Какой праздник отмечают 12 марта в Украине: все об этом дне
12 марта объединяет в себе немало различных событий, праздников и памятных дат как в Украине, так и в мире. В этот день вспоминают важные исторические события, отмечают международные инициативы и чтят религиозные традиции.
В церковном календаре дата связана с памятью преподобного Феофана Исповедника, который стал символом стойкости веры и духовной мудрости. В то же время в разных странах 12 марта посвящено борьбе с киберцензурой, заботе о здоровье, образовании и даже необычным праздникам, связанным с культурой и повседневной жизнью.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день борьбы с киберцензурой
- Всемирный день ананаса
- Международный день школьного питания
- Всемирный день почки
- День Солнца-Земли
- День посадки цветов
- День организации домашнего офиса
- Ацтекский Новый год
- День Независимости и День Республики Маврикий и День Республики Маврикий
- Всемирный день борьбы с глаукомой
Церковный праздник сегодня
12 марта Православная церковь чтит память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского, который в VIII веке прославился своей непоколебимой защитой иконопочитания и основанием монастыря на берегу Мраморного моря. За веру он подвергся длительному заключению и пыткам, однако до последнего вздоха оставался примером смирения и духовной мудрости.
События этого дня
- 1169 — Разорение Киева — захват и разграбление Киева коалицией из 11 князей.
- 1229 — окончание VI крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камилем и императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном, Иерусалим, Назарет и Вифлеем переданы крестоносцам в обмен на мир.
- 1241 — монгольские войска во главе с Субедеем штурмом овладели укрепленным Верецким перевалом в Карпатах
- .1365 — герцог Рудольф IV основал Венский университет.
- 1496 — евреи изгнаны из Сирии.
- 1622 — Католическая церковь канонизировала основателей Ордена иезуитов, Игнатия Лойолу и Франциска Ксавьера.
- 1633 — Король Речи Посполитой Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополитом Киевским и всея Руси.
- 1812 — в Каракасе произошло землетрясение, которое уничтожило город и унесло жизни 20 тысяч человек.
- 1910 — футбольная сборная Англии разгромила команду Франции со счетом 20:0. Нападающий Дэй забил 11 голов.
- 1913 — Канберра стала столицей Австралии.
- 1917 — в Петербурге состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.
- 1928 — во время пленума ЦК КП(б)У Лазарь Каганович объявил наркома образования Александра Шумского лидером "украинского буржуазного национализма".
- 1930 — Махатма Ганди со сторонниками выступили в Соляной поход, демонстративно и ненасильственно нарушая колониальную соляную монополию Раджу.
- 1934 — в результате государственного переворота в Эстонской Республике в стране был внедрен авторитарный режим во главе с Константином Пятсом
- 1938 — войска Гитлера пересекли немецко-австрийскую границу; объявлен "аншлюс" обоих государств.
- 1940 — закончилась советско-финская война. Финляндия потеряла Карельский перешеек, СССР не удалось сделать Финляндию советской республикой.
- 1947 — президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ("Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма; Турция и Греция получали срочную помощь.
- 1965 — в УССР студенты Киевского университета имени Тараса Шевченко (67 студентов стационара из 125) написали заявление к руководству университета и Министерства образования с требованием восстановить на работе уважаемого ими преподавателя факультета журналистики Матвея Шестопала, которого обвинили в украинском буржуазном национализме.
- 1968 — Маврикий получил независимость.
- 1989 — Тим Бернерс-Ли предложил глобальный гипертекстовый проект, ныне известный как Всемирная паутина.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Кубой.
- 1994 — первые 32 женщины ординированы в священники Церкви Англии в Бристольском соборе.
- 1999 — Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО.
- 2000 — Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за грехи Католической церкви перед человечеством.
- 2003 — ВОЗ выпустила глобальное оповещение о вспышке коронавируса SARS-CoV.
- 2010 — открылись X Зимние Паралимпийские игры в Ванкувере (Канада).
- 2020 — в Украине введен карантин из-за пандемии COVID-19.
Именинники 12 марта
Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.
