Когда празднуют Теплого Олексы в 2026 году: новая дата
В 2026 году христиане чествуют святого Алексея 17 марта по новоюлианскому календарю. В народе этот день издавна называют Теплого Алексея, ведь именно тогда, по поверьям, весна окончательно вступает в свои права.
Праздник имеет и другие названия – "пролей вода", "водоток", связанные с таянием снега и первыми потоками талой воды. OBOZ.UA рассказывает о запретах и народных приметах на Теплого Алексея.
Кто такой святой Алексей
В этот день почитают святого Алексия – подвижника, известного своим аскетизмом и смирением. В церковной традиции он является примером отказа от земных благ ради духовной жизни. Его память почитают в период Великого поста, что придает святому особую сосредоточенность и сдержанность.
Что нельзя делать в День святого Алексея
Поскольку праздник приходится на Великий пост, в этот день соблюдаются как общецерковные, так и народные запреты.
- Нельзя ругаться, сквернословить, желать зла другим.
- Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу, стирать, убирать, заниматься рукоделием.
- Запрещено употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь – продолжается пост.
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – считалось, что она может быть неудачной.
- Женщинам с маленькими детьми не советовали выносить из дома деньги или хлеб, чтобы "не отдать судьбу ребенка".
- Нельзя отказывать в милостыне.
- Не принято брать или давать деньги в долг.
Народные приметы на Теплого Алексея
Праздник издавна считался "вестником весны", поэтому наши предки внимательно наблюдали за природой.
- Много талой воды – к хорошему сенокосу и щедрому урожаю.
- Гуси летят высоко – возможен снегопад.
- Какая погода на Алексея – такой будет и на Пасху.
- Теплый день – к урожайному году.
- Если пчелы совершили первый облет – будет хороший медосбор.
