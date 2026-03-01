Какой праздник отмечают 1 марта в Украине: все об этом дне
Первый день марта в Украине – это не только календарная граница между сезонами, но и чрезвычайно насыщенная событиями дата, сочетающая в себе духовные традиции и мировые инициативы. В этом году 1 марта становится особенным для верующих, ведь на него приходится Торжество Православия, которое знаменует завершение первой недели Великого поста.
В то же время мир отмечает десятки различных праздников: от Дня комплимента до Всемирного дня иммунитета, напоминая нам о важности заботы и внимания к ближним. Историческая летопись этого дня поражает масштабами – от штурма античных Афин до основания Рио-де-Жанейро и создания легендарной таблицы Менделеева.
Такой калейдоскоп событий делает начало весны идеальным моментом для обновления мыслей и глубокого познания нашей общей истории.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день лошади (World Horse Day)
- Всемирный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting)
- Всемирный день комплимента
- Всемирный день музыкальной терапии (World Music Therapy Day)
- День Независимости Боснии и Герцеговины
- Всемирный день гражданской обороны
- Всемирный день иммунитета
- День траура по людям с инвалидностью (Disability Day of Mourning)
- Всемирный день морской травы (World Seagrass Day)
- Международный день цветных женщин (International Women of Color Day)
- Международный месяц идей (International Ideas Month)
- День детского сна (Baby Sleep Day)
- Международный день инвалидной коляски (International Wheelchair Day)
- День осведомленности об управлении общественными рисками (Public Risk Management Awareness Day)
- Мерцишор в Румынии и Молдове
- День осведомленности об аутоагрессии
- День нулевой дискриминации
Церковный праздник сегодня
1 марта 2026 года православная церковь отмечает Торжество Православия — особый праздник, приходящийся на первое воскресенье Великого поста и установленный в честь окончательной победы над ересью иконоборчества. В этот же день почитается память преподобномученицы Евдокии Илиопольской, которая прошла путь от грешной жизни к искреннему покаянию и мученическому подвигу за веру.
Завершение первой седмицы поста призывает верующих к глубокому духовному укреплению и утверждению в истинных церковных догматах.
События этого дня
- 86 до н. э. — римский полководец Сулла взял штурмом и ограбил Афины
- 1360 — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии
- 1420 — Папа Римский Мартин V призвал христиан к крестовым походам против чешских гуситов
- 1498 — Васко да Гама приплыл в Мозамбик
- 1504 — произошло лунное затмение, которое Христофор Колумб использовал для запугивания ямайских индейцев
- 1562 — в Васси (Шампань) французские католики вырезали гугенотов, начав гугенотские войны
- 1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город имел 4 000 жителей
- 1692 — начало процесса над салемскими ведьмами в Новой Англии.
- 1762 — Петр III подписал Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству.
- 1767 — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III
- 1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.
- 1790 — первая перепись населения США. По ее результатам в стране проживало 3 929 214 человек.
- 1815 — после побега с Эльбы вблизи Канна высадился Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников — начался второй этап захвата им власти во Франции, который получил название "Правление 100 дней".
- 1845 — Президент США Джон Тайлер подписал закон о переходе Техаса под юрисдикцию США.
- 1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство.
- 1872 — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основан первый в мире национальный парк.
- 1881 — в Петербурге народники убили царя Александра II
- 1912 — в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета в полете (высота 460 м).
- 1918 — войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков.
- 1928 — в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и назван витамином F.
- 1930 — в СССР по состоянию на этот день закрыты 6 715 церквей, часть из них разрушена, многие "служители культа" сосланы или расстреляны.
- 1940 — согласно сводке НКВД в СССР насчитывается 53 концентрационных лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 50 колоний для несовершеннолетних, в которых содержалось 1 668 200 заключенных.
- 1941 — вышло в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле.
- 1943 — в Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы.
- 1943 — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, осуществленное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.
- 1947 — начал свою деятельность Международный валютный фонд
- 1961 — Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира
- 1966 — советская автоматическая межпланетная станция "Венера-3" стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты
- 1973 — выпущен альбом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon"
- 1976 — парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным
- 1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде
- 1988 — компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh
- 1990 — установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом на уровне постоянных представительств
- 1991 — шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева)
- 1995 — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия
- 1998 — вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной
- 2000 — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.
Именинники 1 марта
Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Надежда, Александра, Ольга.
