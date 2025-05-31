Каким будет множественное число слова 'тато': правильный ответ знают не все

Украинский язык, несмотря на свою благозвучность и кажущуюся простоту, часто создает трудности в вопросах ударений, образования множественного числа и склонения. Одним из таких камней преткновения является слово "тато".

Видео дня

Многие сомневаются, как правильно образовать его множественное число - "татИ", "тАти" или "татусІ"? Этот вопрос часто вызывает дискуссии, ведь даже в сети можно встретить противоречивые ответы. Поэтому важно знать четкое разъяснение, чтобы избежать распространенных ошибок в речи.

Как будет "тато" во множественном числе

Известный учитель и языковед Александр Авраменко предоставил исчерпывающее разъяснение по этому вопросу. По его словам, согласно действующему правописанию, во множественном числе следует употреблять форму "тАти", а не "татА". Это правило следует запомнить, чтобы больше не допускать ошибок.

Примеры употребления слова "тато" во множественном числе:

На дитячому майданчику сьогодні було багато татів з дітьми.

Всі тати з класу організували спільну екскурсію.

Ми пишаємося нашими татами, які захищають Україну.

Збори пройшли швидко, бо всі тати були зайняті.

Склонение слова "тато"

Для лучшего понимания и правильного употребления слова тато" в различных контекстах, рассмотрим его склонение:

На OBOZ.UA вы узнаете, какие слова в современном украинском языке начинаются с буквы "И".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.