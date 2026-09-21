Каким знакам зодиака повезет с 21 по 27 сентября: в финансах и отношениях их ждет большой успех

Главными фаворитами и счастливчиками недели с 21 по 27 сентября 2026 года, по мнению астрологов, станут Львы, Весы и Близнецы. Удача на этой недели будет на их стороне.

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Астрологи рассказали, на что этим знакам зодиака нужно обратить особое внимание и, что обязательно нужно сделать.

Лев

Звезды сулят вам успех, прилив энергии и удачу в делах. Период отлично подходит для самовыражения и важных шагов.

Весы

Переход Солнца в ваш знак открывает мощный личный сезон. Вас ждут гармония, удача в личной жизни и сильная поддержка в партнерстве.

Близнецы

Неделя начнется легко и продуктивно. Меркурий поможет в общении и новых начинаниях, а удачные возможности продлятся до конца недели.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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