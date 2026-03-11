Какой праздник отмечают 11 марта в Украине: все об этом дне

Сегодня день, который объединяет важные исторические события, международные инициативы и церковные традиции. В этот день в мире говорят о профессиях и культуре, чтят память жертв трагедий, а также вспоминают события, изменившие ход истории.

Видео дня

В Украине 11 марта по церковному календарю чествуют святителей Софрониев, Антипа и Ефимия, а на международном уровне отмечают Всемирный день сантехники, Европейский день памяти жертв терроризма и другие тематические даты.

Какие еще праздники приходятся на этот день, что важного произошло в истории 11 марта и кто празднует именины – OBOZ.UA рассказывает далее в материале.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день сантехника

День сертифицированного диетолога-нутрициолога

День разоблачения (Debunking Day)

День No-Code

Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино

День инструментов

Церковный праздник 11 марта

11 марта Православная церковь чтит память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, который в VII веке был защитником веры от ересей и оставил после себя богатое наследие богословских сочинений и церковных песнопений. В этот же день вспоминают преподобного Софрония, отшельника Киево-Печерского, который в Дальних пещерах прославился подвигом строгого поста и непрерывной молитвы, за что получил от Бога дар чудотворения.

События этого дня

843 — Под опекой Царицы Теодоры II Христианская Церковь установила праздник "Триумф Ортодоксии" и возобновила Иконопочитание.

1387 — Битва при Кастаньяро.

1641 — Битва при Мбороре.

1669 — на Сицилии началось самое разрушительное извержение вулкана Этна в исторические времена, длившееся пять месяцев.

1702 — в Лондоне начала выходить первая ежедневная газета The Daily Courant.

1811 — среди текстильщиков Ноттингема началось луддитское движение, участники которого уничтожали производственные машины, опасаясь сокращения рабочих мест.

1878 — Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.

1921 — правительство УССР приняло постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям.

1931 — в СССР запретили продавать и ввозить Библию

1938 — в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено об "аншлюсе" обоих государств.

1941 — закон о ленд-лизе, подписанный президентом Ф. Д. Рузвельтом, предусматривал передачу союзникам во Второй мировой войне боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья на частично безвозмездной основе.

1985 — на пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1990 — на своем первом заседании новоизбранный Верховный Совет Литовской ССР, большинство в котором получили сторонники "Саюдиса", принял Акт восстановления независимости Литвы.

1990 — к власти в Чили пришло демократическое правительство; Августо Пиночет ушел с поста президента.

1997 — Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза.

2004 — террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни 200 человек.

2010 — в Австралии полностью отменена смертная казнь.

2011 — Большое землетрясение в Японии магнитудой 9,0..9,1 вызвало радиационную аварию на АЭС Фукусима-1.

2020 — ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Именинники 11 марта

Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

OBOZ.UA предлагает узнать дату праздника Теплого Алексея в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.