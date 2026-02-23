Когда празднуют Теплого Олексы в 2026 году: новая дата

В 2026 году христиане чествуют святого Алексея 17 марта по новоюлианскому календарю. В народе этот день издавна называют Теплого Алексея, ведь именно тогда, по поверьям, весна окончательно вступает в свои права.

Праздник имеет и другие названия – "пролей вода", "водоток", связанные с таянием снега и первыми потоками талой воды. OBOZ.UA рассказывает о запретах и народных приметах на Теплого Алексея.

Кто такой святой Алексей

В этот день почитают святого Алексия – подвижника, известного своим аскетизмом и смирением. В церковной традиции он является примером отказа от земных благ ради духовной жизни. Его память почитают в период Великого поста, что придает святому особую сосредоточенность и сдержанность.

Что нельзя делать в День святого Алексея

Поскольку праздник приходится на Великий пост, в этот день соблюдаются как общецерковные, так и народные запреты.

Нельзя ругаться, сквернословить, желать зла другим.

Не рекомендуется выполнять тяжелую физическую работу, стирать, убирать, заниматься рукоделием.

Запрещено употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь – продолжается пост.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – считалось, что она может быть неудачной.

Женщинам с маленькими детьми не советовали выносить из дома деньги или хлеб, чтобы "не отдать судьбу ребенка".

Нельзя отказывать в милостыне.

Не принято брать или давать деньги в долг.

Народные приметы на Теплого Алексея

Праздник издавна считался "вестником весны", поэтому наши предки внимательно наблюдали за природой.

Много талой воды – к хорошему сенокосу и щедрому урожаю.

Гуси летят высоко – возможен снегопад.

Какая погода на Алексея – такой будет и на Пасху.

Теплый день – к урожайному году.

Если пчелы совершили первый облет – будет хороший медосбор.

