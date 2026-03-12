Какой праздник отмечают 12 марта в Украине: все об этом дне

12 марта объединяет в себе немало различных событий, праздников и памятных дат как в Украине, так и в мире. В этот день вспоминают важные исторические события, отмечают международные инициативы и чтят религиозные традиции.

В церковном календаре дата связана с памятью преподобного Феофана Исповедника, который стал символом стойкости веры и духовной мудрости. В то же время в разных странах 12 марта посвящено борьбе с киберцензурой, заботе о здоровье, образовании и даже необычным праздникам, связанным с культурой и повседневной жизнью.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день борьбы с киберцензурой

Всемирный день ананаса

Международный день школьного питания

Всемирный день почки

День Солнца-Земли

День посадки цветов

День организации домашнего офиса

Ацтекский Новый год

День Независимости и День Республики Маврикий и День Республики Маврикий

Всемирный день борьбы с глаукомой

Церковный праздник сегодня

12 марта Православная церковь чтит память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского, который в VIII веке прославился своей непоколебимой защитой иконопочитания и основанием монастыря на берегу Мраморного моря. За веру он подвергся длительному заключению и пыткам, однако до последнего вздоха оставался примером смирения и духовной мудрости.

События этого дня

1169 — Разорение Киева — захват и разграбление Киева коалицией из 11 князей.

1229 — окончание VI крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем переданы крестоносцам в обмен на мир.

1241 — монгольские войска во главе с Субедеем штурмом овладели укрепленным Верецким перевалом в Карпатах

.1365 — герцог Рудольф IV основал Венский университет.

1496 — евреи изгнаны из Сирии.

1622 — Католическая церковь канонизировала основателей Ордена иезуитов, Игнатия Лойолу и Франциска Ксавьера.

1633 — Король Речи Посполитой Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси.

1812 — в Каракасе произошло землетрясение, которое уничтожило город и унесло жизни 20 тысяч человек.

1910 — футбольная сборная Англии разгромила команду Франции со счетом 20:0. Нападающий Дэй забил 11 голов.

1913 — Канберра стала столицей Австралии.

1917 — в Петербурге состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.

1928 — во время пленума ЦК КП(б)У Лазарь Каганович объявил наркома образования Александра Шумского лидером "украинского буржуазного национализма".

1930 — Махатма Ганди со сторонниками выступили в Соляной поход, демонстративно и ненасильственно нарушая колониальную соляную монополию Раджу.

1934 — в результате государственного переворота в Эстонской Республике в стране был внедрен авторитарный режим во главе с Константином Пятсом

1938 — войска Гитлера пересекли немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств.

1940 — закончилась советско-финская война. Финляндия потеряла Карельский перешеек, СССР не удалось сделать Финляндию советской республикой.

1947 — президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма; Турция и Греция получали срочную помощь.

1965 — в УССР студенты Киевского университета имени Тараса Шевченко (67 студентов стационара из 125) написали заявление к руководству университета и Министерства образования с требованием восстановить на работе уважаемого ими преподавателя факультета журналистики Матвея Шестопала, которого обвинили в украинском буржуазном национализме.

1968 — Маврикий получил независимость.

1989 — Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Кубой.

1994 — первые 32 женщины ординированы в священники Церкви Англии в Бристольском соборе.

1999 — Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО.

2000 — Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической церкви перед человечеством.

2003 — ВОЗ выпустила глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.

2010 — открылись X Зимние Паралимпийские игры в Ванкувере (Канада).

2020 — в Украине введен карантин из-за пандемии COVID-19.

Именинники 12 марта

Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

