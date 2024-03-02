Каким должно быть жилье усыновителей: советы Тимура и Инны Мирошниченко в проекте Фонда Рината Ахметова

Некоторых будущих родителей, которые планируют принять ребенка в семью, волнует и пугает один вопрос — проверка жилищно-бытовых условий. Люди переживают: а если в нашем жилье не будет того, что нужно? А если оно слишком мало или не очень ново? Все не так страшно – проверку более чем реально пройти с успехом.

О том, какие требования к жилью усыновителей и приемных родителей выдвигает государство, рассказывает программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" вместе со звездными супругами, Тимуром и Инной Мирошниченко. Помогает им тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания Галина Мазур. Смотрите и слушайте:

"На самом деле от родителей, берущих в свою семью ребенка-сироту, не требуется ничего удивительного. Это базовые условия, которые должны удовлетворять базовые потребности ребенка", – объясняет Тимур.

"Каждой семье всегда хочется сделать для детей больше. Поэтому не бойтесь проверки жилищно-бытовых условий. Я уверена, что у вас все будет хорошо", – добавляет Инна.

Тимур – украинский шоумен и актер, ведущий канала "1+1 Украина", ведущий Нацотбора на "Евровидение-2024" и конкурса "Евровидение-2017", лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации "Телеведущий года". Инна — известная адвокат и блогер.

Видеогайд "Шаги к ребенку" – это удобный плейлист, который будущие родители могут использовать в любой момент и в любом месте, чтобы найти ответы на свои вопросы.

В частности, рассмотрены следующие темы:

– формы устройства ребенка в семью;

– кто может быть усыновителем, опекуном, приемным отцом, создать детский дом семейного типа;

– с чего начать, когда решение об усыновлении принято в семье;

– курс подготовки родителей и взятие на учет в качестве кандидатов;

– поиск ребенка – где и как;

– знакомство с ребенком: как подготовиться и чего ждать;

– принятие ребенка в семью, официальное усыновление, опека и т.п.;

– прекращение воспитания: в каких случаях это происходит;

– особенности устройства ребенка в семье во время войны.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря проекту "Ринат Ахметов детям. Сиротству — нет" уже более 10 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.