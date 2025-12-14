Какой праздник отмечают 14 декабря в Украине: все об этом дне

14 декабря — это день, насыщенный историей и символизмом, когда наряду с веселыми, неформальными мировыми праздниками чтят память об одной из крупнейших трагедий в истории Украины.

Именно в этот день в 1911 году человечество впервые покорило Южный полюс, доказав пределы своих возможностей, тогда как 78 лет спустя мир отметил рождение квантовой механики.

Однако для украинцев эта дата имеет глубокое национальное значение: это День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященный героям, которые спасали мир от невидимой угрозы. Наряду с этим важным событием, мир отмечает Всемирный день обезьян и уютный День жареных каштанов.

Какой праздник 14 декабря

Филимонов день

День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)

День Больше хорошего сегодня (More Good Today Day)

День бесплатной доставки (National Free Shipping Day)

День жареных каштанов (Roast Chestnuts Day)

Всемирный день обезьян (World Monkey Day)

День зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)

Всемирный день хорового пения

День благотворительности в Украине

Ханука

Церковный праздник 14 декабря

Православная Церковь чтит память святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру Христову в III веке во время гонений императора Декия.

Согласно преданию, Левкий, будучи знатным гражданином, первым выступил против языческих идолопоклонников, открыто исповедуя христианство, за что был схвачен и после мучений обезглавлен.

Святой Фирс, будучи священнослужителем, был подвергнут жестоким пыткам, которые он мужественно выдержал благодаря Божьей помощи.

После смерти Фирса и Левкия, веру Христову прилюдно провозгласил волхв Каллиник, который, увидев стойкость мучеников, сам обратился в христианство и принял казнь через усечение головы.

События этого дня

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — день рождения квантовой механики. Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения

1901 — в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису

1903 — в Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт предприняли первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете. Однако конструкция упала еще на взлете

1911 — человек впервые покорил Южный полюс.

1918 — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР

1935 — премьерой оперетты И.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открылся Киевский театр оперетты (до 1967 — театр музыкальной комедии)

1939 — в связи с нападением на Финляндию СССР исключен из Лиги Наций

1944 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия 11 районов и соответствующих районных центров Крымской АССР с крымскотатарских и немецких на русские

1947 — матчем "Реал" Мадрид — "Белененсеш" Лиссабон, который закончился победой хозяев со счетом 3:1

1949 — Иерусалим провозгласили столицей Израиля

1950 — основано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

1955 — членами ООН стали Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания

1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде

1960 — в Париже была подписана Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

1962 — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры

1989 — Роман Гнатишин назначен генерал-губернатором Канады (принял присягу 29 января 1990).

1994 — первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины "Международного "Славянского Канала"

1996 — песня Don't Speak группы No Doubt вышла на первые места в рейтингах всех англоязычных и большинства европейских стран

2004 — на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо

2008 — 29-летний журналист египетского телеканала "Аль-Багдадия" Мунтазер аль-Заиди бросил ботинки в американского президента Джорджа Буша со словами: "Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!"

2009 — в центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution

2012 — произошла стрельба в школе Сэнди-Гук (США), жертвами стали 27 человек.

Именинники 14 декабря

Николай, Филимон.

