14 декабря в Украине: все об этом дне
14 декабря — это день, насыщенный историей и символизмом, когда наряду с веселыми, неформальными мировыми праздниками чтят память об одной из крупнейших трагедий в истории Украины.
Именно в этот день в 1911 году человечество впервые покорило Южный полюс, доказав пределы своих возможностей, тогда как 78 лет спустя мир отметил рождение квантовой механики.
Однако для украинцев эта дата имеет глубокое национальное значение: это День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященный героям, которые спасали мир от невидимой угрозы. Наряду с этим важным событием, мир отмечает Всемирный день обезьян и уютный День жареных каштанов.
Какой праздник 14 декабря
- Филимонов день
- День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
- День Больше хорошего сегодня (More Good Today Day)
- День бесплатной доставки (National Free Shipping Day)
- День жареных каштанов (Roast Chestnuts Day)
- Всемирный день обезьян (World Monkey Day)
- День зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)
- Всемирный день хорового пения
- День благотворительности в Украине
- Ханука
Церковный праздник 14 декабря
Православная Церковь чтит память святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру Христову в III веке во время гонений императора Декия.
Согласно преданию, Левкий, будучи знатным гражданином, первым выступил против языческих идолопоклонников, открыто исповедуя христианство, за что был схвачен и после мучений обезглавлен.
Святой Фирс, будучи священнослужителем, был подвергнут жестоким пыткам, которые он мужественно выдержал благодаря Божьей помощи.
После смерти Фирса и Левкия, веру Христову прилюдно провозгласил волхв Каллиник, который, увидев стойкость мучеников, сам обратился в христианство и принял казнь через усечение головы.
События этого дня
- 1819 — Алабама стала 22-м штатом США
- 1900 — день рождения квантовой механики. Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения
- 1901 — в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису
- 1903 — в Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт предприняли первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете. Однако конструкция упала еще на взлете
- 1911 — человек впервые покорил Южный полюс.
- 1918 — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР
- 1935 — премьерой оперетты И.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открылся Киевский театр оперетты (до 1967 — театр музыкальной комедии)
- 1939 — в связи с нападением на Финляндию СССР исключен из Лиги Наций
- 1944 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия 11 районов и соответствующих районных центров Крымской АССР с крымскотатарских и немецких на русские
- 1947 — матчем "Реал" Мадрид — "Белененсеш" Лиссабон, который закончился победой хозяев со счетом 3:1
- 1949 — Иерусалим провозгласили столицей Израиля
- 1950 — основано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
- 1955 — членами ООН стали Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания
- 1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде
- 1960 — в Париже была подписана Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
- 1962 — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры
- 1989 — Роман Гнатишин назначен генерал-губернатором Канады (принял присягу 29 января 1990).
- 1994 — первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины "Международного "Славянского Канала"
- 1996 — песня Don't Speak группы No Doubt вышла на первые места в рейтингах всех англоязычных и большинства европейских стран
- 2004 — на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо
- 2008 — 29-летний журналист египетского телеканала "Аль-Багдадия" Мунтазер аль-Заиди бросил ботинки в американского президента Джорджа Буша со словами: "Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!"
- 2009 — в центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution
- 2012 — произошла стрельба в школе Сэнди-Гук (США), жертвами стали 27 человек.
Именинники 14 декабря
Николай, Филимон.
