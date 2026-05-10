Какой праздник отмечают 10 мая в Украине: все об этом дне

10 мая 2026 года в Украине переплетаются самые теплые семейные чувства и многовековые религиозные традиции. В этот день мы традиционно празднуем День матери, выражая безграничную благодарность женщинам, которые подарили нам жизнь и оберегают своими молитвами.

Христианский календарь также призывает к духовным размышлениям, почитая память апостола Симона Зилота и святителя Симона Киево-Печерского. Кроме важных именин и церковных торжеств, дата наполнена интересными международными инициативами – от призывов к здоровому движению к защите экосистем. OBOZ.UA предлагает окунуться в богатую историю и перечень значимых событий, которые делают этот день по-настоящему уникальным.

Праздники в Украине и мире

День движения для здоровья

День матери в Украине

Международный день матери

Международный день аргании

Всемирный день птицеводства

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой

День румынской монархии

Всемирный день ведения хозяйства

День океана-матери

Церковный праздник 10 мая

10 мая Церковь чтит память апостола Симона Зилота и святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, которые являются примерами несокрушимой веры и духовной мудрости. В этот же день верующие молитвенно прославляют Киево-Братскую икону Божией Матери, обращаясь к ней как к заступнице и покровительнице православного просвещения.

События этого дня

1881 — Румыния провозглашена королевством.

1925 — в Киеве торжественно открыт мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона.

1940 — Уинстон Черчилль стал премьер-министром Великобритании; Германия вторглась во Францию, Бельгию, Люксембург и Нидерланды; Великобритания вторглась в Исландию

1975 — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).

1993 — в Кыргызстане введена национальная валюта (сом).

1993 — на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций — рекордное количество людей на этой горе.

1995 — В Таджикистане введен таджикский рубль, который в октябре 2000 года заменен на сомони.

1997 — в селе Семашки в Чечне похищена съемочная группа телекомпании НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк.

2006 — землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в Греции. Его эпицентр находился в 40 км к юго-востоку от портового города Салоники на севере страны.

2017 — выпуск культового комикса о происхождении Бэтмена, "Бэтмен: Год первый", на украинском языке.

Именинники 10 мая

Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

