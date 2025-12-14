УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 14 декабря в Украине: все об этом дне

14 декабря — это день, насыщенный историей и символизмом, когда наряду с веселыми, неформальными мировыми праздниками чтят память об одной из крупнейших трагедий в истории Украины.

Именно в этот день в 1911 году человечество впервые покорило Южный полюс, доказав пределы своих возможностей, тогда как 78 лет спустя мир отметил рождение квантовой механики.

Однако для украинцев эта дата имеет глубокое национальное значение: это День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященный героям, которые спасали мир от невидимой угрозы. Наряду с этим важным событием, мир отмечает Всемирный день обезьян и уютный День жареных каштанов.

Какой праздник 14 декабря

  • Филимонов день
  • День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора)
  • День Больше хорошего сегодня (More Good Today Day)
  • День бесплатной доставки (National Free Shipping Day)
  • День жареных каштанов (Roast Chestnuts Day)
  • Всемирный день обезьян (World Monkey Day)
  • День зажженных свечей (Worldwide Candle Lighting Day)
  • Всемирный день хорового пения
  • День благотворительности в Украине
  • Ханука

Церковный праздник 14 декабря

Православная Церковь чтит память святых мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру Христову в III веке во время гонений императора Декия.

Согласно преданию, Левкий, будучи знатным гражданином, первым выступил против языческих идолопоклонников, открыто исповедуя христианство, за что был схвачен и после мучений обезглавлен.

Святой Фирс, будучи священнослужителем, был подвергнут жестоким пыткам, которые он мужественно выдержал благодаря Божьей помощи.

После смерти Фирса и Левкия, веру Христову прилюдно провозгласил волхв Каллиник, который, увидев стойкость мучеников, сам обратился в христианство и принял казнь через усечение головы.

События этого дня

  • 1819 — Алабама стала 22-м штатом США
  • 1900 — день рождения квантовой механики. Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения
  • 1901 — в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису
  • 1903 — в Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт предприняли первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете. Однако конструкция упала еще на взлете
  • 1911 — человек впервые покорил Южный полюс.
  • 1918 — гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР
  • 1935 — премьерой оперетты И.Штрауса "Летучая мышь" в помещении бывшего Троицкого народного дома открылся Киевский театр оперетты (до 1967 — театр музыкальной комедии)
  • 1939 — в связи с нападением на Финляндию СССР исключен из Лиги Наций
  • 1944 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия 11 районов и соответствующих районных центров Крымской АССР с крымскотатарских и немецких на русские
  • 1947 — матчем "Реал" Мадрид — "Белененсеш" Лиссабон, который закончился победой хозяев со счетом 3:1
  • 1949 — Иерусалим провозгласили столицей Израиля
  • 1950 — основано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
  • 1955 — членами ООН стали Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания
  • 1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности в Антарктиде
  • 1960 — в Париже была подписана Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
  • 1962 — американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры
  • 1989 — Роман Гнатишин назначен генерал-губернатором Канады (принял присягу 29 января 1990).
  • 1994 — первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины "Международного "Славянского Канала"
  • 1996 — песня Don't Speak группы No Doubt вышла на первые места в рейтингах всех англоязычных и большинства европейских стран
  • 2004 — на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо
  • 2008 — 29-летний журналист египетского телеканала "Аль-Багдадия" Мунтазер аль-Заиди бросил ботинки в американского президента Джорджа Буша со словами: "Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!"
  • 2009 — в центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution
  • 2012 — произошла стрельба в школе Сэнди-Гук (США), жертвами стали 27 человек.

Именинники 14 декабря

Николай, Филимон.

