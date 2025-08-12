Какой праздник отмечают 12 августа в Украине: церковный календарь

12 августа — день, наполненный разнообразными событиями и праздниками, имеющими как религиозное, так и светское значение. Эта дата отмечается в церковном календаре как день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, чествуя их веру и стойкость.

Кроме того, мир отмечает несколько международных и неофициальных праздников, охватывающих различные сферы жизни, от культуры до науки. Этот день также вошел в историю благодаря значительным событиям, произошедшим в разные годы, начиная от испытаний в космосе до гуманитарных инициатив.

Праздники 12 августа

Международный день молодежи

День молодежи в Украине

Всемирный день гиролы (World Hirola Day)

Всемирный день слонов

День виниловых пластинок

День среднего ребенка (Middle Child's Day)

День украинской песни (неофициальный)

(неофициальный) День вдумчивого путешественника

Церковный праздник 12 августа

12 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникиты, Фотия и с ними пострадавших за веру во Христа.

Аникита был воином императора Диоклетиана, но открыто выступил против гонений на христиан и за это подвергся жестоким пыткам. Его племянник Фотий поддерживал дядю в вере и тоже был заключен в тюрьму и мучим. Несмотря на жестокие казни — колесования, огонь, кипящее олово — святые оставались невредимыми, что стало свидетельством Божьей силы.

Их мужество вдохновило многих язычников принять христианство. В конце концов святые мученики и многие другие христиане приняли мученическую смерть в огне, засвидетельствовав свою непоколебимую веру.

Исторические события 12 августа

1099 — крестоносцы победили мусульман в битве при Аскалоне.

1654 — битва на р. Шкловце вблизи Борисова, разгромлено войско Речи Посполитой, возглавляемое Янушем Радзивиллом.

1658 — в Северной Америке сформирован первый полицейский отряд — Рательвахт;

1851 — американец Исаак Меррит Зингер получил патент на швейную машинку с ножным приводом;

1865 — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 — на реке Клондайк нашли золото;

1915 — первое боевое применение самолета-торпедоносца. В ходе Первой мировой войны британский самолет модели Short Type 184 затопил османское судно;

1916 — возле Бережан начались бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрельцами и российской армией

1918 — в США введен запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах;

1919 — начало наступления объединенных армий УНР на Киев и Одессу;

1933 — состоялся первый матч футбольной сборной Украины. Противниками украинских футболистов стала сборная Турции;

1947 — первые рейды отделов УПА пробились в Западную Европу;

1949 — подписаны Женевские конвенции о защите жертв войны;

1949 — в Лондоне из-за скворцов Биг-Бен стал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты;

1952 — Расстрел активистов ЕАК.

1953 — Энн Дэвидсон стала первой женщиной, которая самостоятельно переплыла на яхте Атлантический океан;

1953 — меньше, чем через год после испытания американцами водородной бомбы, аналогичное 400-килотонное устройство было взорвано СССР на полигоне в Семипалатинске (Казахстан);

1959 — в СССР разрешили продавать в кредит товары долгосрочного пользования;

1962 — отправился в космос первый украинский космонавт Павел Попович;

1970 — Дженис Джоплин в Гарвардском университете дала свой последний концерт;

1981 — представлен персональный компьютер IBM PC;

1985 — авиакатастрофа лайнера Боинг-747 в 100 км от Токио;

1988 — на экраны США вышел фильм Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа";

1990 — неподалеку от города Лубны заложен Холм скорби — памятник жертвам Голодомора 1932 — 1933 годов;

1992 — США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (крупнейшее в мире единое торговое пространство);

1994 — открылся рок-фестиваль "Вудсток '94", посвященный 25-летию своего предшественника;

1994 — на экраны США вышел фильм Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы";

1999 — в Украине решено закрыть все вытрезвители;

2000 — в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка "Курск", все 118 членов экипажа погибли;

2004 — основана Википедия на белорусском языке.

2010 — в городе Луганск зафиксирована самая высокая температура в истории Украины + 42°C

Именинники 12 августа

Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, Ефим, Яков.

