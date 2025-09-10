Какой праздник отмечают 10 сентября в Украине: все об этом дне

10 сентября в календаре отмечено сразу несколькими событиями, как религиозными, так и международными. Сегодня чтят память христианских мучениц, одновременно напоминают о важности женского и психического здоровья.

В мире отмечают Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств, День обмена идеями, Международный день макияжа. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 сентября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит трех родных сестер – Минодору, Митродору и Нимфодору, которые пострадали за христианскую веру в IV веке. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты пыткам и казнены. Их подвиг символизирует стойкость духа, верность и силу веры.

Международный день гинекологического здоровья

Дата призвана привлечь внимание к проблемам женского здоровья, распространять знания о профилактике и лечении гинекологических заболеваний. Она напоминает о важности регулярных медицинских осмотров и поддержке образовательных программ в сфере женской медицины.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Этот день инициирован Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и поддерживается ВОЗ. Его цель – повысить осведомленность о психическом здоровье, уменьшить стигму вокруг темы суицида и призвать общество поддерживать тех, кто переживает кризис.

День обмена идеями

Неформальный праздник, который поощряет людей делиться мыслями, опытом и креативными идеями. Это отличный повод организовать дискуссию, мозговой штурм или просто открытое общение в кругу коллег, друзей или единомышленников.

Международный день макияжа

Дата посвящена искусству макияжа и красоте как форме самовыражения. Визажисты, косметические бренды и поклонники индустрии используют этот день, чтобы делиться техниками, новыми трендами и секретами ухода.

Исторические события 10 сентября

1919 год – на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, который признает право Румынии на Буковину, Чехословакии – на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией; Австро-Венгрия прекращает свое существование;

1920 год – принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится "союзным государством" с правами широкой автономии;

1941 год – в тюрьмах Киева советские спецслужбы без приговора суда расстреливают всех заключенных;

1943 год – возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;

1989 год – Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв "берлинской стены";

1993 год – Кабинет Министров Украины принимает постановление "О чествовании памяти жертв Голодомора в Украине в 1932–1933 годах".

Кто родился 10 сентября

1839 – Чарлз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик и естествоиспытатель, основатель прагматизма.

1854 – Иван Терещенко, украинский предприниматель, коллекционер, меценат.

1855 – Роберт Кольдевей, немецкий архитектор и археолог, который определил местонахождение древнего Вавилона.

1885 – Александр Палладин, украинский биохимик, академик АН УССР и АН СССР.

1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург

1897 – Жорж Батай, французский философ, теоретик искусства, писатель.

1914 – Роберт Уайз, американский кинорежиссер, четырехкратный лауреат "Оскара".

1941 – Стивен Гулд, американский эволюционный биолог, палеонтолог, популяризатор науки.

В этот день умерли:

1797 – Мэри Уолстонкрафт, британская писательница и философ, суфражистка.

1975 – Джордж Паджет Томсон, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1937 года.

1983 – Феликс Блох, швейцарский физик, нобелевский лауреат.

