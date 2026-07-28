Какими были дома-коммуны в СССР: почему они не прижились

В конце 1920-х годов в СССР начали строить новый тип жилья – дома-коммуны. Эта идея возникла как часть большого социального эксперимента.

Видео дня

После революции большевистская власть стремилась не только изменить экономику и политику, но и полностью перестроить повседневную жизнь людей. Архитекторы и идеологи конструктивизма предлагали отказаться от "буржуазной" модели семьи с отдельной кухней, бытом и личным пространством. Вместо этого предлагалась коллективная модель: общие столовые, прачечные, детские комнаты и зоны отдыха. OBOZ.UA рассказывает, какими были такие дома, где их успели построить и почему эта идея в конечном итоге обернулась провалом.

По замыслу идеологов СССР, новый советский человек должен был освободиться от домашних обязанностей и больше времени посвящать труду и общественной жизни. Так жилье становилось инструментом идеологии. Первые проекты домов-коммун реализовывались в экспериментальном порядке. Их строили для рабочих, студентов или партийной элиты. Государство активно поддерживало эти инициативы, считая их шагом к "коммунистическому будущему".

Дома-коммуны существенно отличались от привычного жилья. Частные квартиры там были либо очень маленькими, либо вообще сводились к спальным комнатам. Часто у жильцов не было собственных кухонь – еду предполагалось употреблять в общей столовой.

Архитектурно такие здания выполнялись в стиле конструктивизма: простые формы, функциональность, большие окна, минимум декора. Внутри были предусмотрены просторные общие для всех жильцов зоны – клубы, библиотеки, детские сады, спортзалы.

Наиболее известные примеры появились в Москве (например, дом Наркомфина), Ленинграде, Харькове и других крупных городах СССР. В Украине подобные проекты строили в промышленных центрах, где нужно было быстро разместить рабочих. Впрочем, таких домов возвели совсем немного – массовым явлением они так и не стали.

Главная проблема домов-коммун заключалась в том, что идея не соответствовала реальным потребностям людей. Большинство жильцов не хотели отказываться от частной жизни, семейного быта и собственного пространства. Общие кухни и другие зоны быстро становились источником конфликтов и неудобств. Кроме того, организация коллективного быта часто работала неэффективно: столовые, прачечные или детские комнаты не справлялись с нагрузкой.

С середины 1930-х годов советская политика изменилась: государство начало возвращаться к идее традиционной модели семьи и отдельного жилья. Поэтому новое строительство переориентировали на индивидуальные квартиры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему жилье в СССР намеренно делали тесным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.