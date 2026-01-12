Какой праздник отмечают 12 января в Украине: все об этом дне

12 января — это дата, которая вписана в украинскую историю как символ несокрушимости духа, ведь именно в этот день мы чтим мужество политзаключенных, которые выстояли под жерновами репрессий. Кроме глубокого патриотического содержания и церковного почитания святой Татьяны, этот день удивляет мир калейдоскопом необычных событий: от появления древнейшей в мире батареи до подписания исторического соглашения по безопасности между Украиной и Великобританией.

Видео дня

Международное сообщество добавляет дате ярких красок, отмечая как серьезные инициативы вроде Дня совершеннолетия в Японии, так и забавные праздники вроде Дня горячего чая или поцелуя рыжего. OBOZ.UA приглашает окунуться в историю этого дня, где трагические страницы борьбы за независимость переплетаются с удивительными научными открытиями и теплыми народными традициями.

Праздники в Украине и мире

День украинского политзаключенного

Плужный понедельник в Великобритании (Plough Monday)

День чистого рабочего стола (Clean Your Desk Day)

День совершеннолетия в Японии (Coming of Age Day)

День без глютена (Gluten-Free Day)

День четвероклассника (Fourth Graders Day) в США

День курицы-карри (Curried Chicken Day)

День поцелуя рыжего (Kiss a Ginger Day)

День горячего чая (Hot Tea Day)

День марципана (Marzipan Day)

День гири (Kettlebell Day)

День упорной работы (Work Harder Day)

День соблюдения новогодних обещаний (Stick to Your New Year's Resolution Day)

Церковный праздник 12 января

12 января православная церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, которая за верность христианству приняла мученическую смерть в III веке и сегодня считается покровительницей образования и студенчества.

Одновременно верующие вспоминают святителя Савву I, первого архиепископа Сербского, известного своей просветительской деятельностью и ролью в утверждении автокефалии Сербской православной церкви.

События этого дня

1554 — Баиннаун, создатель крупнейшей империи в истории Юго-Восточной Азии, коронован как король Бирмы.

1793 — Россия и Пруссия договорились о втором разделе Польши.

1848 — в Палермо на Сицилии началось восстание против короля Двух Сицилий Фердинанда II и неаполитанских Бурбонов — хронологически первое из "Весны народов".

1879 — началась война между британскими колонистами в Южной Африке и местными племенами зулусов.

1920 — в Варшаве (Польша) состоялось заседание членов правительства УНР с участием председателя Директории С. Петлюры, на котором заслушан доклад министра труда А. Беспалко о деятельности правительства в Украине, положение в Украине, решение правительства созвать предпарламент и об утверждении Брацлавской краевой управы; обдумано дело возвращения в Украину министерских аппаратов, чиновников и граждан, находившихся на территории Польши.

1923 — в Кривом Роге ГПУ "разоблачило" большую украинскую повстанческую организацию. Арестовано более 200 человек.

Арестовано более 200 человек. 1923 — в Харькове СНК УССР принял постановление "О чествовании сорокалетней сценической деятельности М. Заньковецкой". Ей было присвоено звание народной артистки УССР, назначена повышенная пожизненная пенсия и переименован в ее честь бывший Троицкий народный дом на Театр им.

Ей было присвоено звание народной артистки УССР, назначена повышенная пожизненная пенсия и переименован в ее честь бывший Троицкий народный дом на Театр им. 1928 — в Москве ОГПУ выдало распоряжение своим местным органам, в том числе ГПУ УССР, о реализации изъятого у частников хлеба.

1932 — Гетти Каравей стала первой женщиной, избранной в Сенат США.

1938 — немецкий археолог Вильгельм Кениг при раскопках под Багдадом обнаружил предмет, который оказался древнейшей батареей из гальванических элементов.

1939 — в Хусте состоялось учредительное собрание "Общества греко-католических священников". Эта организация духовенства поставила своей задачей работать над "углублением украинского национального духа, заниматься образовательной и хозяйственной работой среди карпато-украинского народа". Отдельной резолюцией молодые священники осудили "мадьярофильство старой генерации".

Эта организация духовенства поставила своей задачей работать над "углублением украинского национального духа, заниматься образовательной и хозяйственной работой среди карпато-украинского народа". Отдельной резолюцией молодые священники осудили "мадьярофильство старой генерации". Председателем общества избран о. Ю. Станинца, известного под писательским псевдонимом "Зореслав".

1939 — в Полтаве начали курсировать первые шесть такси.

1942 — рейхскомиссар Украины издал постановление о применении суровых мер наказания в отношении горняков, уклоняющихся от регистрации на бирже труда и тем самым саботируют приказ немецких властей об обязательной трудовой повинности.

1942 — рейхскомиссар Украины Э. Кох издал директиву всем генерал- и гебитскомиссарам об условиях открытия начальных школ. Обучением охватывались дети в возрасте до 11 лет. Но школу разрешалось открыть при соблюдении определенных условий, в частности: наличие топлива, отсутствие опасности распространения инфекционных заболеваний, наличие достаточного количества благонадежных учительских сил, отсутствие необходимости использования школьных домов для других необходимых целей. Вводился украинский язык обучения. Запрещалось использовать советские учебники, пособия, планы, программы.

Запрещалось использовать советские учебники, пособия, планы, программы. 1950 — в СССР указом Президиума Верховного Совета восстановлена смертная казнь за измену, шпионаж и диверсии, имевшая обратное действие во времени.

1954 — в австрийской провинции (земле) Форарльберг в результате схода лавины погибли 200 человек. Через 9 часов вторая лавина похоронила под собой еще 115 человек.

1964 — Римский Папа Павел VI назначил митрополита Иосифа Слепого членом конгрегации для Восточной церкви.

1965 — мэр города Торонто (Канада) подписал прокламацию о провозглашении 22 января "Днем украинской независимости".

1967 — впервые крионированное тело человека — профессора психологии Университета Калифорнии Джеймса Бедфорда.

1972 — КГБ осуществило в Украине серию арестов молодой интеллигенции в очереди удушения возрождения (операция "Блок", "Арест Коляды"), направленную против украинского национального движения. Были арестованы В. Чорновил, В. Стус, И. Светличный, Е. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, А. Сергиенко, И. Коваленко, И. Гель, И. Калинец, М. Осадчий, С. Шабатура, Василий Романюк.

Были арестованы В. Чорновил, В. Стус, И. Светличный, Е. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, А. Сергиенко, И. Коваленко, И. Гель, И. Калинец, М. Осадчий, С. Шабатура, Василий Романюк. 1974 — Вячеслав Чорновил обратился с заявлением к председателю президиума Верховного Совета УССР. В нем сообщалось, что, начиная с 12 января 1972 года (дня его ареста и начала широких репрессий против течения шестидесятников в украинской литературно-общественной жизни), он ежегодно, как в заключении, так и после, будет отмечать однодневной голодовкой вплоть до справедливого пересмотра его и других аналогичных дел.

В нем сообщалось, что, начиная с 12 января 1972 года (дня его ареста и начала широких репрессий против течения шестидесятников в украинской литературно-общественной жизни), он ежегодно, как в заключении, так и после, будет отмечать однодневной голодовкой вплоть до справедливого пересмотра его и других аналогичных дел. 1981 — состоялась премьера сериала "Династия" на телеканале Ай-Би-Си.

1990 — новая власть Румынии первой из стран Восточного блока и бывших членов Организации Варшавского договора запретила коммунистическую партию; ее имущество национализировано 18 января.

1990 — начался семидневный погром армян в столице Азербайджанской ССР Баку.

1998 — 19 стран — членов Евросоюза подписали протокол о запрете клонирования человека.

2004 — крупнейшее (на то время) в мире круизное судно "Queen Mary 2" отправилось в свое первое плавание через Атлантический океан.

2007 — Китай сбил собственный метеорологический спутник, осуществив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет.

2008 — создана крымскотатарская википедия.

2010 — около 17:00 по местному времени, в центральной части Гаити с незначительным интервалом произошли два землетрясения магнитудой 7,0 и 5,9 соответственно. Парализована телефонная связь и линии электропередач, разрушены и повреждены многие здания, в том числе президентский дворец и здание штаб-квартиры миротворческой миссии ООН. Погибло более 100 тыс. человек погибли, 3 млн пострадали. Убытки от природного катаклизма достигли 9 млрд долларов.

2024 — премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с военной помощью для Украины и подписал с главой государства Владимиром Зеленским двустороннее соглашение по безопасности, которое будет действовать до момента вступления Украины в НАТО.

Именинники 12 января

Илья, Макар, Петр, Татьяна.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие традиции и запреты действуют в Татьянин день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.