Каких вещей не было в СССР, а сейчас они незаменимы

Пока молодежь мечтает об умном доме, который будет сам выполнять большую часть домашней работы, люди, пережившие СССР, уверены – у нас уже есть такой дом. Бытовая техника, которая кажется настолько привычной и незаменимой, что стала почти незаметной, в советские времена казалась чем-то космическим.

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Промышленность Союза полностью сосредоточивалась на военных технологиях, поэтому о бытовой технике думали где-то в последнюю очередь. OBOZ.UA рассказывает, какие предметы домашнего обихода тогда просто не существовали, а сейчас без них не обходится ни один современный дом.

Посудомоечная машина. В "совке" это было абсолютной фантастикой. Промышленные агрегаты существовали в некоторых столовых, но бытовых посудомоечных машин в квартирах не было вообще. Посуду мыли руками с хозяйственным мылом или содой. Ведь специальных средств для тарелок и вилок советская промышленность тоже не производила.

Сушильная машина для белья. К концу существования СССР инженеры "самой могущественной сверхдержавы мира" кое-как справились с задачей выпустить на рынок бытовые стиральные машины. Но даже их использование завершалось ритуалом развешивания влажной одежды на балконе, во дворе или на веревках прямо посреди кухни или ванной. Сейчас с этим легко справляется сушильная машина или даже встроенная функция сушки в обычной стиральной машине.

Робот-пылесос. Обычные проводные пылесосы в СССР существовали, но их двигатели ревели, как самолеты, и купить такого монстра мог далеко не каждый. Например, в 1950-х годах пылесосы выпускали в мизерных тиражах на всю страну. Об автономной "шайбе", которая сама ездит и убирает квартиру, а потом еще и самостоятельно возвращается на базу для очистки и подзарядки, никто и подумать не мог.

Мультиварка / пароварка и другая мелкая кухонная техника. Любое приготовление пищи требовало постоянного присутствия на кухне у газовой или электрической плиты. Попытки приготовить что-то методом "порезали и бросили" ограничивались кастрюлями-скороварками, которые часто пугали хозяек своим свистом. Еще и угрожали взрывом из-за давления, возникавшего внутри.

Капсульная или автоматическая кофемашина. Кофе варили в турках (если удавалось достать дефицитные зерна) или пили специфический растворимый "кофейный напиток" с цикорием или ячменем. О приготовлении различных напитков нажатием одной кнопки никто даже мечтать не мог.

Кондиционер. Бытовых сплит-систем в жилых домах не существовало вообще. Максимум, что можно было встретить в СССР, – это огромные, шумные оконные кондиционеры БК (производства Баку), которые устанавливали в кабинетах чиновников или на предприятиях. В квартирах от жары спасались обычными вентиляторами и мокрыми простынями.

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