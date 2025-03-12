Дата не одна: когда празднуют именины Максима

Имя Максим является одним из наиболее распространенных мужчин в Украине. Это имя имеет богатые исторические корни. Каждый год его владельцы празднуют День ангела несколько раз.

Видео дня

В 2025 году празднование этого праздника состоится на нескольких датах, соответствующих церковному календарю. OBOZ.UA предлагает узнать, когда празднуют именины Максима в 2025 году, а также некоторые интересные факты об этом имени.

Значение имени Максим

Максим — латинское имя, означающее "величайший, величайший". Возник он еще в Древнем Риме, где использовался как родовое имя. Имя стало популярным во многих странах, в том числе в Украине. В последние десятилетия оно получило большую популярность и даже несколько раз занимало первые позиции среди самых распространенных мужских имен в Украине.

Есть разные варианты этого имени, такие как Макс, Максюта, Максик. Формы отчества: Максимович и Максимовна. Имя Максима стало основой для многих украинских фамилий, таких как Максименко, Максимов, Максимович и другие. Поскольку это имя часто встречается в украинских семьях, его значение и традиции, связанные с его празднованием, имеют большое значение для многих.

Когда именины у Максима

Что касается празднования Дня ангела, то, по церковному календарю, этот день можно отмечать несколько раз в год. Именины Максима по старому стилю приходятся на 29 января, 3 февраля, 23 апреля, 11 мая, 26 августа, 4 ноября и 19 декабря. Согласно новому стилю, применяемому после перехода на новоюлианский календарь, Дни ангела Максима празднуются 16 января, 21 января, 10 апреля, 13 августа и 15 сентября.

Известные личности с именем Максим

Среди известных носителей этого имени можно упомянуть Максима Зализняка - известного казацкого атамана, который был руководителем Колиивщины в конце XVIII века. Также на исторических страницах Украины можно найти имя святителя Максима – митрополита Киевского и всея Руси в 13 веке. Кроме того, Максим Рыльский, величайший украинский поэт, оставил большой след в культуре и литературе.

В общем, Максим — это имя, которое носит большое количество выдающихся личностей, и среди современных известных людей, имеющих это имя, стоит упомянуть таких спортсменов как Максим Кидрук, известный путешественник и писатель, а также многие украинские футболисты, среди которых Максим Белый и Максим Калиниченко.

В 2025 году именины Максима можно праздновать в несколько разных дней. Это отличный случай не только отметить праздник, но и вспомнить традиции, связанные с именами, передающимися из поколения в поколение.

Ранее OBOZ.UA писал о датах, когда празднуют именины женщины с именем Виктория.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.