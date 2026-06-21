Какой праздник отмечается 21 июня: все об этом дне

21 июня 2026 года верующие чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. Также в этот день в Украине отмечают День отца, а в мире – Летнее солнцестояние, Международный день йоги, Всемирный день музыки, Всемирный день гуманизма, Всемирный день жирафа и ряд других дат.

Видео дня

21 июня сочетает в себе церковные, семейные, культурные, профессиональные и экологические праздники. OBOZ.UA рассказывает о сегодняшних праздниках и исторических событиях.

Какие праздники отмечают 21 июня

Церковный праздник 21 июня

По церковному календарю 21 июня почитают святого мученика Юлиана Тарсийского. Святой Юлиан жил в городе Тарс в Малой Азии и происходил из христианской семьи. По преданию, он пострадал за веру во времена гонений на христиан. Юлиана заставляли отречься от Христа, однако он не отказался от своей веры даже перед угрозами и мучениями.

В церковной традиции святой Юлиан считается примером стойкости, духовного мужества и верности христианским убеждениям. В этот день верующие могут обращаться к нему с молитвами об укреплении веры, терпении в испытаниях и внутренней силе.

День отца в Украине

В 2026 году 21 июня отмечается День отца в Украине. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Это повод поблагодарить за заботу, ответственность, защиту и любовь, которые часто проявляются не громкими словами, а повседневными поступками. В этот день принято поздравлять пап, дедушек, крестных отцов и всех мужчин, которые участвуют в воспитании детей. У праздника нет строгих традиций, но его часто проводят в кругу семьи.

Летнее солнцестояние

21 июня также связано с летним солнцестоянием. Это астрономическое явление, когда в Северном полушарии наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Летнее солнцестояние издавна имело особое значение для разных народов. Оно символизировало силу солнца, расцвет природы, начало настоящего лета и период наибольшей световой энергии в году.

Международный день йоги

21 июня во всём мире отмечают Международный день йоги. Этот праздник призван напомнить о пользе йоги для физического и психического здоровья.

Йога сочетает в себе движение, дыхательные практики, концентрацию и внутреннее равновесие. Её часто выбирают как способ снизить стресс, улучшить гибкость, укрепить тело и восстановить эмоциональный баланс. Дата 21 июня выбрана не случайно: она совпадает с летним солнцестоянием, которое во многих культурах ассоциируется со светом, гармонией и энергией.

Всемирный день музыки

Еще один праздник 21 июня – Всемирный день музыки. Его идея заключается в том, чтобы сделать музыку ближе к людям и напомнить, что она не ограничивается концертными залами.

В разных странах в этот день проводятся выступления под открытым небом, концерты, фестивали и уличные музыкальные мероприятия. Музыканты разных жанров могут выступать перед широкой публикой, а слушатели – открывать для себя новые стили и исполнителей.

Всемирный день гуманизма

21 июня также отмечают Всемирный день гуманизма. Это дата, которая напоминает о ценности человеческого достоинства, свободы мысли, ответственности, взаимоуважения и рационального подхода к жизни.

Гуманизм ставит в центр человека, его права, образование, этический выбор и способность делать мир лучше без ненависти и фанатизма. Этот день часто используют для разговоров о правах человека, толерантности, равенстве и важности критического мышления.

Всемирный день жирафа

Всемирный день жирафа также отмечается 21 июня. Его цель – привлечь внимание к сохранению этих животных в дикой природе.

Жирафы – самые высокие наземные животные планеты, однако их численность в естественной среде сокращается из-за потери мест обитания, браконьерства и других угроз.

Всемирный день мотоцикла

21 июня отмечается и Всемирный день мотоцикла. Этот праздник объединяет мотоциклистов, поклонников мотокультуры, путешествий и техники.

Для многих мотоцикл – это не только транспорт, но и символ свободы, дороги, сообщества и особого стиля жизни. В этот день могут проводиться тематические встречи, мотопробеги и благотворительные акции. В то же время это повод напомнить о безопасности на дорогах, ответственном вождении и взаимном уважении между всеми участниками дорожного движения.

Всемирный день Ламбруско

21 июня также отмечается Всемирный день Ламбруско – итальянского игристого вина, родом из региона Эмилия-Романья.

Ламбруско славится своим легким игристым характером, фруктовыми нотами и разнообразными вкусовыми оттенками – от сухого до более сладкого. Для Италии это не просто напиток, а часть гастрономической культуры.

Всемирный день гидрографии

21 июня отмечается Всемирный день гидрографии. Это профессиональный праздник, посвященный специалистам, исследующим моря, океаны, реки, дно водоемов и водные пути.

Гидрография имеет большое значение для судоходства, безопасности морских перевозок, создания навигационных карт, защиты окружающей среды и изучения водных ресурсов. Без работы гидрографов невозможно представить современную морскую навигацию, развитие портов и безопасное использование водного пространства.

День работника службы контроля за регулируемыми ценами в Украине

21 июня в Украине также отмечают День работника службы контроля за регулируемыми ценами.

Это профессиональный праздник, связанный с работой специалистов, занимающихся вопросами государственного контроля в сфере цен и тарифов. Их деятельность касается экономической стабильности, соблюдения установленных правил и защиты интересов потребителей.

Исторические события 21 июня

1971 год – во время раскопок кургана "Толстая Могила" украинский археолог Борис Мозолевский обнаружил знаменитый скифский пектораль. Это золотое украшение стало одним из самых выдающихся археологических открытий в истории Украины и символом скифской культуры.

1975 год – в США в широкий прокат вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти". Лента о гигантской акуле стала одним из самых известных триллеров в истории кино и фактически положила начало эпохе летних блокбастеров в Голливуде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о мистических обрядах на праздник Ивана Купала, в которые верили наши предки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.