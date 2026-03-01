Какой праздник отмечают 1 марта в Украине: все об этом дне

Первый день марта в Украине – это не только календарная граница между сезонами, но и чрезвычайно насыщенная событиями дата, сочетающая в себе духовные традиции и мировые инициативы. В этом году 1 марта становится особенным для верующих, ведь на него приходится Торжество Православия, которое знаменует завершение первой недели Великого поста.

В то же время мир отмечает десятки различных праздников: от Дня комплимента до Всемирного дня иммунитета, напоминая нам о важности заботы и внимания к ближним. Историческая летопись этого дня поражает масштабами – от штурма античных Афин до основания Рио-де-Жанейро и создания легендарной таблицы Менделеева.

Такой калейдоскоп событий делает начало весны идеальным моментом для обновления мыслей и глубокого познания нашей общей истории.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день лошади (World Horse Day)

Всемирный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting)

Всемирный день комплимента

Всемирный день музыкальной терапии (World Music Therapy Day)

День Независимости Боснии и Герцеговины

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день иммунитета

День траура по людям с инвалидностью (Disability Day of Mourning)

Всемирный день морской травы (World Seagrass Day)

Международный день цветных женщин (International Women of Color Day)

Международный месяц идей (International Ideas Month)

День детского сна (Baby Sleep Day)

Международный день инвалидной коляски (International Wheelchair Day)

День осведомленности об управлении общественными рисками (Public Risk Management Awareness Day)

Мерцишор в Румынии и Молдове

День осведомленности об аутоагрессии

День нулевой дискриминации

Церковный праздник сегодня

1 марта 2026 года православная церковь отмечает Торжество Православия — особый праздник, приходящийся на первое воскресенье Великого поста и установленный в честь окончательной победы над ересью иконоборчества. В этот же день почитается память преподобномученицы Евдокии Илиопольской, которая прошла путь от грешной жизни к искреннему покаянию и мученическому подвигу за веру.

Завершение первой седмицы поста призывает верующих к глубокому духовному укреплению и утверждению в истинных церковных догматах.

События этого дня

86 до н. э. — римский полководец Сулла взял штурмом и ограбил Афины

1360 — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии

1420 — Папа Римский Мартин V призвал христиан к крестовым походам против чешских гуситов

1498 — Васко да Гама приплыл в Мозамбик

1504 — произошло лунное затмение, которое Христофор Колумб использовал для запугивания ямайских индейцев

1562 — в Васси (Шампань) французские католики вырезали гугенотов, начав гугенотские войны

1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет город имел 4 000 жителей

1692 — начало процесса над салемскими ведьмами в Новой Англии.

1762 — Петр III подписал Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству.

1767 — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III

1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство.

1790 — первая перепись населения США. По ее результатам в стране проживало 3 929 214 человек.

1815 — после побега с Эльбы вблизи Канна высадился Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников — начался второй этап захвата им власти во Франции, который получил название "Правление 100 дней".

1845 — Президент США Джон Тайлер подписал закон о переходе Техаса под юрисдикцию США.

1869 — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство.

1872 — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основан первый в мире национальный парк.

1881 — в Петербурге народники убили царя Александра II

1912 — в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета в полете (высота 460 м).

1918 — войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков.

1928 — в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и назван витамином F.

1930 — в СССР по состоянию на этот день закрыты 6 715 церквей, часть из них разрушена, многие "служители культа" сосланы или расстреляны.

1940 — согласно сводке НКВД в СССР насчитывается 53 концентрационных лагеря, 425 исправительно-трудовых колоний, 50 колоний для несовершеннолетних, в которых содержалось 1 668 200 заключенных.

1941 — вышло в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле.

1943 — в Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы.

1943 — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, осуществленное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

1947 — начал свою деятельность Международный валютный фонд

1961 — Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира

1966 — советская автоматическая межпланетная станция "Венера-3" стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты

1973 — выпущен альбом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon"

1976 — парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным

1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде

1988 — компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh

1990 — установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом на уровне постоянных представительств

1991 — шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева)

1995 — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия

1998 — вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной

2000 — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.

Именинники 1 марта

Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Надежда, Александра, Ольга.

