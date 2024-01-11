Татьянин день 2024: традиции и запреты праздника и сильнейшая защитная молитва

Ежегодно украинцы отмечали Татьянин день 25 января, но Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому дата сместилась на 12 января. В этот праздник чтят память священномученицы Татьяны Римской.

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OBOZ.UA узнал, какие традиции и запреты следует соблюдать в этот день. Молитвы обладают особой силой, поэтому обязательно обратитесь к небесным силам, чтобы попросить здоровья, защиты и благополучия для семьи.

Татьяна Римская происходила из знатной семьи, исповедовавшей христианство. В 18 лет она решила не выходить замуж, а посвятить свою жизнь служению Богу. Преследования христиан усилились и Татьяну с отцом подвергали пыткам, чтобы они отреклись от веры, но они этого не сделали и их убили.

Впоследствии церковь признала Татьяну мученицей. С ее именем связывают чудо – все без исключения солдаты, участвовавшие в пытках Татьяны впоследствии раскаялись и приняли христианство.

Традиции

В этот день заведено печь хлеб в форме солнца, призывая весну. Все члены семьи обязательно должны съесть по кусочку. Подгоревшую сторону каравая давали молодой девушке, чтобы легче переносить жизненные трудности.

Если во время выпекания появлялся холмик, это предвещало удачу. Трещины на хлебе – предупреждение о ссорах, а ровная поверхность – спокойная семейная жизнь.

Запреты

Хозяева должны избегать ссор и ругательств. Нельзя отказывать в помощи, потому что на протяжении года будет преследовать неудача.

Также обязательно нужно было отказаться от домашней работы и рукоделия.

Молитва в День Татьяны

Пресвята мучениця Тетяно! Торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага! До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

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