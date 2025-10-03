Какими на самом деле были школы в СССР: почему некоторые учились 6 дней в неделю

Школа в СССР была одним из главных инструментов воспитания "нового человека" – дисциплинированного, трудолюбивого и преданного государству. Привычные сегодня вещи, такие как пятидневная неделя, свобода в выборе одежды или шариковые ручки, для советских школьников долго оставались недосягаемой роскошью.

Советская школа сочетала строгую дисциплину с экспериментами, идеологию с бытовыми трудностями. Поэтому воспоминания о ней сегодня такие противоречивые: одни вспоминают детство с теплом, другие – с ощущением жестких рамок, которые определяли всю жизнь ученика. OBOZ.UA рассказывает, какой на самом деле была жизнь советских школьников.

Вечерние школы для взрослых

Школа была не только для детей. В СССР действовала целая сеть вечерних школ, куда после смены шли рабочие и служащие. Это позволяло взрослым получать среднее образование, которого они не имели. До революции же для взрослых существовали только кружки и народные дома с классами общего развития.

Обучение было не всегда бесплатным

Несмотря на распространенный миф, в школе не всегда учили бесплатно. С 1940 по 1956 год старшеклассники должны были платить за обучение – примерно 150–200 рублей в год. В прессе объясняли это борьбой с "иждивенческими настроениями", хотя на самом деле плата покрывала лишь часть расходов.

Шестидневка и несколько перемен

Большинство школьников имели уроки и в субботу. Это объяснялось тем, что классы переполнялись – в них сидело по 30–40 учеников. Чтобы вместить всех, расписание составляли в несколько смен.

Раздельное обучение мальчиков и девочек

С 1943 по 1954 год в крупных городах мальчики и девочки учились отдельно. Считалось, что это дисциплинирует учеников. Интересно, что именно в этот период количество медалистов резко возросло. В программе для мальчиков появились и предметы по военной подготовке.

Школьная форма

В 1918 году форму отменили из-за ассоциации с дореволюционными гимназиями и бедности населения. Только в 1947 году ввели единую форму, покупать которую родители должны были за свой счет. В 1980-х для старшеклассниц даже разрешили синие костюмы-тройки. Но несмотря на строгие правила, школьники пытались "освежать" наряды блузками, украшениями или укорачиванием юбок. За отсутствие формы могли отправить домой.

Военная подготовка и трудовые практики

В середине 1960-х в программу добавили начальную военную подготовку и предмет "Основы Советского государства и права". Лето для многих школьников означало трудовую практику – от ухода за газонами до работы в колхозах во время жатвы.

Образовательные эксперименты

В 1920-1930-х годах в школах вводили "Дальтон-план" – лабораторно-бригадный метод обучения. Вместо уроков ученики получали задания на месяц и работали над ними самостоятельно или в группах, а учителя выступали скорее как консультанты.

Школьные портфели и сумки

После революции ранцы отменили, но с 1950-х они вернулись. В 1980-х их начали вытеснять спортивные сумки и пластиковые "дипломаты", с которыми любили ходить старшеклассники.

Запрет косметики и украшений

Девушек строго контролировали: за накрашенные ресницы могли отправить в туалет смывать тушь холодной водой. Любые украшения считались недопустимыми.

Письмо пером

До середины 1970-х школьники писали пером и пользовались чернильницами-"непроливайками". Кляксы были обычным явлением, а за "грязь" в тетрадях учителя ругали. Шариковые ручки появились позже, но учителя долго их не признавали, считая, что красивый почерк формируется только с пером.

