Пока был страшный дефицит: какими деликатесами питалась верхушка СССР

Когда рядовые граждане СССР боролись с голодом и впоследствии отстаивали километровые очереди за продуктами первой необходимости, советская элита не знала подобных трудностей. Для высшего руководства страны функционировала целая закрытая система снабжения продовольствием.

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Эта система гарантировала чиновникам стабильный доступ к качественным и редким продуктам. На специализированных полях и в парниках выращивали экологически чистые культуры, а на пищевых комбинатах работали "секретные" цеха.

Благодаря этой системе советская верхушка могла наслаждаться деликатесами, недоступными для широких масс. Это создавало разительный контраст между повседневной жизнью большинства и роскошным бытом избранных.

Система спецраспределителей в СССР

Для обеспечения элиты существовали так называемые спецраспределители, составлявшие целую отрасль хозяйства. В ее рамках действовали специализированные хозяйства, где выращивались овощи и злаковые без использования пестицидов. Производство элитной продукции также происходило в "закрытых цехах" на различных пищевых комбинатах страны. Эти предприятия поставляли все: от колбас Ватутинского мясокомбината до икры с Дальнего Востока и фруктов с Кавказа. Чиновники получали месячные пайки, в состав которых входило до 4 кг мяса, 6 кг рыбы, икра, сыры и другие дефицитные продукты. Уровень и состав пайка зависел от ранга чиновника.

Во времена тотального дефицита твердый сыр считался настоящим деликатесом. Если обычные граждане могли позволить себе лишь плавленые сырки или самые распространенные виды вроде "Российского", то на столах элиты время от времени появлялись редкие сорта. Однако даже для руководства страны такие сыры, как пармезан или камамбер, оставались экзотикой. Этот разрыв в доступности сыров стал одним из ярких символов социального неравенства в Советском Союзе.

В то время как меню простых людей ограничивалось сельдью и простейшими видами рыбы, такими как минтай, окунь или форель (которые еще надо было "достать"), верхушка страны имела возможность наслаждаться изысканными морскими деликатесами. Для них на спецраспределителях были доступны мидии, креветки, устрицы и морские ежи. Большинство населения не только не могло позволить себе эти продукты, но даже не знало, как они выглядят.

Пока на Западе полуфабрикаты только начинали набирать популярность, в СССР они были доступны исключительно для избранных. Несмотря на то, что иногда на полки обычных магазинов попадали некоторые полуфабрикаты, их качество было крайне низким. Исключением были разве что картофельные палочки, которые считались предком современной картошки фри. В то же время для партийной элиты существовали специальные каталоги, где они могли заказать готовую еду персонально для себя.

В Советском Союзе сладости существовали, но их вкус был однообразным. Дети мечтали о заморских шоколадных батончиках, но они были доступны только для элиты. Самым популярным лакомством среди простых детей был жженый сахар на палочке. Магазинные торты обычно состояли из бисквитных коржей и масляного крема с большим количеством сахара, что не могло сравниться с ассортиментом, доступным для привилегированных слоев.

Ассортимент алкоголя в СССР был достаточно ограниченным. На полках магазинов в основном можно было найти только водку и пиво, иногда появлялись шампанское и коньяк, которые были низкого качества, но их все равно радостно покупали. Однако элита имела доступ к элитным алкогольным напиткам, таким как армянский и французский коньяк, а также к американским сигаретам, что подчеркивало пропасть между их возможностями и возможностями обычных граждан.

Ранее OBOZ.UA писал о продуктах, о которых в СССР мечтали как дети, так и взрослые.

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