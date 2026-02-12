Какой праздник отмечают 12 февраля в Украине: церковный календарь

12 февраля – день, в котором сочетаются духовная традиция, научные идеи и современные инициативы. Эта дата имеет значение как в церковном календаре, так и в международном контексте. В разные годы именно в этот день принимались важные решения и совершались выдающиеся открытия.

В мире отмечают День объятий, День Дарвина, День цифрового образования. Православные верующие почитают святого Мелетия. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 февраля

Церковный календарь

В этот день почитают святого Мелетия, архиепископа Антиохийского – выдающегося церковного деятеля IV века. Он жил в период острых богословских споров и стал одним из главных защитников православного учения.

Святой Мелетий отличался мудростью, сдержанностью и глубокой верой. Несмотря на преследования и ссылки, он оставался верным своим убеждениям. В церковной традиции его вспоминают как пример духовной стойкости и смирения.

День объятий

Этот неофициальный праздник посвящен простому, но очень важному жесту – объятиям. Психологи отмечают, что физический контакт способствует выработке гормонов радости, снижает уровень стресса и укрепляет чувство безопасности.

День Дарвина

12 февраля – день рождения английского натуралиста Чарльза Дарвина. Его теория эволюции изменила научное видение развития жизни на Земле. День Дарвина призван популяризировать науку, критическое мышление и исследовательский подход к познанию мира.

День цифрового образования

В современном мире цифровые навыки стали необходимостью. День цифрового образования посвящен развитию технологической грамотности, внедрению инноваций в обучение и повышению доступности знаний. Он напоминает о важности адаптации к цифровой эпохе.

Исторические события 12 февраля

1914 – состоялся первый полет самолета "Илья Муромец", сконструированного киевлянином Игорем Сикорским, с 16 пассажирами на борту.

1918 – в Коростене Малая Рада Украинской Народной Республики утвердила Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства.

1960 – в Киеве заработал первый украинский ядерный реактор.

1961 – СССР запустил автоматическую межпланетную станцию "Венера-1", которая стала первым космическим аппаратом, пролетевшим вблизи Венеры.

1991 – Верховная Рада восстановила Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.

1999 – Сенат США отклонил импичмент президента Билла Клинтона по обвинению в ложных показаниях по делу, связанному с Моникой Левински.

