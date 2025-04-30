Каким будет последний день апреля: астропрогноз интригует

В среду, 30 апреля, длится 4 лунный день. Луна находится в Близнецах, Солнце – в Тельце.

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Что принесет эта среда, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астолог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться ко дню, наполненному знаниями.

"Тройка – это новые знания. Ноль говорит о том, что это знания, не полученные в другие периоды времени вашей жизни. Они должны были быть получены, но вы по каким-то причинам их не взяли или пропустили", – объяснила астролог.

Исита Гая напомнила, что каждое 30 число – это день, когда можно получить те знания, которые вы по каким-то причинам упустили раньше. "Поэтому этот день он будет вас учить", – сказала она.

"Вы можете узнать новую информацию, вы можете захотеть заниматься каким-нибудь новым хобби. У вас могут быть новые знакомства, через которые к вам все-таки придут эти знания, которые были упущены вами раньше", – объяснила астролог.

Она порекомендовала сегодня внимательно наблюдать за событиями, смотреть на свет в оба глаза. "И ваше знание обязательно вас найдет в этот день", - пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 30 апреля для всех знаков зодиака – кого сегодня ждут сюрпризы, а кто может рассчитывать на успех.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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