Компании в Украине утратят критичность: кто не сможет бронировать сотрудников из-за новых правил

В Украине обновили критерии бронирования военнообязанных работников, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников от мобилизации. Из-за новых требований ряд компаний – в частности, коммунальные и медицинские – оказался в зоне риска.

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Об этом заявил медиа- юрист Владимир Романчук. Он пояснил, какие именно сферы и предприятия могут не подтвердить свой стратегический статус после изменений.

Предприятия с низкой средней зарплатой

Первая категория риска касается бизнеса, который имеет недостаточный уровень официальных окладов для своих сотрудников. По словам эксперта, эту проблему хоть и сложно решить финансово, однако проще всего урегулировать с точки зрения менеджмента.

"Прежде всего, стоит отметить, что в зону условного риска попадают предприятия, у которых уровень средней заработной платы находится в диапазоне от 21 до 26 тыс. грн, что, по моему субъективному мнению, исправить проще всего. Им нужно увеличить уровень заработной платы – проще всего с организационной точки зрения, безусловно, не с финансовой, – повысить средний уровень заработной платы на своем предприятии", – пояснил Владимир Романчук.

Учреждения, критически важные для территориальных общин

Вторая большая группа риска – это учреждения и организации, которые получили право на бронирование не благодаря значительным суммам уплаченных налогов или высоким доходам, а благодаря своей социальной или инфраструктурной важности для конкретного города или области. К ним относятся:

коммунальные предприятия , отвечающие за уборку, благоустройство и содержание городов;

, отвечающие за уборку, благоустройство и содержание городов; медицинские учреждения и больницы ;

; подрядные организации в регионах, занимающиеся непосредственным восстановлением и развитием поврежденной инфраструктуры.

Юрист подчеркивает, что любая трансформация нормативной базы заставит руководство таких учреждений действовать максимально оперативно.

"Другая зона риска – это предприятия, которые были забронированы не по критерию среднего дохода или средней суммы уплачиваемых налогов, а по критерию критичности для территориальной общины... Если в подобные критерии будут внесены изменения, предприятия, которые были отнесены к категории "защищенных" на их основании, должны быстро адаптироваться", – говорит Романчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы получить отсрочку от мобилизации, работникам критически важных предприятий не обязательно проходить военно-медицинскую комиссию. В то же время законодательство определяет перечень категорий граждан, которые должны пройти медицинский осмотр в ТЦК и СП.

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