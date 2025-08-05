Каким был фастфуд в Советском Союзе: сейчас все изменилось

Сегодняшний фастфуд полон гастрономических возможностей: от пикантных бургеров до веганских боулов, от локального стритфуда до международных сетей. Однако еще несколько десятилетий назад в СССР само слово "фастфуд" не употреблялось, а понятие "быстрая еда" имело совсем другое значение.

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OBOZ.UA рассказывает, каким был фастфуд советской эпохи. "Быстрая еда" была совсем не похожа на современную.

Пирожки, чебуреки, кефир

В советской повседневности быстрый перекус – это пирожки из киоска, бутылка кефира с половиной батона, сосиска в тесте или, при особом счастье, чебурек. Это был не выбор, а способ выживания – дешево, буднично и, мягко говоря, не всегда вкусно.

В 1950-х по всему СССР начали массово открываться чебуречные – советские прототипы фастфуд-заведений. Однако качество еды там оставляло желать лучшего: черствые пирожки, подогретое снаружи тесто, чебуреки на масле, которое не меняли неделями. Начинки было мало, мясо – жилистое. Люди стояли не за вкусом, а за возможностью поесть.

Советские "бургеры"

В 1934 году нарком Анастас Микоян побывал в США и был поражен гамбургерами. Он привез в СССР оборудование для их производства, и уже в 1937 году появилась "Горячая московская котлета" – прообраз бургера. Но это была просто котлета с куском хлеба – без булочки, без овощей, без соусов.

Эта идея не прижилась: война, дефицит и смена приоритетов быстро нивелировали эксперимент. "Гамбургер" стал котлетой в тесте и исчез с прилавков на десятилетия.

Хот-доги по-советски: американский эксперимент Хрущева

В 1960-х Никита Хрущев попробовал в США настоящий хот-дог и решил адаптировать его под советские реалии. Так в меню появилась "сосиска в тесте", которая быстро стала популярной в киосках. От оригинала осталось разве что название: ни булочки, ни кетчупа, ни сэндвичного удобства.

Вместе с сосисками в тесте активно продавали пельмени, вареники, блины – все, что можно было приготовить заранее, подогреть и быстро выдать. Но качество оставалось проблемой: устаревшее оборудование, сомнительные ингредиенты, упрощенная рецептура.

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