Какой была повседневная жизнь в СССР: факты, которые удивляют
Повседневная жизнь в Советском Союзе имела свои уникальные черты, которые сегодня вызывают удивление. Многие привычные для современного человека вещи тогда выглядели совсем иначе или же считались редкостью.
Советская эпоха формировала свои привычки и правила, от которых граждане зависели ежедневно. Жилье, спорт, питание и даже досуг были под строгим влиянием государства.
Для многих этот период ассоциируется с дефицитом и очередями, но рядом с этим существовали и интересные бытовые детали. Именно они сегодня помогают понять атмосферу жизни в СССР.
Жилье, спорт и культурные особенности
Жилищные условия в СССР были одной из самых обсуждаемых тем. Многие семьи проживали в коммунальных квартирах, где несколько семей делили одну кухню и ванную комнату. Позже ситуация изменилась с появлением "хрущевок" — небольших, но отдельных квартир, ставших значительным шагом вперед для миллионов людей.
Спорт считался вопросом государственной важности. Все школьники были обязаны сдавать нормативы программы "Готов к труду и обороне" (ГТО). Спортивные достижения ценились высоко, ведь они давали льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Таким образом, государство мотивировало молодежь к физической активности.
Привычки и государственный контроль
Одним из символов западного влияния в СССР была жевательная резинка. Ее считали признаком "упадка" и ее можно было получить только из-за границы или у спекулянтов за большие деньги. Только в 1970-х годах в стране появилась собственная жевательная резинка.
На улицах городов были распространены автоматы с газировкой, продававшие газировку за символическую копейку. За две копейки можно было получить напиток с сиропом. Интересной, но не очень гигиеничной, особенностью было то, что стакан был предназначен для общего пользования. Его просто промывали струей воды прямо в автомате.
Еще одной обязательной привычкой советских граждан была подписка на периодические издания. На работе и в учебных заведениях собирали деньги на газеты, такие как "Правда" или "Комсомольская правда". Отказаться от такой подписки было практически невозможно, поскольку это могло вызвать подозрения у руководства.
