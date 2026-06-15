Три мистических обряда в день Ивана Купала, в силу которых верили предки

Ивана Купала остается одним из древнейших праздников украинской традиции, в котором переплелись языческие верования и народные обычаи. Наряду с хорошо известными обрядами существовали менее популярные ритуалы, которым приписывали особую мистическую силу и способность влиять на будущее.

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О древних купальских традициях и их символическом значении рассказал OBOZ.UA. Часть этих обрядов сохранялась в украинских селах до начала ХХ века.

В ночь на Ивана Купала особое значение придавали росе, покрывавшей траву до рассвета. По народным поверьям, именно в этот день она обретала целебные свойства благодаря максимальному расцвету природных сил. Женщины собирали росу полотном или рушниками, после чего использовали ее для умывания, считая, что это поможет сохранить молодость и красоту. Ею также окропляли огороды и домашних животных, надеясь на щедрый урожай и защиту от бедствий.

Еще одним важным купальским ритуалом была защита дома от нечистой силы. Наши предки верили, что именно в эту ночь особенно активными становятся ведьмы, русалки и другие сверхъестественные существа. Для защиты у дверей, окон и ворот раскладывали крапиву, полынь и зверобой, которые считались природными оберегами. Особое внимание этому уделяли владельцы скота, украшая защитными травами хлева и хозяйственные постройки.

Также купальская ночь считалась благоприятным временем для предсказания будущего. Перед сном девушки собирали букеты из полевых трав, среди которых были тимьян, ромашка, мята и любисток, и клали их под подушку. Верили, что благодаря этому можно увидеть пророческий сон, который подскажет важные события будущего или даже покажет будущего избранника.

Большинство купальских обрядов возникло в те времена, когда жизнь людей была тесно связана с природными циклами. Именно поэтому центральное место в этих традициях занимали вода, огонь, растения и природные явления, которые считались источником особой силы. Сегодня такие ритуалы воспринимаются преимущественно как элемент культурного наследия, однако они до сих пор помогают лучше понять мировоззрение и верования наших предков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 23 на 24 июня. Из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования сдвинулась на 13 дней. Неизменной остается тесная связь этого обрядового праздника с природой и традицией сбора купальских трав.

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