Какой праздник отмечают 10 сентября в Украине: все об этом дне
10 сентября в календаре отмечено сразу несколькими событиями, как религиозными, так и международными. Сегодня чтят память христианских мучениц, одновременно напоминают о важности женского и психического здоровья.
В мире отмечают Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств, День обмена идеями, Международный день макияжа. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 сентября
Церковный праздник
В этот день православная церковь чтит трех родных сестер – Минодору, Митродору и Нимфодору, которые пострадали за христианскую веру в IV веке. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты пыткам и казнены. Их подвиг символизирует стойкость духа, верность и силу веры.
Международный день гинекологического здоровья
Дата призвана привлечь внимание к проблемам женского здоровья, распространять знания о профилактике и лечении гинекологических заболеваний. Она напоминает о важности регулярных медицинских осмотров и поддержке образовательных программ в сфере женской медицины.
Всемирный день предотвращения самоубийств
Этот день инициирован Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств и поддерживается ВОЗ. Его цель – повысить осведомленность о психическом здоровье, уменьшить стигму вокруг темы суицида и призвать общество поддерживать тех, кто переживает кризис.
День обмена идеями
Неформальный праздник, который поощряет людей делиться мыслями, опытом и креативными идеями. Это отличный повод организовать дискуссию, мозговой штурм или просто открытое общение в кругу коллег, друзей или единомышленников.
Международный день макияжа
Дата посвящена искусству макияжа и красоте как форме самовыражения. Визажисты, косметические бренды и поклонники индустрии используют этот день, чтобы делиться техниками, новыми трендами и секретами ухода.
Исторические события 10 сентября
- 1919 год – на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, который признает право Румынии на Буковину, Чехословакии – на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией; Австро-Венгрия прекращает свое существование;
- 1920 год – принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится "союзным государством" с правами широкой автономии;
- 1941 год – в тюрьмах Киева советские спецслужбы без приговора суда расстреливают всех заключенных;
- 1943 год – возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;
- 1989 год – Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв "берлинской стены";
- 1993 год – Кабинет Министров Украины принимает постановление "О чествовании памяти жертв Голодомора в Украине в 1932–1933 годах".
Кто родился 10 сентября
- 1839 – Чарлз Сандерс Пирс, американский философ, логик, математик и естествоиспытатель, основатель прагматизма.
- 1854 – Иван Терещенко, украинский предприниматель, коллекционер, меценат.
- 1855 – Роберт Кольдевей, немецкий архитектор и археолог, который определил местонахождение древнего Вавилона.
- 1885 – Александр Палладин, украинский биохимик, академик АН УССР и АН СССР.
- 1894 – Александр Довженко, украинский писатель, кинорежиссер, кинодраматург
- 1897 – Жорж Батай, французский философ, теоретик искусства, писатель.
- 1914 – Роберт Уайз, американский кинорежиссер, четырехкратный лауреат "Оскара".
- 1941 – Стивен Гулд, американский эволюционный биолог, палеонтолог, популяризатор науки.
В этот день умерли:
- 1797 – Мэри Уолстонкрафт, британская писательница и философ, суфражистка.
- 1975 – Джордж Паджет Томсон, британский физик, лауреат Нобелевской премии 1937 года.
- 1983 – Феликс Блох, швейцарский физик, нобелевский лауреат.
