Какое авто в СССР называли 'пирожком' и почему так

Автомобильная промышленность СССР не баловала водителей многообразием моделей и частым обновлением модельного ряда. Именно поэтому советские авто настолько "роднились" со своими владельцами, что им давали прозвища: горбатый "Запорожец", "копейка", а для хозяйственных нужд – "пирожок".

При отсутствии альтернатив ИЖ-2715, который и назвали "пирожком" или "каблучком", был незаменимым помощником: он доставлял почту, продукты в школы, строительные материалы и товары в магазины. Выпускали его в течение аж тридцати лет – с начала 1970-х до 2001-го. OBOZ.UA рассказывает его историю и объясняет суть прозвища модели.

Почему "пирожок" и "каблучок"?

Свои народные названия автомобиль получил благодаря специфической внешности и специализации. Поскольку фургоны чаще всего развозили хлеб и выпечку, название "пирожок" приклеилось к ним мгновенно. Высокий округлый кузов на базе "Москвича-412" также напоминал многим каблук, из-за чего появилось другое прозвище – "каблучок". Эти характеристики значительно точнее описывали модель, чем ее официальное название, поэтому аббревиатуру ИЖ-2715 никто почти не упоминал.

Выносливость через простоту

Главным преимуществом модели была ее максимальная утилитарность. Толстый металл кузова, довольно мощный, как для советского авто, двигатель и элементарная конструкция демонстрировали большую выносливость. А еще такую машину можно было ремонтировать буквально "на коленке" в собственном дворе без всякого специального оборудования. Именно эта живучесть и работоспособность делали "пирожок" основой служебных автопарков в течение десятилетий. Однако за простоту приходилось платить низким комфортом и техническими недостатками.

Испытание нагрузкой

Хронический перегруз был привычным состоянием для этого авто. Хотя паспортные данные ограничивали грузоподъемность несколькими сотнями килограммов, в кузов часто забивали все подряд – от кирпичей до металлических труб. Такая эксплуатация приводила к преждевременному "усталости" рессор, подвески и коробки передач.

Спартанские условия и технические нюансы

Комфорт водителя в ИЖ-2715 был понятием условным. Вот на что владельцы "пирожков" жаловались чаще всего:

Эргономика – сиденье почти не регулировалось, заставляя водителя всю дорогу находиться под прямым углом, что во время длительных переездов вызывало невыносимую боль в спине.

– сиденье почти не регулировалось, заставляя водителя всю дорогу находиться под прямым углом, что во время длительных переездов вызывало невыносимую боль в спине. Герметичность – изношенные уплотнители дверей часто пропускали воду во время дождя и холодные сквозняки зимой.

– изношенные уплотнители дверей часто пропускали воду во время дождя и холодные сквозняки зимой. Надежность узлов – регулярного внимания требовали рулевые тяги, а на старых машинах часто возникали проблемы с задним мостом при трогании с большим грузом.

– регулярного внимания требовали рулевые тяги, а на старых машинах часто возникали проблемы с задним мостом при трогании с большим грузом. Отопление – если печка работала исправно, в кабине было тепло, но на заброшенных экземплярах прогреть салон зимой было непростой задачей.

Проблема коррозии

Несмотря на солидную толщину металла, ржавчина была неизбежным врагом "пирожков". Больше всего страдали пороги, колесные арки и пол грузового отсека. Особенно быстро гнили машины, которые работали круглый год в грязи и на соли без надлежащей антикоррозийной обработки. Для владельцев борьба с рыжими пятнами была такой же рутиной, как и замена масла.

Символ эпохи и инструмент выживания

Несмотря на все технические недостатки и отсутствие удобств, ИЖ-2715 искренне ценили. В тяжелые 1990-е он стал для многих настоящим спасательным кругом и основным инструментом для развития малого бизнеса. Доступность, неприхотливость к топливу и возможность починить все собственноручно сделали эту машину легендой. Она не была современной, но она была "своей", надежной в своей простоте и навсегда осталась в памяти как неутомимый труженик прошлого времени. Впрочем, вряд ли кто-то сейчас захочет вернуться за руль "пирожка", пусть даже нового.

