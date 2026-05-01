Какой праздник отмечают 1 мая в Украине

Первое мая в Украине – это уникальная дата, которая объединяет в себе глубокие духовные традиции, историческую память и разнообразие современных мировых инициатив. Для православных верующих этот день обозначен особым почитанием священномученика Макария, митрополита Киевского, чье самопожертвование во имя веры стало частью нашего религиозного наследия.

Видео дня

Кроме церковного календаря, календарь светский предлагает чрезвычайно широкий спектр событий: от традиционного Дня труда до необычных праздников, таких как Международный день подсолнечника или День спасения носорога. История этого дня также полна знаковых поворотов – от появления первой в мире почтовой марки до героического поднятия украинского флага в Киеве в 1966 году.

Такое насыщенное сочетание прошлого и настоящего делает 1 мая днем, когда каждый может найти важный для себя смысл – от молитвы и размышлений до празднования весеннего обновления природы.

Праздники в Украине и мире

Весак (День рождения Будды)

Международный день тубы

Международный день белого вина "Совиньон Блан"

Международный день подсолнечника

Всемирный день любви

День распространения информации о лечебном массаже

Международный день пуделей-миксов

EuroMayDay

День спасения носорога

День весны и труда

День Матери Гусыни

День директоров школ

День рождения почтовой марки

Весенняя декада наблюдения за птицами

День управленческого коучинга

Церковный праздник 1 мая

1 мая Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского, который в XV веке принял мученическую смерть от рук татар во время путешествия в Киев.

События этого дня

305 — Римский император Диоклетиан (~245-316), начавший службу обычным солдатом и правивший империей двадцать лет, добровольно отказался от власти. Остаток своей жизни он провел на острове Сплит.

381 — Восточноримский император Феодосий I Великий созвал Второй Вселенский (Первый Константинопольский) собор, который фактически завершил формирование государственной христианской церкви. Участники собора — иерархи только восточной части империи.

408 — Феодосий II стал императором Византийской империи.

1006 — вспышка сверхновой SN 1006.

1328 — по мирному договору 1328 года Королевство Англия признала независимость Шотландского королевства.

1497 — мученической смертью от татар погиб митрополит Киевский Макарий. Нетленные мощи святого покоятся во Владимирском соборе.

1576 — Анна I и Стефан I коронованы как Короли Речи Посполитой.

1682 — Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

1699 — Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

1707 — Королевство Англия, Уэльс и Королевство Шотландия объединены в одно государство — Королевство Великобритании.

1753 — публикация работы "Species Plantarum" (Виды растений) Карла Линнея. Эта дата считается основанием ботанической номенклатуры.

1776 — Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество Иллюминатов.

1786 — в Вене состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро".

1840 — в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка — "Черный пенни"

1851 — В Лондоне, в Хрустальном дворце состоялось открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

1886 — В Чикаго прошла массовая демонстрация рабочих, которая была атакована полицией. 4 мая на митинге протеста от взрыва бомбы погибло 7 полицейских и 60 гражданских. Организаторы митинга были арестованы и осуждены.

1919 — В Финляндии утвержден национальный флаг

1931 — В Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", построенного по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год.

1937 — Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе.

1943 — Немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах на Львовщине.

1944 — Состоялся первый полет реактивного самолета "Мессершмитт Me 262".

1954 — В Сеуле преподобный Мун основал Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение всемирного христианства). Сегодня церковь имеет последователей более чем в 150 странах мира.

1960 — Под Свердловском (ныне — Екатеринбург, Россия) ракетой сбит американский разведывательный самолет "U-2", пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом.

1962 — казнен Адольф Айхман, нацистский преступник.

1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг

1967 — Анастасио Сомоса Дебайле стал президентом Никарагуа

1970 — Элтон Джон и поэт Берни Топин начали свою совместную работу над альбомом "Elton John", в который вошел первый хит Элтона Джона "Your Song".

1974 — Генеральная Ассамблея ООН приняла "Декларацию об установлении нового международного экономического порядка"

1993 — В результате столкновений в Москве на Октябрьской площади и площади Гагарина 579 человек получили ранения (из них 251 — сотрудники милиции).

1994 — Во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Айртон Сенна.

1997 — На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия.

1997 — Румыния официально извинилась за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и "продажу" эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления.

1998 — Бывший руандийский премьер Жан Камбанда признан судом виновным в геноциде против народности тутси, который произошел в 1994 году и привел к гибели более полумиллиона человек.

1999 — тело британского альпиниста Джорджа Мэллори найдено на горе Эверест через 75 лет после его исчезновения в 1924 году.

Именинники 1 мая

Иеремия, Евфимий, Игнат (Игнатий), Макар, Тамара.

OBOZ.UA публиковал ранее полный календарь церковных праздников на май 2026 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.