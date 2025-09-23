Было настоящим позором: за что упрекали мужчин в СССР

В советские времена общество строго регламентировало, каким должен быть "настоящий мужчина". Отклонение от этих норм воспринималось как проявление слабости или личной несостоятельности. Брак до 25 лет, обязательная служба в армии и роль главного кормильца – эти пункты считались обязательными.

То, что сегодня воспринимается как выбор или личное дело, в СССР часто становилось причиной осуждения. OBOZ.UA рассказывает, за что упрекали советских мужчин.

Холостяк после 25

Мужчина, который не женился до 25 лет, автоматически получал ярлык "несерьезного" и "неполноценного". На него смотрели как на того, кто не оправдал ожиданий общества. В современном мире поздние браки или жизнь без официальных отношений давно перестали считаться проблемой: для многих приоритетом стала карьера, путешествия или саморазвитие.

"Не служил – не мужик"

Отсутствие военного билета считалось серьезным пятном на репутации. Армия была своеобразной "школой мужества", и ее прохождение воспринималось как необходимый этап взросления.

Муж – главный кормилец

В советской семейной модели роль мужчины как "основного добытчика" была неоспоримой. Женщина же должна была сосредоточиться на хозяйстве и воспитании детей. Современная реальность размыла эти границы: женщины часто зарабатывают больше мужчин, а сами мужчины могут брать декрет или активно участвовать в домашних делах – и это не считается унижением.

Вредные привычки как "атрибут силы"

Курение или частые походы в трактир воспринимались как признаки взрослой и "настоящей" жизни. В наше время такие "ритуалы мужественности" потеряли актуальность. Все больше мужчин выбирают спорт, здоровое питание и отказ от алкоголя – и это уже никак не снижает их маскулинность.

Развод – личное поражение

Развод в СССР считался позором и знаком слабости. Общество ожидало, что мужчина "держит семью любой ценой". Сейчас же развод воспринимается как нормальный выход из несчастливых отношений, а общество все чаще ставит на первое место не формальные обязательства, а психологический комфорт и уважение.

